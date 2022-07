Felipe Fraga feiert fulminanten DTM-Sieg an seinem Geburtstag am Norisring

beim DTM-Klassiker auf dem Norisring nicht mehr zu stoppen. Der Brasilianer lag immer in Führung und überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von 2,70 Sekunden vor dem Grasser-Lamborghini-Piloten Mirko Bortolotti und dem dreimaligen Champion Rene Rast.

Nach seiner ersten Pole Position am Samstag war der Red Bull AlphaTauri AF Corse-Pilot

Felipe Fraga in Front am Norisring, dem einzigen Straßenkurs in der DTM

Für Fraga und sein Red Bull AlphaTauri AF Corse-Team kam der Sieg wohlverdient, nachdem sie in den ersten drei Rennen eine Reihe von Ausfälle und sogar einen brennenden Ferrari 488 GT3 EVO 2020 erlebten.

Für Fraga und sein Red Bull AlphaTauri AF Corse-Team kam der Sieg wohlverdient, nachdem sie in den ersten drei Rennen eine Reihe von Ausfälle und sogar einen brennenden Ferrari 488 GT3 EVO 2020 erlebten.

Für Fraga und sein Red Bull AlphaTauri AF Corse-Team kam der Sieg wohlverdient, nachdem sie in den ersten drei Rennen eine Reihe von Ausfälle und sogar einen brennenden Ferrari 488 GT3 EVO 2020 erlebten.