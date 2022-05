Felipe Fraga fährt bei seinem DTM-Debüt erstmals aufs Podium

Während Liam Lawson in der F2 aufgeigt und Alex Albon mit Williams in der Formel 1 unterwegs ist, hat sich Red Bull AF Corse ein neues DTM-Lineup geholt, das dieses Jahr den spektakulären Ferrari 488 GT3 Evos in Red Bull- und AlphaTauri-Farben fahren wird.

Darunter finden sich auch die Megastar-Qualitäten des neunmaligen Rallye-Weltmeisters Sébastien Loeb , der für den regulären Piloten Nick Cassidy eingesprungen ist. Daneben ging der brasilianische Stock Car-Champion 2016 Felipe Fraga in den Kampf, der im nächsten Monat auch das 24 Stundenrennen von Le Mans bestreiten wird. Sam Bird und Supercar-Racer Shane Van Gisbergen rundeten das Aufgebot ab.

Schlussendlich war es der Brasilianer, der einen brillanten Start hinlegte: Er sicherte sich den zweiten Platz beim Race Two in Portugal! Den Sieg holte sich hingegen Nico Müller von der Pole weg - es ist der erste Triumph für Team Rosberg. Sein Audi sah am Sonntag besonders schnell aus, nachdem er einen schnellen Start erwischt und in Runde 3 bereits einen Vorsprung von einer klaren Sekunde herausgefahren hatte. Dahinter kämpfte sich Fraga an den Lamborghini von Mirko Bortolotti vorbei, um sich auf den zweiten Rang zu setzen und dem Schweizer Fahrer hinterherzujagen.

Felipe Fraga inmitten der Action in Portimão. © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

In der letzten Saison waren es vor allem die unfassbar schnellen Boxenstopps von Red Bull AF Corse, die dem Team eine gewisse Konsequenz verpassten, und Fraga war in Runde 6 der Erste, der an die Box ging. Müller folgte nur eine Runde später und kam auf P1 heraus und auch wenn er die schnellste Runde hinlegte, gelang es Fraga im Laufe des weiteren Rennens nicht, ihm gefährlich zu werden. Hinter den beiden ging Bortolotti als Dritter über die Ziellinie.

Ich glaube, wir haben eine wirklich gute Saison vor uns. Felipe Fraga

"Ich bin wirklich glücklich. Das Rennen hat Spaß gemacht", meinte Fraga anschließend. "Ich hatte einen guten Kampf mit Mirko und ging auf all-in, um die Position zu holen. Ich gab alles und wollte auch auf Nico noch aufholen, aber er war einfach schneller."

"P2 ist gut, vor allem nach gestern, wo wir keine Punkte holen konnten. Ich bin glücklich in diesem Mix; das Team arbeitet gut zusammen. Ich glaube, wir haben eine wirklich gute Saison vor uns."

Der zweite Platz war für Fraga eine Art Kompensation, nachdem er aus Race One am Samstag unglücklich aus den Punkten geflogen war. Der 26-Jährige positionierte sich für einen Angriff, nachdem er sich frische Reifen abgeholt hatte, doch direkt darauf hatte Rolf Ineichen in seinem Lamborghini Probleme und das Safety Car musste auf die Strecke.

Besonders unangenehm war dann der Restart: Bortolotti verschlief ihn und verlor mehrere Plätze. Im Duell um die besten Positionen nahmen die Autos von Fraga und dem dreimaligen Champion Rene Rast Schaden, womit sie das Rennen beenden mussten.

Sébastien Loeb fuhr den Ferrari 488 in der AlphaTauri-Lackierung. © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

An der Spitze übernahm der Österreicher Lucas Auer die Führung und fuhr seinen achten DTM-Sieg vor Luca Stoltz und Bortolotti ein. Mit zwei dritten Plätzen und der Pole am Samstag verlässt der Italiener Portugal als Führender der Gesamtwertung.

Loeb stand vor dem Rennen vor der Herausforderung, sich nach seinem Erfolg in der Rallye Monte-Carlo im Jänner an den Ferrari 488 zu gewöhnen. Der Franzose ging im Race One auf P16 über die Ziellinie und kam nach einem schwierigen Qualifying für Race Two souverän zurück. Er startete als 27., arbeitete sich aber durch das Feld und beendete das zweite Rennen schlussendlich auf P18.

"Wir lieferten eine gute Performance ab, aber ich bin mit dem Ergebnis nicht glücklich, da ich weiß, dass ich im Qualifying viel besser hätte sein können. Wenn du als 27. ins Rennen gehst, ist es schwierig, am Ende noch etwas herauszuholen", klärte der 48-Jährige nach dem Rennen auf. Dennoch, er genoss das Wochenende: "Natürlich hatte ich im Vergleich zu den Jungs, die das das ganze Jahr über machen, einen kleinen Nachteil, es machte mir aber wirklich Spaß und ich genoss es, das Auto zu fahren. Das Team macht einen guten Job und ich war glücklich darüber, Teil davon zu sein."

Mit 20 Punkten ist Fraga Vierter in der DTM-Gesamtwertung, während Red Bull AlphaTauri AF Corse in der Konstrukteurswertung auf Platz sechs liegt. Das Team wird wieder vereint mit Nick Cassidy von 20. bis 22. Mai am Lausitzring die nächste DTM-Runde bestreiten.

Rallye-Champion Sébastien Loeb bereitet sich auf sein DTM-Debüt vor. © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Ergebnis - Rennen 1 (Top 3)

Lucas Auer (AUT) – Mercedes-AMG Team Winward Luca Stolz (GER) – Mercedes-AMG Team HRT Mirko Bortolotti (ITA) – GRT

Ergebnis - Rennen 2 (Top 3)

Nico Müller (SUI) – Team Rosberg Felipe Fraga (BRA) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Mirko Bortolotti (ITA) – GRT

2022 DTM Gesamtwertung (nach einer Runde)

Mirko Bortolotti (ITA) 35 Punkte Nico Müller (SUI) 28 Lucas Auer (AUT) 26 Felipe Fraga (BRA) 20