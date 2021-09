Gerhard Berger: „Fans können sich auf tolles Spielberg-Wochenende freuen“

Auf dem Red Bull Ring ist am Wochenende Saison-Halbzeit. Dazu sagt Gerhard Berger: „Was mich beim Blick ins Fahrerlager freut, ist nicht nur die Team-, sondern auch die Markenvielfalt. Früher sahst du fünf Audi- und fünf BMW-Transporter. Jetzt ist viel mehr da, was sich ja auch der Fan wünscht. Diskussionen um das Reglement und seine Feinheiten gibt es immer, aber am Ende ist mir die Markenvielfalt wichtiger.“

Auf dem Red Bull Ring ist am Wochenende Saison-Halbzeit. Dazu sagt Gerhard Berger: „Was mich beim Blick ins Fahrerlager freut, ist nicht nur die Team-, sondern auch die Markenvielfalt. Früher sahst du fünf Audi- und fünf BMW-Transporter. Jetzt ist viel mehr da, was sich ja auch der Fan wünscht. Diskussionen um das Reglement und seine Feinheiten gibt es immer, aber am Ende ist mir die Markenvielfalt wichtiger.“

Auf dem Red Bull Ring ist am Wochenende Saison-Halbzeit. Dazu sagt Gerhard Berger: „Was mich beim Blick ins Fahrerlager freut, ist nicht nur die Team-, sondern auch die Markenvielfalt. Früher sahst du fünf Audi- und fünf BMW-Transporter. Jetzt ist viel mehr da, was sich ja auch der Fan wünscht. Diskussionen um das Reglement und seine Feinheiten gibt es immer, aber am Ende ist mir die Markenvielfalt wichtiger.“

Das Fahrerfeld beeindruckt den Tiroler: „Auch wenn sich Kelvin van der Linde mit ganz starken Leistungen in den jüngsten Rennen einen Vorsprung verschaffte, ist der Kreis der Anwärter für Spitzenplätze sehr groß. Vor allem die Rundenzeiten zeigen die Ausgeglichenheit, wenn du 22 von 23 Fahrern innerhalb einer Sekunde findest. Davon träumten wir früher in der DTM. Das zeigt, wir sind auf einem guten Weg. Ich sehe keinen Grund, warum ein DTM-Routinier gegen gestandene GT3-Fahrer Nachteile hat oder eine Lernphase braucht. Gute Fahrer kommen überall zurecht. Als ich bis 1986 Tourenwagen fuhr, war der Umstieg aus der Formel 1 und zurück kein Problem.“

Das Fahrerfeld beeindruckt den Tiroler: „Auch wenn sich Kelvin van der Linde mit ganz starken Leistungen in den jüngsten Rennen einen Vorsprung verschaffte, ist der Kreis der Anwärter für Spitzenplätze sehr groß. Vor allem die Rundenzeiten zeigen die Ausgeglichenheit, wenn du 22 von 23 Fahrern innerhalb einer Sekunde findest. Davon träumten wir früher in der DTM. Das zeigt, wir sind auf einem guten Weg. Ich sehe keinen Grund, warum ein DTM-Routinier gegen gestandene GT3-Fahrer Nachteile hat oder eine Lernphase braucht. Gute Fahrer kommen überall zurecht. Als ich bis 1986 Tourenwagen fuhr, war der Umstieg aus der Formel 1 und zurück kein Problem.“

Das Fahrerfeld beeindruckt den Tiroler: „Auch wenn sich Kelvin van der Linde mit ganz starken Leistungen in den jüngsten Rennen einen Vorsprung verschaffte, ist der Kreis der Anwärter für Spitzenplätze sehr groß. Vor allem die Rundenzeiten zeigen die Ausgeglichenheit, wenn du 22 von 23 Fahrern innerhalb einer Sekunde findest. Davon träumten wir früher in der DTM. Das zeigt, wir sind auf einem guten Weg. Ich sehe keinen Grund, warum ein DTM-Routinier gegen gestandene GT3-Fahrer Nachteile hat oder eine Lernphase braucht. Gute Fahrer kommen überall zurecht. Als ich bis 1986 Tourenwagen fuhr, war der Umstieg aus der Formel 1 und zurück kein Problem.“

Natürlich wurde die Fortsetzung der DTM auch durch die Pandemie erschwert. Ist eine Rennserie ohne Fans oder mit beschränkten Zuschauerzahlen machbar? Berger dazu: „Vor einem Jahr hätte ich gesagt, wir halten drei Rennen ohne Zuschauer durch. Dann: Eine halbe Saison könnte gehen. Und wieder später versuchst du, die ganze Saison rüberzubringen. Mit allen Kosteneinsparungen, die möglich sind. Von Monza ohne Fans kamen wir jetzt zum Nürburgring mit 5000 zugelassenen Besuchern pro Tag, diese Tickets waren ausverkauft. Und nun kommt Spielberg ohne Beschränkung und sogar mit Fans im Fahrerlager, das zeigt, es geht doch wieder aufwärts. Einen Plan für die Pandemie haben wir nicht. Zeig mir einen, der einen hat, und der bekommt vermutlich einen Nobelpreis. Auf dem Norisring am Saisonende rechne ich mit einem vollen Haus wie üblich, aber wenn die Behörde eine Woche vorher sagt, 2000 Fans maximal, was sollst du dann machen? Es gibt keinen Plan und keine Planbarkeit.“

Natürlich wurde die Fortsetzung der DTM auch durch die Pandemie erschwert. Ist eine Rennserie ohne Fans oder mit beschränkten Zuschauerzahlen machbar? Berger dazu: „Vor einem Jahr hätte ich gesagt, wir halten drei Rennen ohne Zuschauer durch. Dann: Eine halbe Saison könnte gehen. Und wieder später versuchst du, die ganze Saison rüberzubringen. Mit allen Kosteneinsparungen, die möglich sind. Von Monza ohne Fans kamen wir jetzt zum Nürburgring mit 5000 zugelassenen Besuchern pro Tag, diese Tickets waren ausverkauft. Und nun kommt Spielberg ohne Beschränkung und sogar mit Fans im Fahrerlager, das zeigt, es geht doch wieder aufwärts. Einen Plan für die Pandemie haben wir nicht. Zeig mir einen, der einen hat, und der bekommt vermutlich einen Nobelpreis. Auf dem Norisring am Saisonende rechne ich mit einem vollen Haus wie üblich, aber wenn die Behörde eine Woche vorher sagt, 2000 Fans maximal, was sollst du dann machen? Es gibt keinen Plan und keine Planbarkeit.“

Natürlich wurde die Fortsetzung der DTM auch durch die Pandemie erschwert. Ist eine Rennserie ohne Fans oder mit beschränkten Zuschauerzahlen machbar? Berger dazu: „Vor einem Jahr hätte ich gesagt, wir halten drei Rennen ohne Zuschauer durch. Dann: Eine halbe Saison könnte gehen. Und wieder später versuchst du, die ganze Saison rüberzubringen. Mit allen Kosteneinsparungen, die möglich sind. Von Monza ohne Fans kamen wir jetzt zum Nürburgring mit 5000 zugelassenen Besuchern pro Tag, diese Tickets waren ausverkauft. Und nun kommt Spielberg ohne Beschränkung und sogar mit Fans im Fahrerlager, das zeigt, es geht doch wieder aufwärts. Einen Plan für die Pandemie haben wir nicht. Zeig mir einen, der einen hat, und der bekommt vermutlich einen Nobelpreis. Auf dem Norisring am Saisonende rechne ich mit einem vollen Haus wie üblich, aber wenn die Behörde eine Woche vorher sagt, 2000 Fans maximal, was sollst du dann machen? Es gibt keinen Plan und keine Planbarkeit.“

Und worauf können sich die Fans freuen? „Nicht nur auf Markenvielfalt, sondern auch auf ein extrem starkes Fahrerfeld. Meine Favoriten? Auf den langen Geraden werden die Mercedes sehr schnell sein, auch Ferrari müsste dort vorn dabei sein. Es hängt ab, wie die Autocharakteristik zur jeweiligen Strecke passt. Aber mit dem Ausgleich durch die BoP (Balance of Performance) gelingt es gut, das Feld zusammenzuhalten. Auch wenn es im Hintergrund Diskussionen und Kritik gibt, die Leute von AVL List haben die BoP wirklich im Griff. Ich würde sogar sagen, in diesem Thema sind sie State of the art.

Und worauf können sich die Fans freuen? „Nicht nur auf Markenvielfalt, sondern auch auf ein extrem starkes Fahrerfeld. Meine Favoriten? Auf den langen Geraden werden die Mercedes sehr schnell sein, auch Ferrari müsste dort vorn dabei sein. Es hängt ab, wie die Autocharakteristik zur jeweiligen Strecke passt. Aber mit dem Ausgleich durch die BoP (Balance of Performance) gelingt es gut, das Feld zusammenzuhalten. Auch wenn es im Hintergrund Diskussionen und Kritik gibt, die Leute von AVL List haben die BoP wirklich im Griff. Ich würde sogar sagen, in diesem Thema sind sie State of the art.

Und worauf können sich die Fans freuen? „Nicht nur auf Markenvielfalt, sondern auch auf ein extrem starkes Fahrerfeld. Meine Favoriten? Auf den langen Geraden werden die Mercedes sehr schnell sein, auch Ferrari müsste dort vorn dabei sein. Es hängt ab, wie die Autocharakteristik zur jeweiligen Strecke passt. Aber mit dem Ausgleich durch die BoP (Balance of Performance) gelingt es gut, das Feld zusammenzuhalten. Auch wenn es im Hintergrund Diskussionen und Kritik gibt, die Leute von AVL List haben die BoP wirklich im Griff. Ich würde sogar sagen, in diesem Thema sind sie State of the art.