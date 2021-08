Dieses Wochenende wird außergewöhnlich für Amato Ferrari and seine Mannschaft, die in zwei Gruppen an legendären Strecken im Einsatz sein wird. Natürlich setzt die Mannschaft die beiden Ferrari 488 GT3 Evo 2020 in der vierten Runde der DTM auf dem Nürburgring ein. Aber gleichzeitig greift das Team auch im prestigereichsten Langstreckenrennen der Welt nach Lorbeeren, den 24 Stunden von Le Mans (die vom traditionellen Juni-Termin verlegt wurden).

Amato Ferrari (keine Verwandtschaft mit Enzo Ferrari und seiner Familie) war selbst Tourenwagen-Pilot, entschied sich aber schon im jungen Alter von 28 Jahren, den Helm an den Nagel zu hängen. Das war 1994. Er machte mit dem Management seiner eigenen Crew in Piacenza weiter und baute enge Verbindungen zu Maserati und Ferrari auf. Nach drei Jahren in der italienischen Supertouring-Meisterschaft formte er jene Mannschaft, die seither als AF Corse Furore macht. Sie wurde von Maserati zur Durchführung des Markenpokals Trofeo Cup engagiert. Ab 2004 setzte AF Corse Maserati MC 12-Sportwagen in der FIA-GT-Meisterschaft ein.

