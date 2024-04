ABT Sportsline startet mit Platz 3 in DTM-Saison 2024

Mit vielen Neuerungen, einem siebten Hersteller in Form von McLaren und dem neu aufgestellten ABT Sportline-Team um die beiden Fahrer Ricardo Feller und Kelvin van der Linde fieberten Fans dem Saisonauftakt der DTM 2024 in Oschersleben entgegen. Die 40. Meisterschaft in der Geschichte der Rennserie verspricht einiges an Spannung und jede Menge heiße Renn-Action. Gesucht wird der Nachfolger des Österreichers Thomas Preining im Porsche von Manthey Racing.

01 DTM-Auftakt in Oschersleben: Platz 3 für Feller

Bereits der Saisonauftakt in Oscherleben hatte es mächtig in sich. © ABT Sportsline / Red Bull Content Pool

Positiv bestärkte reiste das Team von ABT Sportsline nach Oschersleben in der Nähe von Magdeburg. Nach zwei durchwachsenen Freien Trainings sicherte sich Ricardo Feller Platz 4 im ersten Qualifying und fuhr im Rennen am Samstag mit Platz 3 sogar auf das Podium .

Damit spendierte der Schweizer ABT Spotsline bereits den 252. Podestplatz in der DTM . Bereits am Start machte Feller einen Platz gut und lag zum Boxenstopp zwischenzeitlich sogar auf Platz Zwei, als ein „Full Course Yellow" mit anschließender Safety-Car-Phase das Klassement durcheinanderwirbelte.

Auch beim Rennen am Sonntag lag Feller auf einem aussichtsreichen fünften Platz in den Punkten , als in der letzten Runde plötzlich der Motor seines Audi ausging und er den Wagen nur wenige Meter vor der Ziellinie abstellen musste. Feller gelang es jedoch, den Motor erneut zu starten und sicherte sich am Ende Platz Neun.

Kelvin van der Linde hingegen hatte bereits im ersten Training Probleme mit dem Fahrverhalten seines Audi. Obwohl seine Crew unter Hochdruck an einer Verbesserung arbeitete, blieben die Probleme bestehen.

Im ersten Rennen reichte es für den Südafrikaner für Platz 12, im zweiten Rennen am Sonntag fuhr van der Linde mit einer starken Leistung sogar auf Rang 5 vor .

Ricardo Feller startete mit einem Podestplatz in die neue Saison © ABT Sportsline / Red Bull Content Pool Grundsätzlich bin ich mit dem Wochenende zufrieden. Wir wollen um die Meisterschaft kämpfen und haben gezeigt, dass man mit uns rechnen muss. Ricardo Feller

Weiter geht es am 25. und 26. Mai mit dem zweiten und dritten Meisterschaftslauf der DTM-Saison 2024 auf dem Lausitzring. Im vergangenen Jahr holten dort sowohl Feller als auch van der Linde einen Podestplatz für ABT Sportsline, der Asphalt des schnellen Kurses im südlichen Teil der Niederlausitz liegt beiden Piloten also hervorragend.

02 ABT Sportsline ist bereit für den Saisonauftakt

Die DTM ist in Oschersleben in die neue Saison gestartet. © ABT Sportsline / Red Bull Content Pool

Die DTM ist zurück auf dem Asphalt. Am 26. April eröffnet die wichtigste Rennserie Deutschlands in der legendären Motorsport Arena Oschersleben die neue Saison . Für ABT Sportsline ist es die 25. Saison seit dem Einstieg in die Rennserie im Jahr 2000.

Seinerzeit holte man mit Laurent Aiello, James Thompson und Christian Abt die ersten DTM-Punkte im Jahr 2000 wo? Genau, in Oschersleben. In diesem Jahr geht der Audi R8 des Teams erneut in den Farben von Red Bull an den Start.

Eine Paarung, die bereits in der Vergangenheit von Erfolg gekrönt war und eine, die beim Fahrer-Duo um Kelvin van der Linde und Ricardo Feller gleichermaßen gut ankommt:

Kelvin van der Linde ist heiß auf die neue DTM-Saison. © ABT Sportsline / Red Bull Content Pool Eines meiner großen Vorbilder war immer Mattias Ekström, der 2007 mit der Startnummer 3 im Red-Bull-Auto von ABT Meister geworden ist. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen für mich. Ich bin sehr stolz darauf, erstmals mit einem Red-Bull-Auto an den Start zu gehen. Kelvin van der Linde

Auch Ricardo Feller aus der Schweiz zeigt sich angetan:

Das Auto sieht hammermäßig aus. Die Jungs in Kempten haben im Winter einen tollen Job gemacht und mein Auto wieder perfekt aufgebaut. Es hat sich von der ersten Runde an gut angefühlt. Ricardo Feller

Gemeinsam mit dem Team freut sich das Duo auf eine spannende Saison 2024. Die Serie umfasst insgesamt 16 Meisterschaftsläufe in acht Locations. Am 18. Oktober 2024 steigt das Saisonfinale erneut auf dem altehrwürdigen Hockenheimring.