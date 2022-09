DTM in Österreich: Nick Cassidy holt sich den Sieg am Red Bull Ring

Nick Cassidy brachte die Performance in Spielberg fabelhaft auf die Strecke, womit der zweite österreichische Sieg für einen Neuseeländer in einem Red Bull AF Corse Ferrari nur mehr Formsache war.

Im Qualifying war er noch von René Rast geschlagen worden, doch erbte er die Pole, nachdem Rast mit einem Penalty aus Spa-Francorchamps drei Plätze zurückversetzt worden war.

Fans treffen auf die DTM-Fahrer am Red Bull Ring. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool Fan-Ströme vor dem Sonntagsrennen am Red Bull Ring. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool Special-Guest Marcel Hirscher, der beste Skifahrer der Sportgeschichte. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool Nick Cassidy im Gespräch mit Dr. Helmut Marko und DTM-Boss Gerhard Berger © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool Fans erhaschen einen genaueren Blick auf den Ferrari von AlphaTauri. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool Nick Cassidy auf dem Weg zum Sieg am spektakulären Red Bull Ring. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool Nick Cassidy auf dem Podium am Red Bull Ring. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool Nick Cassidy feiert den Sieg am Red Bull Ring. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool

Cassidy startete sauber ins Rennen und gab den Ton an, während es dahinter heiß zur Sache ging. Teamkollege Felipe Fraga hatte ebenfalls einen hervorragenden Start und kämpfte kurzzeitig um den dritten Platz. Dann aber kam der Kontakt mit Ricardo Feller. Mit einem Platten und einem rauchenden Heck musste der Brasilianer seinen Ferrari 488 GT3 Evo vorzeitig abstellen.

Ein schneller Boxenstopp war für Cassidy wichtig. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring/Red Bull Content Pool

Mit seinem schweren Auto brauchte Cassidy einen guten Boxenstopp, um die Führung zu behalten, und - soviel ist klar - das AF Corse-Team setzte den Stopp optimal um. Damit war der 500. Rennsieg für den spektakulären Ferrari 488 GT perfekt!

"Es ist ein wirklich großartiger Tag", meinte Cassidy im Ziel. "Als Team haben wir schon in Portimão und am Norisring eine gute Performance gezeigt. Beides sind gute Strecken für den Ferrari. Jetzt aber mit Spa und dem Rennen hier in Österreich holen wir uns auf diesen Tracks auch die Ergebnisse."

"In einem AlphaTauri-Auto auf dem Red Bull Ring zu gewinnen, ist etwas ganz Besonders und definitiv ein persönliches Karriere-Highlight. Der Level in der DTM ist so hoch und AlphaTauri gehört zu den Top-Teams in der Weltmeisterschaft. Es ist eine Freude, für dieses Team fahren zu dürfen."

Das zweite Rennen verlief für beide Fahrer mit zusätzlichem Ballast nicht ganz so gut. Die Bedingungen sorgten dafür, dass es generell zu einem Lotteriespiel wurde. Während das Rennen bei schwerem Regen gestartet wurde, warteten alle darauf, dass sich der Himmel lichten würde. Damit war alles eine Frage der richtigen Reifenstrategie. Cassidy wählte einen frühen Boxenstopp, aber seine nassen Reifen gepaart mit dem hohen Gewicht seines Autos sorgten dafür, dass er in den letzten Runden nichts mehr mitzureden hatte. Am Ende blieb Platz 19 übrig.

Auch Fraga holte sich die Slicks, hatte aber Probleme damit, den notwendigen Grip zu finden. Er kam zweimal ins Schleudern, konnte das Auto aber spektakulär retten. Er endete auf Platz 16.

"Für mich ist es ein weiteres Mal ein Rennen zum Vergessen. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Auto haben, aber am Samstag hatte ich Kontakt mit einem Audi und dann einen Platten - das war kaum zu vermeiden", erklärte ein frustrierter Fraga. "Heute nehme ich die ganze Schuld auf mich. Ich kämpfte mit Philipp Eng und kam von der Strecke ab, hätte aber dennoch noch ein gutes Rennen fahren können. Dann aber machte ich Fehler. Wir hatten ein paar Probleme, jetzt aber kommt Hockenheim. Wir werden sehen, wie es dort weitergeht."

Mit dem Sieg liegt Cassidy in der Gesamtwertung nun auf Platz 12, Fraga auf Platz 14. Das Saisonfinale findet von 7. - 9. Oktober am Hockenheimring in Deutschland statt.