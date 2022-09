Die DTM-Stars rasen mit Vollgas an den Red Bull Ring

Wenn die Red Bull AF Corse-Fahrer Felipe Fraga und Nick Cassidy dieses Wochenende am Red Bull Ring performen, dann werden sie das mit einer Prise Extra-Motivation tun.

Die vorletzte Runde der DTM wird am Red Bull Ring in Österreich abgehalten, ein zweites Heimrennen also, und das Timing könnte für die beiden Racer nicht besser ausfallen, nachdem sie zuletzt eindrucksvoll bewiesen haben, wie stark das Paket des Teams ist.

Rennsieger Felipe Frage ist mit dem Rennsport aufgewachsen. © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

"Wir wollen das kommende Wochenende ein gutes Ergebnis herausholen. Ich habe in Spielberg Tests absolviert, also hoffe ich darauf, dass ich dort schnell in die Spur finde. Ich kann es kaum erwarten, ein Red Bull-Auto auf dem Red Bull Ring zu fahren", freut sich Fraga.

"In der Theorie ist es eine jener Strecken, die gut zu uns passen. Wir werden wie immer attackieren. Immerhin kommen wir nach Spa-Francorchamps mit einer Menge Selbstvertrauen hier an", fügt Nick hinzu." Wir werden unser Bestes geben und hoffentlich wieder aufs Podium kommen."

Jeder der beiden Fahrer hat sich den ersten DTM-Sieg in den letzten beiden Runden geholt: Felipe feierte seinen Geburtstag mit einem Triumph im zweiten Rennen am Norisring in Nürnberg und Nick sicherte sich seinen Durchbruch im zweiten Rennen in Belgien.

"Dieser Sieg bedeutet mir eine ganze Menge. Daneben ist es auch deswegen etwas Besonderes für mich, da ich in dieser Saison in zwei Kategorien gewinnen konnte: Auch in der Formel E ist mir das gelungen", meint Nick.

Der 28-jährige Neuseeländer brauchte ein Rennen mehr, um in der DTM und im Red Bull AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Fuß zu fassen, nachdem er den Saison-Opener in Portimao (Portugal) verpasst hatte. Für ihn machte es aber im zweiten Rennen der dritten Runde in Imola (Italien) klick, "aber wir verpassten aufgrund des Safety-Cars das Podium." Die folgende Runde am Norisring zu verpassen, "war sehr frustrierend für uns. Also waren die Rennen in Spa eine schöne Wiedergutmachung."

"Spa hat gezeigt, dass wir, wenn alles gut läuft, eine Menge erreichen können", meint Nick weiter. "Jetzt geht es vor allem darum, das Momentum aufrecht zu erhalten. Aber in der DTM kann alles passieren."

Liam Lawson führt das Feld am legendären Red Bull Ring an. © Lucas Pripfl/Red Bull Content Pool

Beide Fahrer kennen den Red Bull Ring. Felipe fuhr bereits 2012 in der Formel Renault in Spielberg und hat dort entsprechende Tests absolviert, während Nick sogar noch mehr Erfahrung mitbringt: "Meine erste Erfahrung war ein Test in der Formel 3 im Mai 2013. Danach bin ich in meiner einzigen vollen Saison in der F3 Europameisterschaft im Jahr 2016 hier ein Rennen gefahren."

Daneben wollen sie die Red Bull AF Corse "Tradition" in Spielberg aufrecht erhalten, nachdem Liam Lawson beide Rennen beim Double-Header in der letzten Saison gewonnen hat.

Nick Cassidy feiert seinen Sieg in Spa-Francorchamps. © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Auch im nächsten Jahr wird Nick wieder ein anstrengendes Jahr erleben. Nachdem er in dieser Saison nun in der DTM, FE und der WEC gefahren ist, wurde er von Envision Racing engagiert, den Jaguar in der Formel E Weltmeisterschaft 2023 zu steuern: "Natürlich möchte ich in der DTM weitermachen, das ist aber abhängig von den Lücken in meinem Kalender. Ich hoffe, dass sich die Termine nicht überschneiden", erklärt er. "Ich kann damit gut umgehen, in verschiedenen Rennserien zu starten."

Wenn dann im November die Rennsaison für Nick vorbei ist, wird er sich darauf freuen, endlich wieder nach Hause zu kommen: "Aufgrund der Pandemie war ich in den letzten drei Jahren kein einziges Mal zuhause in Neuseeland. Ich freue mich also darauf, ein paar freie Tage daheim zu verbringen."

Das DTM-Wochenende am Red Bull Ring wird aus zwei Sprint-Rennen im Umfang von 55 Minuten plus einer Runde bestehen. Der Start findet am 24. und am 25. September jeweils um 13:30 statt.