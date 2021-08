Zwei Jobs, aber ein Ziel für Alex Albon

Nach zwei Wochenenden und vier Rennen der DTM ist der in London geborene Thai-Brite Gesamtfünfter mit 31 Punkten. Nun geht es in die dritte Runde im belgischen Zolder. „Ich bin dort noch nie Rennen gefahren, aber wir testeten hier einen halben Tag, wie die anderen Teams. Es ist ein technisch anspruchsvoller Kurs, der uns viel Spaß bereiten wird. Ich erwarte die Audi und Mercedes dort in sehr starker Form, aber wir werden gut mithalten“, sagt Alex.

Für die Chance, in der DTM Rennen zu fahren, ist er dankbar, denn sie ist „eine gute Möglichkeit, in Form und konzentriert zu bleiben und an deiner Grundschnelligkeit zu arbeiten.“ Wegen seiner F1-Verpflichtungen als Reservist an den Rennwochenenden kann Alex nicht die gesamte DTM-Saison bestreiten und wird die Meetings in Spielberg, Hockenheim und das neue Finale auf dem Norisring (das im Juli verschoben worden war), die mit F1-Rennen zusammenfallen, versäumen. Sein Ersatzmann ist der Neuseeländer