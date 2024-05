DTM 2024 live im Free TV: Alle Übertragungen im Überblick

Die einst als Tourenwagen-Rennserie gestartete DTM feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Dabei hat die DTM-Saison 2024 einiges an Spannung zu bieten: 20 Fahrer kämpfen in den Boliden von sieben Herstellern in 16 Meisterschaftsläufen um den Titel. Red Bull TV und ServusTV zeigen alle Rennen der neuen Saison live und in voller Länge. Wir haben alle Infos zusammengefasst.