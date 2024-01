EA FC 24 Formationen: Alle Guides im Überblick

In allen Formationsguides für FC 24 stellen wir euch die Formationen vor und geben euch Tipps, wie ihr sie optimal anwendet. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Laufwegen einzelner Spieler - hier findet ihr alles, was ihr für die perfekte Einstellung eurer Aufstellung braucht.

In allen Formationsguides für FC 24 stellen wir euch die Formationen vor und geben euch Tipps, wie ihr sie optimal anwendet. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Laufwegen einzelner Spieler - hier findet ihr alles, was ihr für die perfekte Einstellung eurer Aufstellung braucht.

In allen Formationsguides für FC 24 stellen wir euch die Formationen vor und geben euch Tipps, wie ihr sie optimal anwendet. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Laufwegen einzelner Spieler - hier findet ihr alles, was ihr für die perfekte Einstellung eurer Aufstellung braucht.

In diesem Video zeigen wir euch das 4-4-2 in FC 24 und erklären, mit welchen Einstellungen ihr aus dieser Formation das Beste herausholt.

In diesem Video zeigen wir euch das 4-1-2-1-2 (2) in FC 24 und erklären, mit welchen Einstellungen ihr aus dieser Formation das Beste herausholt.

In diesem Video zeigen wir euch das 4-2-3-1 in FC 24 und erklären, mit welchen Einstellungen ihr aus dieser Formation das Beste herausholt.

In diesem Video zeigen wir euch das 4-3-2-1 in FC 24 und erklären, mit welchen Einstellungen ihr aus dieser Formation das Beste herausholt.

Viele Spieler nutzen die gesamte Saison in FC 24 nur eine Formation. Ganz egal, was die Gründe dafür sind - geringes Interesse, fehlendes Spielwissen oder auch Sturheit, indem man glaubt, die eigene aktuelle Formation wird irgendwann schon funktionieren: Bloß eine Aufstellung im Repertoire zu haben, ist ein großer Fehler. Nur wer mehrere Formationen austestet, kann herausfinden, welche davon am besten zu einem passt.

Viele Spieler nutzen die gesamte Saison in FC 24 nur eine Formation. Ganz egal, was die Gründe dafür sind - geringes Interesse, fehlendes Spielwissen oder auch Sturheit, indem man glaubt, die eigene aktuelle Formation wird irgendwann schon funktionieren: Bloß eine Aufstellung im Repertoire zu haben, ist ein großer Fehler. Nur wer mehrere Formationen austestet, kann herausfinden, welche davon am besten zu einem passt.

Viele Spieler nutzen die gesamte Saison in FC 24 nur eine Formation. Ganz egal, was die Gründe dafür sind - geringes Interesse, fehlendes Spielwissen oder auch Sturheit, indem man glaubt, die eigene aktuelle Formation wird irgendwann schon funktionieren: Bloß eine Aufstellung im Repertoire zu haben, ist ein großer Fehler. Nur wer mehrere Formationen austestet, kann herausfinden, welche davon am besten zu einem passt.