EA FC 25 Ratings: Diese 7 Upgrades erwarten wir

hat in der Saison 2023/24 eine steile Entwicklung hingelegt. Der slowenische Nationalspieler traf in seiner Debütsaison bei den Roten Bullen 14-mal und war bei der EM 2024 für Slowenien im Einsatz. Sein FC 24 Rating (75) wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in FC 25 deutlich nach oben korrigiert. Dafür spricht auch, dass Sesko in FC 24 bereits eine starke Spezialkarte verpasst bekam - die UEFA Euro Make Your Mark-Version mit einem Gesamtrating von 95.

Noch mehr Tore in seiner ersten Bundesligasaison erzielte Deniz Undav. Der EM-Viertelfinalist mit der DFB-Elf war für den VfB Stuttgart 18-mal erfolgreich und steuerte außerdem zehn Assists bei. Nach langen Verhandlungen verpflichteten die Schwaben den Goalgetter nun fest, nachdem er zuvor von Brighton & Hove Albion aus der Premier League ausgeliehen war. Sein FC 24 Rating von 75 ist längst nicht mehr aktuell, in FC 25 erwarten wir eine große Steigerung.

