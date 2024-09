FC 25 Gameplay - Die wichtigsten Neuerungen

Torhüter können in FC 25 manuell nur noch ein bis zwei Schritte in eine beliebige Richtung bewegt werden. Nach einer kurzen Verzögerung kehrt der Goalkeeper in die Ausgangsposition zurück. So soll verhindert werden, dass das manuelle Bewegen des Torhüters bspw. bei 1 vs. 1-Duellen mit Stürmern zu oft genutzt wird. Das betrifft aber nicht Eckbälle und Freistöße. Die manuelle Bewegung des Torhüters bei Standards funktioniert wie bisher.