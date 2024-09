Diese 8 neuen Icons gibt es in FC 25

zu spielen.” Das Announcement von Publisher EA mit insgesamt acht neuen Icons wird der RBLZ-Creatorin gefallen haben. Wir stellen dir hier alle neuen Icons in FC 25 inklusive ihrer Overall Ratings vor.

Am meisten freut sich Ebru auf die neuen Icons und Heroes in FC 25: “Es ist einfach cool, mit neuen Karten in

nicht spielbar war, kommt der Waliser in FC 25 als Icon zurück. Publisher EA Sports stattet den früheren Top-Spieler von Tottenham Hotspur und Real Madrid mit einem Overall Rating von 88 aus. Fun Fact: Für Bale gab es zwar zuletzt eine Pause auf dem virtuellen Fußballplatz, stattdessen konnte er aber in einem anderen Game ausgewählt werden: PGA Tour 2K23. Jetzt zockt Bale wieder auf dem anderen Grün - mit Fußballschuhen statt Golfschläger.

Auch auf diese Icon werden sich viele Spieler:innen freuen. Die italienische Torwartlegende Gianluigi Buffon ist in FC 25 spielbar. Der Weltmeister von 2006 und heutige Teamkoordinator der italienischen Nationalmannschaft erhält ein Gesamtrating von 91. Wir glauben: “Gigi” Buffon könnte sich in FC 25 zu einer der beliebtesten neuen Icons entwickeln.

Sie hat eine glorreiche Zeit der US-Nationalmannschaft der Frauen mitgestaltet. Julie Foudy wurde in der Zeit zwischen 1991 und 2004 je zweimal Weltmeisterin und Olympiasiegerin und führte die USA zwischen 2000 und 2004 als Kapitänin aufs Spielfeld. Jetzt erhält Foudy eine Icon in FC 25 - mit einem Gesamtrating von 90.

Ein weiterer Ex-Star aus dem Frauenfußball mit einer Icon in FC 25 ist Lotta Schelin. Die heute 40-jährige Schwedin ist mit 88 Treffern in 185 Spielen Rekordtorschützin der schwedischen Nationalelf der Frauen und wurde mehrere Male als Schwedens Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. Das Icon-Rating von Lotta Schelin in FC 25 beträgt 90.

Ebenfalls ein Overall-Rating von 90 hat die Icon von Aya Miyama. Die ehemalige Kapitänin der japanischen Frauen-Nationalmannschaft verbrachte die meiste Zeit ihrer Karriere in ihrem Heimatland, zwischenzeitlich war sie auch in den USA aktiv. Ihre größten Erfolge waren der WM-TItel mit Japan im Jahr 2011 und drei Jahre später der Gewinn der Asienmeisterschaft, bei der sie außerdem als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde.

