EA FC 24: 3 Tipps für die Offensive

In einem weiteren Tipp-Video zu FC 24 erklären wir euch, worauf es im Angriff ankommt. Wir geben drei konkrete Tipps, die euch dabei helfen, euer Offensivspiel zu verbessern. Unter anderem zeigen wir, wie ihr sich euch bietende Freiräume optimal attackiert und wie ihr euch mit dem Controlled Sprint einen Vorteil verschafft.

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die Offensive in FC 24 meistert und euren Gegnern keine Chance lasst.

Abschließend möchten wir euch ans Herz legen, stetig an eurem Offensivspiel zu arbeiten. Beschränkt euch nicht bloß auf einen Skill und einen funktionierenden Weg zum Torerfolg. Ihr müsst kreativ und variabel sein, um eure Gegner immer wieder überraschen und auf dem falschen Fuß zu erwischen.

