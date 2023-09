EA FC 24: Der große Skillmoves Guide

Seit einigen Jahren predigen wir euch auf redbull.com : Erlernt auf dem virtuellen Platz unbedingt Skillmoves! In EA FC 24 wiederholen wir diese Predigt. Um erfolgreich zu spielen, führt kein Weg mehr an Spezialbewegungen vorbei. Ihr glaubt, die Ausführung von Skillmoves ist zu schwierig? Wir überzeugen euch vom Gegenteil! Es gibt viele Basic Bewegungen, die einfach zu erlernen sind. Aber auch die schwierigeren Spezialbewegungen sind mit etwas Übung zu meistern.

In EA FC 24 sind erneut neue Skillmoves hinzugekommen. Im folgenden Video stellt euch Experte Till Musshoff von bPartGaming die Top 3 der neuen Spezialbewegungen vor und erklärt auch, in welchen Situationen ihr sie am besten anwendet. Anknüpfend an das Video erklären wir euch drei altbewährte Basic Skillmoves, die als Einstieg in die Welt der Skillmoves zu empfehlen sind - weil sie simpel zu erlernen und weiterhin effektiv sind. Abschließend bekommt ihr einen Überblick zu allen in FC 24 integrierten Spezialbewegungen.

01 Top 3 der neuen Skillmoves

Es gibt einige neue Skillmoves in FC 24. Aber nicht alle müsst ihr unbedingt in euer Spiel integrieren. Wir zeigen euch im folgenden Video drei neue Spezialbewegungen, mit denen ihr euer Spiel definitiv aufwertet - den Ball Roll Drag, den Drag Back Turn und den Flair Nutmeg.

2 Min EA FC 24: Die besten neuen Skillmoves erklärt In diesem Video stellen wir die Top 3 der neuen Skills in EA FC 24 vor und zeigen euch, wie ihr sie im Spiel einsetzt.

02 3 Basic Skillmoves

Je schwerer, desto besser? Das gilt nicht unbedingt für Skillmoves in FC 24. Bereits diese drei einfachen Spezialbewegungen können den kleinen, aber feinen Unterschied ausmachen. Unsere Empfehlung: Habt sie auf jeden Fall in eurem Repertoire!

Der Drag Back - Zwei-Sterne-Skillmove

Schon seit Jahren gehört der Drag Back zu den beliebtesten FIFA-Skillmoves. Und das hat zwei gute Gründe: Die Ausführung ist simpel und ihr könnt den Gegner in einigen Spielsituationen vernaschen.

Ausführung

Um den Drag Back auszuführen, drückt ihr zunächst R1/RB und zieht gleichzeitig den linken Stick ausgehend von der Laufrichtung eures Spielers nach hinten. Lauft ihr also geradeaus auf das rechte Tor zu, drückt ihr den linken Stick nach links, lauft ihr auf das linke Tor zu, drückt ihr den Stick nach rechts.

Dadurch zieht ihr zunächst einmal den Ball zurück. Jetzt kommt es zur entscheidenden Bewegung, die den Drag Back so unberechenbar und effektiv macht. Ihr könnt den Exit Move des Drag Backs in jede mögliche Richtung ausführen. Das heißt: Entweder ihr lasst den linken Stick nach hinten gedrückt, oder ihr drückt ihn abschließend nach rechts, links oder vorne.

Anwendung

Das Schöne am Drag Back ist, dass eine Anwendung in vielen Spielsituationen sinnvoll ist. Die verschiedenen möglichen Exit-Move-Richtungen machen es eurem Gegner schwer, zu erahnen, was ihr mit dem Drag Back genau vorhabt. Um nur zwei Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten zu nennen:

Ihr werdet bei einem Sprint von einem Verteidiger eingeholt. Mit erfolgreicher Anwendung des Drag Backs lasst ihr den Gegenspieler ins Leere laufen und verschafft euch wieder Platz.

Ihr spielt euren Stürmer am Strafraum an. Mit dem Drag Back könnt ihr euren Gegenspieler aussteigen lassen und euch in Schussposition bringen.

Der Fake Shot - Ein-Sterne-Skillmove

Oft reicht auch schon der Fake Shot, um euren Gegner alt aussehen zu lassen. Die klassische Schusstäuschung kennen wohl die meisten von euch, aber das Entscheidende sind die verschiedenen Ausführungen.

Ausführung

Ihr drückt grundsätzlich erst einmal die Schuss-/Flankentaste und direkt danach die Passtaste, um die Schusstäuschung auszuführen. Gleichzeitig bestimmt ihr mit dem linken Stick, in welche Richtung ihr euch nach der Schusstäuschung bewegt. Damit entscheidet ihr auch, ob ihr das Tempo beibehaltet oder es beispielsweise mit einem kompletten Richtungswechsel rausnehmt. Möglich ist auch, den linken Stick gar nicht zu berühren. Dann führt ihr eine Schusstäuschung in den Stand aus. Außerdem gibt es eine Schusstäuschung mit anschließendem Tempoboost.

Wie das geht? Ganz einfach: Ihr drückt zusätzlich zur normalen Schusstäuschung L1/LB. Wenn ihr also eine Schusstäuschung beispielsweise schräg nach rechts oder links ausführen möchtet und dabei an Tempo gewinnen wollt, nutzt die L1/LB-Taste definitiv. Kommt ihr damit vorbei an eurem Gegenspieler, wird es für ihn extrem schwer, euch wieder einzuholen.

Anwendung

Der Fake Shot hilft euch in zahlreichen Situationen. Beispielsweise könnt ihr euch mit der Schusstäuschung im Strafraum und um den Sechzehner herum in vielversprechende Abschlusspositionen bringen. Mit dem Fake Shot in den Stand lassen sich Laufduelle mit euren Gegenspielern abbrechen. Läuft der Gegenspieler weiter, habt ihr für kurze Zeit wieder Platz und ihr bekommt die Möglichkeit, neue Spielsituationen zu erschaffen. Die Schusstäuschung mit Tempoboost bietet sich vor allem auf den Außenbahnen an, wenn ihr für Sprints mit euren Flügelspielern zusätzliche Geschwindigkeit braucht.

Die Ballrolle - Zwei-Sterne-Skillmove

Auch die Ballrolle ist eine nützliche Spezialbewegung, die in der Ausführung äußerst simpel ist.

Ausführung

Alles, was ihr für die Ballrolle braucht, ist der rechte Stick. Ihr drückt den Stick in die Richtung, in die ihr die Ballrolle ausführen möchtet. Beispiel: Lauft ihr geradeaus auf das rechte Tor zu und ihr wollt eine Ballrolle nach rechts ausführen, drückt ihr den rechten Stick nach rechts. Wichtig: Damit es auch mit der Ballrolle klappt, müsst ihr den Stick für eine kurze Zeit in die jeweilige Richtung gedrückt halten. Je länger ihr aber den Stick in diese Richtung drückt, desto mehr Ballrollen führt euer Spieler aus.

Anwendung

Für die optimale Anwendung der Ballrolle kommt es besonders darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ein Beispiel: Ihr rennt mit eurem Spieler nach vorne und ein Gegenspieler läuft auf euch zu. Ihr erahnt, dass euer Gegner nun ins Tackling gehen wird, um euch den Ball abzunehmen. Ganz kurz vor dem Tackling kommt jetzt die Ballrolle ins Spiel.

Mit der Ballrolle umgeht ihr dem Zweikampf und lasst den Gegenspieler ins Leere tacklen. Ohne große Mühe seid ihr an eurem Gegenspieler vorbei und dem gegnerischen Tor ein Stück näher. Aber wie gesagt: Es kommt auf das Timing an. Nutzt ihr die Ballrolle zu früh oder zu spät, bringt sie nicht den erhofften Mehrwert und euer Gegenspieler nimmt euch im schlimmsten Fall den Ball ab.

Für den Fall, dass ihr diese drei Skillmoves noch nie benutzt habt und sie erst jetzt in euer Spiel integriert, werdet ihr schnell merken, dass ihr in FIFA 23 bessere Ergebnisse erzielt. Verwendet ihr die Bewegungen richtig und regelmäßig, wird euer Spiel mit dem Drag Back, dem Fake Shot und der Ballrolle kreativer und unberechenbarer. Eure Gegner werden sich freuen…

03 Alle Skillmoves in FC 24 im Überblick

1-Stern-Skillmoves

Diese Skillmoves können von allen Spielern in EA FC 24 ausgeführt werden.

Skillmove Ausführung PlayStation Ausführung Xbox Bridge Zweimal schnell R1 drücken Zweimal schnell RB drücken Directional Nutmeg L1 + R1 halten und den rechten Stick in die gewünschte Richtung drücken LB + RB halten und den rechten Stick in die gewünschte Richtung drücken Standing Ball Juggle L2 halten + R1 drücken LB halten + RB drücken Open Up Fake Shot Links/Rechts L1 halten + Viereck drücken, dann X drücken und den linken Stick nach links/rechts oben bewegen LB halten + X drücken, dann A drücken und den linken Stick nach links/rechts oben bewegen Flick Up L1 halten + R3 (rechten Stick) drücken LB halten + R3 (rechten Stick) drücken First Time Feint Turn (first touch only) L1 + R1 halten + L3 (linken Stick) nach unten drücken LB + RB halten + L3 (linken Stick) nach unten drücken

2-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können von beinahe allen Spielern in FC 24 ausgeführt werden - ausgenommen beispielsweise schwächere Torhüter.

Skillmove PlayStation Xbox Feint Forward and Turn Rechten Stick zweimal kurz nach unten drücken Rechten Stick zweimal kurz nach unten drücken Body Feint Right/Left Rechten Stick kurz nach rechts/links bewegen Rechten Stick kurz nach rechts/links bewegen Stepover Right/Left Rechten Stick oben herum nach rechts/links drehen Rechten Stick oben herum nach rechts/links drehen Reverse Stepover Right/Left Rechten Stick unten herum nach rechts/links drehen Rechten Stick unten herum nach rechts/links drehen Ball Roll Right/Left Rechten Stick nach rechts/links bewegen und dort halten Rechten Stick nach rechts/links bewegen und dort halten Drag Back L1 + R1 drücken und linken Stick nach unten bewegen L1 + R1 drücken und linken Stick nach unten bewegen

3-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nicht von allen Spielern in FC 24 ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 3-Sterne-Bewegungen drauf hat, müsst ihr die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

Skillmove PlayStation Xbox Heel Flick Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken Roulette Right/Left Rechten Stick von unten im/gegen den Uhrzeigersinn drehen Rechten Stick von unten im/gegen den Uhrzeigersinn drehen Fake Left & Go Right Rechten Stick unten entlang von links nach rechts drehen Rechten Stick unten entlang von links nach rechts drehen Fake Right & Go Left Rechten Stick unten entlang von rechts nach links drehen Rechten Stick unten entlang von rechts nach links drehen Heel Chop Right/Left L2 + Viereck halten, dann X + Linken Stick nach rechts/links halten L2 + Viereck halten, dann X + Linken Stick nach rechts/links halten Stutter Feint L2 halten + R3 (rechten Stick) nach links, dann nach rechts drücken (oder rechts, dann links) LB halten + R3 (rechten Stick) nach links, dann nach rechts drücken (oder rechts, dann links)

4-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nicht von allen Spielern in FC 24 ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 4-Sterne-Bewegungen drauf hat, müsst ihr die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

Skillmove PlayStation Xbox NEU IN EA FC 24: Ball Roll Drag L1 halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken LB halten + rechten Stick nach oben und links/rechts drücken NEU IN EA FC 24: Drag Back Turn L2 halten + rechten Stick entgegengesetzt der Laufrichtung halten LT halten + rechten Stick entgegengesetzt der Laufrichtung halten NEU IN EA FC 24: Flair Nutmeg L1 + R1 halten + rechten Stick in die gewünschte Laufrichtung drücken LB + RB halten + rechten Stick in die gewünschte Laufrichtung drücken Ball Hop (while standing) L1 halten + R3 (rechten Stick) drücken LB halten + R3 (rechten Stick) drücken Heel To Heel Flick Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken Simple Rainbow Rechten Stick nach unten und dann zweimal nach oben drücken Rechten Stick nach unten und dann zweimal nach oben drücken Spin Right/Left R1 halten + rechten Stick von unten im Uhrzeigersinn/entgegen des Uhrzeigersinns drehen RB halten + rechten Stick von unten im Uhrzeigersinn/entgegen des Uhrzeigersinns drehen Stop and Turn Right/Left (while running) Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Ball Roll Cut Right/Left Rechten Stick links/rechts halten und Linken Stick rechts/links halten Rechten Stick links/rechts halten und Linken Stick rechts/links halten Fake Pass (while standing) R2 + Viereck halten, dann X halten RT + X halten, dann A halten Fake Pass Exit Right/Left (while standing) R2 + Viereck halten, dann X halten und linken Stick nach oben rechts/links bewegen RT + X halten, dann A halten und linken Stick nach oben rechts/links bewegen Quick Ball Rolls Rechten Stick nach unten halten Rechten Stick nach unten halten Drag To Heel L1 halten + rechten Stick nach unten drücken, dann den rechten Stick nach rechts/links drücken LB halten + rechten Stick nach unten drücken, dann den rechten Stick nach rechts/links drücken Lane Change Right/Left L1 halten + rechten Stick rechts/links halten LB halten + rechten Stick rechts/links halten Three Touch Roulette Right/Left L2 halten + rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken LT halten + rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken Drag Back Spin Right/Left Rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken Rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken Heel to Ball Roll L1 halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick) LB halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick)

5-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nur von wenigen Spielern in FC 24 ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 5-Sterne-Bewegungen drauf hat, müsst ihr die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

Skillmove PlayStation Xbox NEU IN EA FC 24: Flair Rainbow L1 halten + rechten Stick zurück und dann nach vorne drücken LB halten + rechten Stick zurück und dann nach vorne drücken Elastico Rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen Rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen Reverse Elastico Rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen Rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen Advanced Rainbow Rechten Stick nach unten drücken, dann nach oben halten und nach oben drücken Rechten Stick nach unten drücken, dann nach oben halten und nach oben drücken Hocus Pocus Rechten Stick von unten nach links drehen, dann zurück nach rechts drehen Rechten Stick von unten nach links drehen, dann zurück nach rechts drehen Triple Elastico Rechten Stick von unten nach rechts drehen, dann zurück nach links drehen Rechten Stick von unten nach rechts drehen, dann zurück nach links drehen Ball Roll & Flick Right/Left (while running) Rechten Stick rechts/links halten, dann nach oben drücken Rechten Stick rechts/links halten, dann nach oben drücken Heel Flick Turn R1 halten + rechten Stick nach oben und dann nach unten drücken RB halten + rechten Stick nach oben und dann nach unten drücken Sombrero Flick (while standing) Rechten Stick zweimal nach oben und einmal nach unten drücken Rechten Stick zweimal nach oben und einmal nach unten drücken Turn and Spin Right/Left Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Ball Roll Fake Right/Left (while standing) Rechten Stick rechts/links halten, dann nach links/rechts drücken Rechten Stick rechts/links halten, dann nach links/rechts drücken Ball Roll Fake Turn L2 halten + rechten Stick nach oben und dann nach links/rechts drücken LT halten + rechten Stick nach oben und dann nach links/rechts drücken Elastico Chop Right R1 halten + rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen RB halten + rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen Elastico Chop Left R1 halten + rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen RB halten + rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen Spin Flick Right/Left R1 halten + rechten Stick nach oben und dann rechts/links drücken RB halten + rechten Stick nach oben und dann rechts/links drücken Flick Over L1 halten + Rechten Stick nach oben halten LB halten + Rechten Stick nach oben halten Tornado Spin Right/Left L1 halten + rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken LB halten + rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Rabona Fake (while jogging) L2 + Viereck halten, dann X + linken Stick nach unten halten LT + X halten, dann A + linken Stick nach unten halten Heel Fake L2 halten + R3 nach links drücken, dann nach rechts drücken (oder nach rechts, dann nach links) L2 halten + R3 nach links drücken, dann nach rechts drücken (oder nach rechts, dann nach links) Laces Flick Up L2 drücken + R1 halten LT drücken + RB halten

5-Sterne-Jonglier-Tricks

Trick PlayStation Xbox Sombrero Flick Backwards/Right/Left Linken Stick nach unten/rechts/links halten Linken Stick nach unten/rechts/links halten Around The World Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns drehen Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns drehen In Air Elastico Rechten Stick nach rechts und dann nach links drücken Rechten Stick nach rechts und dann nach links drücken Reverse In Air Elastico Rechten Stick nach links und dann nach rechts drücken Rechten Stick nach links und dann nach rechts drücken Flick Up For Volley Linken Stick nach oben halten Linken Stick nach oben halten Chest Flick L2 halten + R3 (rechten Stick) zweimal drücken LT halten + R3 (rechten Stick) zweimal drücken T. Around The World Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann den rechten Stick nach oben drücken Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann den rechten Stick nach oben drücken

Über den Autor

Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 24 . Auf redbull.com begleitet euch Chris auf eurem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig Tipps zu EA FC 24 .