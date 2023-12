EA FC 24: 3 Tipps für mehr Erfolg

FC 24 - so heißt das neue virtuelle Fußballspiel von Publisher EA Sports. Zuvor war das Game jahrzehntelang als "FIFA" bekannt. Ende 2023 beginnt - so sagt der Publisher - eine neue Ära. Aber nicht nur der Name ist neu, auch das Gameplay hat sich im Vergleich zum Vorgängerspiel FIFA 23 verändert. Und genau deshalb ist es gar nicht so einfach, FC 24 sofort zu beherrschen.

Wir möchten euch in diesem Guide drei Tipps geben, die euch dabei unterstützen werden, eure Ziele in FC 24 zu erreichen. Egal ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittener seid: Hier könnt ihr definitiv etwas für euren persönlichen Fortschritt in FC 24 mitnehmen. Eines ist klar: Mit diesen Tipps seid ihr euren Gegnern einen großen Schritt voraus!

01 Neue Dribbling-Techniken

Starkes Dribbling ist in FC 24 essentiell für ein erfolgreiches Offensivspiel. Wir möchten euch zwei neue Dribbling-Techniken vorstellen, mit denen ihr eure Gegner reihenweise vernaschen und in den Wahnsinn treiben werdet - logischerweise aber nur dann, wenn ihr diese Techniken perfekt beherrscht und effektiv einsetzt!

1. Controlled Sprint

Ausführung: R1/RB während des Sprints mit R2/RT

Mit dem Controlled Sprint habt ihr - wie der Name es schon verrät - mehr Kontrolle, während ihr sprintet. Der Ball liegt enger am Fuß, eure Bewegungen mit dem Ball sind schneller und damit schwerer zu verteidigen. Unsere Tipps für den Controlled Sprint:

In Trainingsarena üben

Übt den Controlled Sprint erst einmal in der Trainingsarena und probiert aus, wie ihr mit dieser Technik zurechtkommt. Erst, wenn ihr die Technik grundsätzlich beherrscht, solltet ihr sie im Match einsetzen.

Ihr braucht genügend Platz

Bevor ihr den Controlled Sprint startet, solltet ihr schauen, dass ihr genug Platz habt und nicht direkt vor euch ein Gegenspieler steht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass euer Gegner den Controlled Sprint antizipiert und euch vom Ball trennt, schon bevor ihr mit dem Controlled Sprint in Fahrt kommen könnt.

Startvorteil

Der Controlled Sprint ist - bei optimaler Ausführung - extrem schwer zu verteidigen. Jeder Spieler in FC 24 muss diese Technik zunächst lernen. Vor allem in den ersten Monaten nach Release kann der richtige Einsatz des Controlled Sprints also sehr effektiv sein.

Achtet auf den PlayStyle Ballkontrolle

Vor allem Spieler mit dem PlayStyle "Ballkontrolle" können den Controlled Sprint sehr gut ausführen. Achtet also darauf, wenn ihr den Controlled Sprint in euer Dribbling-Repertoire aufnehmen wollt.

Hier zeigen wir euch den Controlled Sprint im Video

1 Min EA FC 24: Das ist die beste neue Dribbling-Technik Hier erklären wir, warum der Controlled Sprint ein echter Gamechanger für euer Offensivspiel und so schwer zu verteidigen ist.

2. Effort Dribble Touch

Ausführung: R1/RB + Rechten Stick in gewünschte Richtung bewegen

Der Effort Dribble Touch ist eine weitere neue Dribbling-Technik in FC 24. EA verspricht: Der Effort Dribble Touch ist der schnellste Weg, um den Ball mit eurem Spieler vom Gegenspieler weg zu bewegen - noch bevor er überhaupt die Chance auf ein Tackling hat. Jetzt kommt das ABER: Die Ausführung ist alles andere als easy. Es ist schwer, das perfekte Timing zu finden.

Unsere Tipps für den Effort Dribble Touch:

Viel üben

Ihr müsst viel üben, um mit dem Effort Dribble Touch einen positiven Effekt bei eurem Offensivspiel zu erzielen. Mit etwas Geduld schafft ihr das aber. Und wenn ihr die Technik erst einmal drauf habt und ein besseres Gefühl für die perfekte Verwendung bekommt, werdet ihr die investierte Zeit für das Training nicht bereuen!

Überraschungseffekt im Strafraum

Besonders innerhalb des Strafraums ist die Verwendung des Effort Dribble Touches zu empfehlen. Indem ihr damit plötzlich eure Richtung wechselt, sorgt ihr für einen gefährlichen Überraschungsmoment. Im besten Fall kommt ihr damit am Verteidiger vorbei - oder ihr werdet gefoult und es gibt Elfmeter.

Extra-Tipp: Ihr könnt den Controlled Sprint und den Effort Dribble Touch auch miteinander kombinieren. Wenn ihr aus dem Controlled Sprint direkt in den Effort Dribble Touch wechselt, kann das ein sehr effektiver und starker Move sein, der eure Gegner bei optimaler Ausführung maßlos überfordert!

02 Top 3 Skillmoves

Skillmoves? Davor haben viele Spieler immer noch zu großen Respekt. Die Bewegungen seien zu kompliziert, zu zeitaufwendig und nicht effektiv genug. Aber nichts davon ist wahr! Es gibt viele Moves, die nicht kompliziert und dennoch effektiv sind. Wir stellen euch drei neue Spezialbewegungen in FC 24 vor.

Im folgenden Video erklären wir drei neue Spezialbewegungen in FC 24, mit denen ihr euer Spiel aufwertet und euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschafft - den Ball Roll Drag, den Drag Back Turn und den Flair Nutmeg.

2 Min EA FC 24: Die besten neuen Skillmoves erklärt In diesem Video stellen wir die Top 3 der neuen Skills in EA FC 24 vor und zeigen euch, wie ihr sie im Spiel einsetzt.

Zur Vollständigkeit: Der vierte und letzte neue Skillmove in FC 24 ist der Flair Rainbow. Dieser Move gehört aber zu den 5-Sterne-Bewegungen und kann nur von einigen Spielern in FC 24 ausgeführt werden. Darüber hinaus ist die Ausführung tatsächlich komplizierter und der Flair Rainbow bietet mehr Show als Nutzen. Unser Rat: Erlernt vor allem die simplen Moves - sie sind einfacher auszuführen und meist nützlicher als die schwierigeren Spezialbewegungen.

03 Pässe und Crosses

Pässe

Von den Skillmoves zu den absoluten Basics: Die stärksten Spezialbewegungen nützen euch wenig, wenn ihr nicht das Passspiel beherrscht. Dennoch wird es oft vernachlässigt, kontrollierte Pässe zu spielen. Stattdessen wird wie wild die X- bzw. A-Taste gedrückt, um so schnell wie möglich nach vorne zu gelangen. Es gab früher sicherlich FIFA-Ableger, in denen das funktioniert hat. Mittlerweile geht das aber nicht mehr. Über jeden Pass müsst ihr euch Gedanken machen. Fehlt es euch an Genauigkeit, sind Fehlpässe die Folge.

5 Tipps für einen genauen Pass

Schaut eure Anspielstation ans und steht nicht seitlich oder mit dem Rücken zu ihr. Steht nicht zu weit weg von der Anspielstation. Achtet darauf, dass sich kein Gegenspieler im Passweg befindet. Spielt kontrollierte Bälle - sofern möglich mit vorheriger Ballannahme und Ballmitnahme. Drückt die X- bzw. A-Taste nur so lange, wie es der Passweg verlangt (bei einem sehr kurzen Pass reicht es bspw., wenn ihr die Passtaste nur kurz antippt).

Manche von euch mögen jetzt denken: Das ist doch logisch. Stimmt, ist es auch. Aber die meisten Spieler scheitern bereits an den Basics und versuchen dennoch, sich Skills der Esportler abzuschauen. Das ist sinnlos. Erst wenn die Basics sitzen, solltet ihr euch mit schwierigeren Skills auseinandersetzen.

Crosses

Zu den Basics gehören auch die Crosses bzw. Seitenwechsel, die ein effektives Mittel in FC 24 zum Räume überbrücken und zur Erschaffung von gefährlichen Spielsituationen sind. Anders als noch vor ein paar Jahren werden sie mit mehr Tempo geschlagen - die Bälle fliegen nicht mehr so lange durch die Luft und kommen schneller bei euren Mitspielern an.

Entscheidend ist für nützliche Crosses vor allem eine gute Übersicht. Ihr werdet unter Druck gesetzt und seht auf der anderen Spielfeldseite einen Spieler frei stehen? Dann fackelt nicht lange und spielt den Ball in hohem Bogen rüber! Es bietet sich auch an, immer wieder einen Blick auf das Radar zu werfen - hier könnt ihr genauer sehen, wo sich auf dem Spielfeld freie Räume ergeben.

Jetzt seid ihr bereit, um in FC 24 durchzustarten! Aber vergesst nicht: Übung macht den Meister. Habt Geduld, beginnt mit den Basics und eignet euch anschließend einige Dribbling-Techniken und Skillmoves an. Dann zeigt eure Formkurve in FC 24 bald nach oben! Wir wünschen euch viel Erfolg.