EA FC 24: 3 Tipps für mehr Tore

Precision Shooting ist eine neue Einstellung in FC 24, die euch die volle Kontrolle über euren Torabschluss gibt. Durch semi-manuelles präzises Zielen habt ihr die Möglichkeit, euren Torabschluss zu perfektionieren. Diese Technik benötigt zwar zunächst Übung, um sie zu beherrschen. Aber es lohnt sich definitiv, das Precision Shooting zu nutzen. Eine optimale Ausführung führt konstanter zu Toren.

Um das Precision Shooting auszuführen, müsst ihr zunächst in den Spieleinstellungen unter Gameplay den Schussassistenten auf "Precision" umstellen. Im Spiel drückt ihr dann die Schusstaste und bewegt den klinken Stick in die gewünschte Zielrichtung. Ihr werdet schnell merken, wie präzise die Schüsse bei richtiger Bewegung des Sticks werden. Andersherum können die Schüsse aber auch weit daneben gehen, wenn ihr falsch zielt.

