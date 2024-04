EA FC 24: Vermeidet diese 3 typischen Fehler

konstant erfolgreich zu spielen, ist gar nicht so einfach. Das Spiel von EA Sports ist in den letzten Jahren komplexer geworden und erfordert mehr Skills als je zuvor. Allerdings ist der Grund für fehlenden Erfolg oft nicht das fehlende Können. Vielmehr sind es einfache Fehler, die wir wiederholt machen.

Damit beschäftigen wir uns im folgenden Video. Wir zeigen euch drei typische Fehler und erklären, wie ihr diese vermeidet. Gelingt euch das, stehen die Chancen auf einen größeren Erfolg in FC 24 sehr gut. Also: Gut aufpassen, lernen und umsetzen!

Damit beschäftigen wir uns im folgenden Video. Wir zeigen euch drei typische Fehler und erklären, wie ihr diese vermeidet. Gelingt euch das, stehen die Chancen auf einen größeren Erfolg in FC 24 sehr gut. Also: Gut aufpassen, lernen und umsetzen!

Damit beschäftigen wir uns im folgenden Video. Wir zeigen euch drei typische Fehler und erklären, wie ihr diese vermeidet. Gelingt euch das, stehen die Chancen auf einen größeren Erfolg in FC 24 sehr gut. Also: Gut aufpassen, lernen und umsetzen!