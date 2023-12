EA FC 24 Ultimate Team: Die Top 11 aus Österreich

aufgestellt - so sieht sie aus:

Anmerkung: Berücksichtigt wurden nur Standardkarten und keine immer wieder neu erscheinenden Spezialkarten in FC 24 Ultimate Team. Erwähnte Statistiken und Preise beziehen sich auf den 10. November 2023.

Sarah Zadrazil in FC 24 Ultimate Team

Auf Platz elf der Top-Spieler:innen aus Österreich ist mit Sarah Zadrazil eine Spielerin des FC Bayern München. Beim Frauenteam des deutschen Rekordmeisters gehört die Mittelfeldakteurin in der Frauen-Bundesliga zum Stammpersonal.

Preis in Ultimate Team: 600 Münzen

Marcel Sabitzer in FC 24 Ultimate Team

Früher kickte Marcel Sabitzer unter anderem für Rapid Wien und Red Bull Salzburg. Seit einigen Jahren schon ist der österreichische Nationalspieler im Ausland erfolgreich. Nach sechs Jahren bei RB Leipzig ging es zum FC Bayern München, von dort aus per Leihe zu Manchester United. Mittlerweile trägt Sabitzer das Trikot von Borussia Dortmund.

Preis in Ultimate Team: 700 Münzen

Kevin Danso in FC 24 Ultimate Team

Der physisch starke Abwehrspieler ist Leistungsträger beim französischen Champions-League-Teilnehmer RC Lens. Früher war Kevin Danso auch in Deutschland für den FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf aktiv.

Preis in FC 24 Ultimate Team: 700 Münzen

Karte von Marko Arnautovic in FC 24 Ultimate Team

Preis in FC 24 Ultimate Team: 700 Münzen

Xaver Schlager in FC 24 Ultimate Team

Seit 2019 spielt Xaver Schlager in Deutschland. Nach seiner Zeit bei Red Bull Salzburg wechselte er zunächst zum VfL Wolfsburg. 2022 ging es dann zu RB Leipzig. Dort gehört der Nationalspieler zu den Leistungsträgern.

Preis in FC 24 Ultimate Team: 700 Münzen

Verena Hanshaw in FC 24 Ultimate Team

Auch Verena Hanshaw kickt in Deutschland. Die Linksverteidiger steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Zuvor war Hanshaw für den SC Sand und den SC Freiburg in Deutschland aktiv. Für das österreichische Nationalteam absolvierte sie schon über 100 Einsätze.

Preis in Ultimate Team: 700 Münzen

Nicole Billa in FC 24 Ultimate Team