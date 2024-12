FC 25: Die Top 7 Spieler aus der Bundesliga

In FC 25 gibt es tausende Karten von Spielern und Spielerinnen. Aber welche sind die stärksten aus der Bundesliga? Wir stellen dir hier die Top 7 aus der besten Liga Deutschlands vor - und präsentieren außerdem die Top 5 der Bundesliga Special Cards in FC 25 Ultimate Team . Und wir zeigen dir die Top-Karten aus dem Team von RB Leipzig .

01 Top 7 FC 25-Spieler aus der Bundesliga

7) Manuel Neuer - FC Bayern München

Manuel Neuer in FC 25 © FUTBIN

Der Weltmeister und von vielen Fußballfans als bester Torhüter aller Zeiten bezeichnete Keeper des FC Bayern München hat in FC 25 ein Gesamtrating von 86. Im Dezember machte Manuel Neuer Schlagzeilen, weil er im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) die erste Rote Karte seiner Karriere sah. In FC 25 ist er mit dem Overall Rating von 86 der zweitbeste Torwart. Wer wohl der beste Keeper ist? Das lösen wir später auf.

6) Alejandro Grimaldo - Bayer 04 Leverkusen

Alejandro Grimaldo in FC 25 © FUTBIN

Ebenfalls zu den Top 7 zählt Alejandro Grimaldo. Der Spanier hat sich in der Meistersaison von Bayer 04 Leverkusen zu einem der besten Linksverteidiger der Welt entwickelt und hat in FC 25 ein Gesamtrating von 86. Werte wie 88 Passen und 85 Dribbling sorgen dafür, dass Grimaldo auch auf dem virtuellen Platz überzeugt.

5) Granit Xhaka - Bayer 04 Leverkusen

Granit Xhaka in FC 25 © FUTBIN

Grimaldos Teamkollege Granit Xhaka läutet die Top 5 der besten FC 25-Spieler aus der Bundesliga ein. Die Top-Werte des Schweizer Nationalspielers: 85 Passen und 82 Dribbling. Große Schwäche von Xhaka ist sein geringes Tempo (50). Overall ist die FC 25-Karte des langjährigen Premier League-Spielers des FC Arsenal aber trotzdem stark.

4) Jamal Musiala - FC Bayern München

Jamal Musiala in FC 25 © FUTBIN

Wir nähern uns dem Treppchen - und auch der Antwort auf die Frage nach dem besten Torhüter in FC 25. Jamal Musiala ist längst kein Talent mehr - sondern spätestens seit der Heim-EM 2024 ein Superstar. Sein Overall Rating von 87 in FC 25 ist mehr als gerechtfertigt. Bei den einzelnen Werten stechen sein Dribbling (90) und sein Tempo (84) heraus.

3) Gregor Kobel - Borussia Dortmund

Gregor Kobel in FC 25 © FUTBIN

Die Bronzemedaille geht an Gregor Kobel. Der Schweizer ist damit auch der beste Torhüter in FC 25! Mit einem Gesamtrating von 88 lässt Kobel Manuel Neuer zwei Ratingpunkte hinter sich. Nur zwei Spieler aus der Bundesliga landen im Ranking vor dem BVB-Torwart - na, kommst du schon drauf?

2) Florian Wirtz - Bayer 04 Leverkusen

Florian Wirtz in FC 25 © FUTBIN

Nicht fehlen darf in dieser Liste natürlich Florian Wirtz. Der aktuell wohl begehrteste deutsche Fußballer bekam von Publisher EA Sports in FC 25 ebenfalls ein Rating von 88 verpasst. Werte-Highlights sind bei Wirtz: 89 Dribbling und 87 Passen. Aber auch das Tempo (81) des Stars von Bayer 04 Leverkusen ist top.

1) Harry Kane - FC Bayern München

Harry Kane in FC 25 © FUTBIN

Die beste FC 25-Karte aus der Bundesliga ist von Top-Torjäger Harry Kane. Der Knipser des FC Bayern hat fast ausschließlich Top-Werte. Speziell sein Schuss-Rating von 93 macht ihn zu einem großartigen Stürmer in FC 25. Mit Kane im Angriff verschaffst du dir einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

02 Die beste FC 25-Karte von RB Leipzig

Lois Openda in FC 25 © FUTBIN

Top-Spieler der Roten Bullen in FC 25 ist Lois Openda. Mit einem Gesamtrating von 85 hat der belgische Torjäger die Top 7 der Bundesligakarten zwar knapp verpasst. Dennoch ist Openda in FC 25 extrem stark - und vor allem schnell! Mit einer Pace von 93 ist Openda kaum aufzuhalten.

03 Top 3 FC 25 Ultimate Team Special Cards aus der Bundesliga

Wir stellen dir außerdem Spezialkarten vor, die Spieler aus der Bundesliga in FC 25 Ultimate Team erhalten haben. Das sind die Top 3 Special Cards!

3) Florian Wirtz Total Rush

Florian Wirtz Total Rush in FC 25 Ultimate Team © FUTBIN

Den Anfang macht die Total Rush-Karte von Florian Wirtz, die sich wahnsinnig gut spielt. 91 Dribbling, 89 Passen und 85 Pace sind bärenstarke Ratings. Mit Bayer 04 Leverkusen ist Wirtz in der Saison 2024/25 übrigens noch in allen Wettbewerben vertreten - im Achtelfinale des DFB-Pokals gab es Anfang Dezember einen 1:0-Erfolg bei Bayern München.

2) Jeremy Frimpong UCL Road to the Knockouts

Jeremy Frimpong UCL Road to the Knockouts in FC 25 © FUTBIN

Auch die nächste Bundesliga Special Card ist von einem Star von Bayer 04 Leverkusen. Die UCL Road to the Knockouts-Version von Jeremy Frimpong begeistert unter anderem mit 96 Tempo und 92 Dribbling. Durch Top-Leistungen in der Group Stage der Champions League hat sich das Gesamtrating der dynamischen Karte bereits von 88 auf 90 verbessert. Ein weiteres Upgrade gibt es, wenn er mit Bayer Leverkusen die Group Stage der Königsklasse unter den Top 2 Teams abschließt.

1) Harry Kane x4!

Harry Kane Ballon d'or in FC 25 © FUTBIN

Mit Abstand an der Spitze des Spezialkarten-Rankings: Bayern-Torjäger Harry Kane. Damit meinen wir nicht bloß sein Rating - sondern auch die Anzahl seiner Special Cards. Die besten vier (!) Bundesliga-Spezialkarten in FC 25 Ultimate Team sind alle von Kane! Dazu zählen seine erste Inform-Karte mit einem Gesamtrating von 91 und seine Player of The Month-Karte (92), die noch bis zum 19. Dezember in einer SBC erspielt werden kann.

Noch besser ist seine dynamische UCL Road to the Knockouts-Karte, die aktuell schon ein Gesamtrating von 93 hat. Aber das ist noch nicht die beste Special Card von Kane. Übertrumpft wird die UCL-Karte noch von der Ballon d’or-Version. Ein Overall Rating von 95 und Top-Werte wie 92 Dribbling, 92 Physis und 90 Pace machen diese Karte zu der mit Abstand besten aus der Bundesliga.

04 Die beste FC 25 Ultimate Team Special Card von RB Leipzig

Xavi Simons FC Pro-Karte in FC 25 © FUTBIN

Fast die Top 3 der Spieler mit Spezialkarten in FC 25 Ultimate Team erreicht hat RB Leipzig-Star Xavi Simons. Vom Leistungsträger der Roten Bullen gibt es eine dynamische FC Pro-Karte, die je nach Performance von FC 25 Pro RBLZ_Vejrgang im Rating steigt. Das heißt: Wenn der Champion von RBLZ Gaming bei der WM in FC 25 weit kommt, wird die Karte von Xavi Simons besser und wertvoller. Schon jetzt spielt sich die Karte sensationell - 90 Dribbling und 87 Pace sind nur zwei von mehreren Top-Werten.