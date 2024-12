FC 25: Formationsguide für das 4-2-1-3

regelmäßig Formationen vor und erklären, worauf es bei den Aufstellungen ankommt, um sie bestmöglich zu nutzen. Die richtige Auswahl der Formation und die Fähigkeit, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, ist wichtig, um in FC 25 langfristig Erfolg zu haben und enge Matches zu gewinnen.

In diesem Formationsguide für FC 25 stellen wir dir das 4-2-1-3 vor und geben Tipps, wie du diese Formation optimal anwendest. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Rollen einzelner Spieler - hier findest du alles, was du für die perfekte Einstellung deines 4-2-1-3 in FC 25 brauchst!