FC 25: 5 Tipps zur neuen Meta

von RBLZ Gaming: “Du kannst dich aus engen Situationen nicht mehr so gut herausdrehen.” Grund dafür sind auch die langsameren Dribbling-Bewegungen in FC 25. Heißt für dich: Beim Dribbling musst du dich in FC 25 umstellen. Die Empfehlung von RBLZ_Levyfinn: “Arbeite mehr mit dem R1/RB-Dribbling. Es ist schnell und du führst den Ball dabei eng am Fuß”, sagt der FC 25 Pro.

Neues Spiel, neues Dribbling: In FC 24 war das klassische Left Stick Dribbling sehr effektiv. Das ist jetzt nicht mehr so. “Es ist kein Vergleich mehr zu FC 24”, sagt

Auch der Sprintboost ist in FC 25 stark. Um ihn zu aktivieren, hältst du R1/RB beim Dribbling, lässt dann während der engen Ballberührungen am Fuß R1/RB los und drückst direkt die Sprinttaste. Es folgt ein explosiver Sprint, mit dem deine Gegner zu kämpfen haben werden.

