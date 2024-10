10 hilfreiche Profitipps für EA FC 25

Here we go! EA FC 25 ist da. Das neue virtuelle Fußballspiel von EA Sports wartet wieder einmal mit neuen Features auf, die das Gameplay verändern und das Spielerlebnis verbessern sollen. Um den Einstieg ins neue Game so einfach wie möglich zu machen, geben wir dir auf redbull.com auch für FC 25 wieder zehn hilfreiche Profitipps.

Unser EA FC 25 Guide ist der perfekte Begleiter durch die komplette Saison. Sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Spieler können hier etwas für den persönlichen Fortschritt mitnehmen. Mit diesen Tipps bist du deinen Gegnern zum Start von FC 25 einen Schritt voraus.

RB Leipzig ist auch in FC 25 vertreten © EA Sports

01 FC IQ 25

Die größte Neuerung in FC 25 ist “FC IQ” - ein komplett überarbeitetes Teammanagement, das vor allem taktikbegeisterten Spielern gefallen wird. Neu sind unter anderem Spielerrollen, die die Spieleranweisungen ersetzen und bessere taktische Feinheiten ermöglichen. Die Spielerrollen basieren auf einer Auswertung von Opta-Daten.

Mit FC IQ kannst du entweder in individuellen Taktikeinstellungen versinken oder aber Voreinstellungen nutzen, die an Taktiken realer Mannschaften angelehnt sind. Du hast die Wahl: Investierst du viel Zeit, um die perfekt auf deinen Spielstil zugeschnittene Taktikeinstellung zu kreieren oder sparst du Zeit und wählst eine voreingestellte und standardisierte Taktik aus?

Besonders interessant ist vor allem ein Feature von FC IQ: Während des Matches gibt es je nach Spielverlauf automatische Vorschläge zur Taktik, die du auswählen kannst. Deine Kreationen von individuellen Taktiken kannst du außerdem nun teilen. Das passiert mit einem speziell dafür generierten Code. Mit Eingabe dieses Codes kannst du künftig die Taktikeinstellungen eines anderen Spielers sofort übernehmen und musst sie nicht händisch selbst übertragen. Das vereinfacht den Prozess enorm, wenn du dich zum Beispiel an den Taktiken von Pros wie Weltmeister Anders Vejrgang von RBLZ Gaming orientieren willst.

Du brauchst für FC IQ einen ausführlichen Guide? Hier erscheint in Kürze ein Video zu FC IQ mit heißen Tipps zur optimalen Nutzung des neuen Teammanagements.

02 Skillmoves

Skillmoves? Hierbei schrecken viele Spieler immer noch schnell zurück. Zu kompliziert. Zu schwer. Zu zeitintensiv. Mit diesem Mythos haben wir längst aufgeräumt! Es gibt zahlreiche Moves, die überhaupt nicht kompliziert sind. Und das Beste daran: Sie sind effektiv und verbessern dein Spiel.

Im Folgenden stellen wir dir zunächst einige Basic Skillmoves vor, die sich bewährt haben und auch in FC 25 weiterhin gut funktionieren. Anschließend zeigen wir dir alle neuen Skillmoves in FC 25 im Video.

Basic Skillmoves

Je schwerer, desto besser? Das gilt nicht unbedingt für Skillmoves in FC 25. Bereits diese drei einfachen Spezialbewegungen können den kleinen, aber feinen Unterschied ausmachen. Unsere Empfehlung: Hab sie auf jeden Fall in deinem Repertoire!

1. Der Drag Back - 2 Sterne Skillmove

Schon seit Jahren gehört der Drag Back zu den beliebtesten Skillmoves. Und das hat zwei gute Gründe: Die Ausführung ist simpel und du kannst den Gegner in einigen Spielsituationen vernaschen.

Ausführung

Um den Drag Back auszuführen, drückst du zunächst R1/RB und ziehst gleichzeitig den linken Stick ausgehend von der Laufrichtung deines Spielers nach hinten. Läufst du also geradeaus auf das rechte Tor zu, drückst du den linken Stick nach links, läufst du auf das linke Tor zu, drückst du den Stick nach rechts.

Dadurch ziehst du erst einmal den Ball zurück. Jetzt kommt es zur entscheidenden Bewegung, die den Drag Back so unberechenbar und effektiv macht. Du kannst den Exit Move des Drag Backs in jede mögliche Richtung ausführen. Das heißt: Entweder du lässt den linken Stick nach hinten gedrückt, oder du drückst ihn abschließend nach rechts, links oder vorne.

Anwendung

Die Anwendung des Drag Back ist in vielen Spielsituationen sinnvoll. Die verschiedenen möglichen Exit-Move-Richtungen machen es deinem Gegner schwer, zu erahnen, was du mit dem Drag Back genau vorhast. Um nur zwei Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten zu nennen:

Du wirst bei einem Sprint von einem Verteidiger eingeholt. Mit erfolgreicher Anwendung des Drag Backs lässt du den Gegenspieler ins Leere laufen und verschaffst dir wieder Platz.

Du spielst deinen Stürmer am Strafraum an. Mit dem Drag Back kannst du deinen Gegenspieler aussteigen lassen und dich in Schussposition bringen.

2. Der Fake Shot - 1 Stern Skillmove

Oft reicht schon der Fake Shot, um deinen Gegner alt aussehen zu lassen. Die klassische Schusstäuschung kennen wohl die meisten, aber das Entscheidende sind die verschiedenen Ausführungen.

Ausführung

Du drückst erst die Schuss-/Flankentaste und direkt danach die Passtaste, um die Schusstäuschung auszuführen. Gleichzeitig bestimmst du mit dem linken Stick, in welche Richtung du dich nach der Schusstäuschung bewegst. Damit entscheidest du auch, ob du das Tempo beibehältst oder es beispielsweise mit einem kompletten Richtungswechsel rausnimmst. Möglich ist auch, den linken Stick gar nicht zu berühren. Dann führst du eine Schusstäuschung in den Stand aus. Außerdem gibt es eine Schusstäuschung mit anschließendem Tempoboost.

Wie das geht? Ganz einfach: Du drückst zusätzlich zur normalen Schusstäuschung L1/LB. Wenn du also eine Schusstäuschung beispielsweise schräg nach rechts oder links ausführen möchtest und dabei an Tempo gewinnen willst, nutze die L1/LB-Taste definitiv. Kommst du damit vorbei an deinem Gegenspieler, wird es für ihn extrem schwer, dich wieder einzuholen.

Anwendung

Der Fake Shot hilft dir in zahlreichen Situationen. Beispielsweise kannst du dich mit der Schusstäuschung im Strafraum und um den Sechzehner herum in vielversprechende Abschlusspositionen bringen.

Mit dem Fake Shot in den Stand lassen sich Laufduelle mit deinen Gegenspielern abbrechen. Läuft der Gegenspieler weiter, hast du für kurze Zeit wieder Platz und du bekommst die Möglichkeit, neue Spielsituationen zu erschaffen. Die Schusstäuschung mit Tempoboost bietet sich vor allem auf den Außenbahnen an, wenn du für Sprints mit deinen Flügelspielern zusätzliche Geschwindigkeit brauchst.

3. Die Ballrolle - 2 Sterne Skillmove

Auch die Ballrolle ist eine effektive Spezialbewegung, die in der Ausführung simpel ist.

Ausführung

Alles, was du für die Ballrolle brauchst, ist der rechte Stick. Du drückst den Stick in die Richtung, in die du die Ballrolle ausführen möchtest. Beispiel: Läufst du geradeaus auf das rechte Tor zu und du willst eine Ballrolle nach rechts ausführen, drückst du den rechten Stick nach rechts. Wichtig: Damit es auch mit der Ballrolle klappt, musst du den Stick für eine kurze Zeit in die jeweilige Richtung gedrückt halten. Je länger du aber den Stick in diese Richtung drückst, desto mehr Ballrollen führt dein Spieler aus.

Anwendung

Für die optimale Anwendung der Ballrolle kommt es besonders darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ein Beispiel: Du rennst mit deinem Spieler nach vorne und ein Gegenspieler läuft auf dich zu. Du erahnt, dass dein Gegner nun ins Tackling gehen wird, um dir den Ball abzunehmen. Ganz kurz vor dem Tackling kommt jetzt die Ballrolle ins Spiel.

Mit der Ballrolle umgehst du dem Zweikampf und lässt den Gegenspieler ins Leere tacklen. Ohne große Mühe bist du an deinem Gegenspieler vorbei und dem gegnerischen Tor ein Stück näher. Aber wie gesagt: Es kommt auf das Timing an. Nutzt du die Ballrolle zu früh oder zu spät, bringt sie nicht den erhofften Mehrwert und dein Gegenspieler nimmt dir im schlimmsten Fall den Ball ab.

Extra-Tipp: In FC 25 ist es wichtiger denn je, deine Skillmoves gezielt und mit dem richtigen Timing anzuwenden. Stimmt das Timing nicht, ist es für deine Gegner nun einfacher, dich vom Ball zu trennen. Das heißt: Es erfordert mehr Geschick und Können, mit Spezialbewegungen an deinen Gegenspielern vorbeizukommen. Es bringt nichts, einfach nur irgendwie Skillmoves anzuwenden. Das Timing muss perfekt sein, um den gewünschten Effekt herbeizuführen und sich einen Vorteil mit den verschiedenen Spezialbewegungen zu verschaffen.

In FC 25 kannst du wieder mit RB Leipzig auf Torejagd gehen © EA Sports

Neue Skillmoves in FC 25

Neue Möglichkeiten zum Zaubern wie RB Leipzig-Star Xavi Simons - gleich vier neue Skillmoves sind in FC 25 hinzugekommen:

Big Feint (2 Sterne)

Stop And Go (2 Sterne)

Step Over Ball (4 Sterne)

Toe Drag Stepover (5 Sterne)

In Kürze stellen wir dir hier die neuen Skillmoves in FC 25 in einem Video vor.

03 Dribbling

Beim Dribbling wirst du in FC 25 feststellen, dass es anders ist als noch in FC 24. Aber was hat sich genau getan? Und wie gelingt es dir, auch in FC 25 erfolgreich zu dribbeln? Wir klären auf:

Das klassische Left Stick Dribbling in FC 25 fühlt sich erst einmal unkontrollierter und damit herausfordernder an. Das liegt unter anderem daran, dass das Dribbling langsamer geworden ist. Außerdem bewegen sich die gegnerischen Verteidiger schneller zurück in ihre Ausgangsposition, nachdem sie zuvor zum Beispiel auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Hinzu kommt, dass das natürliche Abschirmen nicht mehr so gut funktioniert und dir deine Gegenspieler damit einfacher den Ball abnehmen können.

Damit wird in FC 25 der First Touch beim Dribbling wichtiger denn je. Entscheidest du dich für einen direkten Sprint? Hast du genügend Freiräume dafür? Oder führt ein Sprint-Dribbling zu einem schnellen Ballverlust? Du musst insgesamt in FC 25 effektiver dribbeln und dir deine Entscheidungen genauer überlegen.

Die Abschwächung des Abschirmens führt dazu, dass du beim Dribbeln mehr Distanz zu deinen Gegenspielern wahren solltest. Beobachte deine Gegenspieler genau und reagiere schnell auf ihre Bewegungen. Dann wirst du beim Dribbeln auch die richtigen Entscheidungen treffen und Ballverluste vermeiden.

Mehr Tipps zum Dribbling in FC 25 bekommst du hier in Kürze in einem Video.

04 Defensive

Zwar ist wieder einiges neu in FC. Aber viele Grundlagen bleiben gleich. Du musst also nicht wieder alles neu erlernen. Hast du die Grundlagen in FC 24 beherrscht, tust du das auch in FC 25. Das gilt beispielsweise für die Defensive. Wie heißt es so schön? Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Eine stabile Verteidigung ist die Basis für langfristigen Erfolg. Setzt du diese sechs Tipps um, beißen sich Gegner die Zähne an dir aus.

Defensive: 6 Grundlagen

Innenverteidiger nicht aus Verteidigung herausziehen: Einen der Innenverteidiger aus der Abwehrkette herauszuziehen, ist einer der größten Fehler, den du machen kannst. So entstehen große Lücken, die von den gegnerischen Spielern gnadenlos für gefährliche Steilpässe ausgenutzt werden.

Mit Mittelfeldspieler zurücklaufen: Um die Innenverteidiger in der Abwehrkette zu lassen, aber trotzdem schon weit vor deinem Tor mit einem Spieler verteidigen zu können, solltest du mit einem deiner Mittelfeldspieler zurücklaufen. So generierst du außerdem ein Überzahlspiel und hast einen weiteren Spieler, mit dem du die Angriffe deiner Gegner abblockst. Dein Kontrahent hat es dadurch schwieriger, Lücken in deiner Verteidigung zu finden.

Richtiges Pressing: Mit gezieltem Pressing ist es möglich, deine Gegner zu Ballverlusten zu zwingen. Nutze dazu die R1- bzw. RB-Taste, um mit einem weiteren Spieler konstant Druck auf den ballführenden Akteur aufzubauen. Je aggressiver du damit umgehst, umso mehr verwirrst du den Angreifer. Aber Achtung: Gleichzeitig öffnest du mit aggressivem Drücken der R1- bzw. RB-Taste deine Verteidigungslinie für weitere Stürmer. Wäge also ab, wie oft und wie aggressiv du R1 bzw. RB drücken willst. Schon seit FIFA 19 siehst du, mit welchem zusätzlichen Spieler du Druck aufbaust, wenn du dich für das Drücken von R1 bzw. RB entscheidest. Während dein angewählter Spieler ein rotes Symbol über seinem Kopf hat, siehst du über einem weiteren Spieler ein graues Symbol. Das ist der Spieler, mit dem du mit R1 bzw. RB Druck aufbauen kannst. Außerdem ist dies der Akteur, den du bei einem Spielerwechsel (L1 bzw. LB) angewählt bekommst. Mit diesem Feature kommt es nun seltener vor, dass du bei einem Spielerwechsel einen anderen Spieler angewählt bekommst, als du eigentlich wolltest.

L2/LT-Verteidigen ist essentiell: Worauf du auch in FC 25 nicht verzichten darfst, ist das Verteidigen mit der L2- bzw. LT-Taste. Hast du L2 bzw. LT nicht gedrückt, wenn ein Angreifer auf dich zugelaufen kommt, fehlt dir in den Zweikämpfen der Zugriff und du lässt die Gegenspieler zu oft vorbeiziehen. Mit L2 bzw. LT stehst du besser, bewegst dich in einem kleineren Radius und kannst durch schnellere Bewegungen auf kleinem Raum optimal verteidigen. Eine wichtige Neuerung gab es schon in FIFA 20: Das Sprinten ist bei L2/LT-Drücken seitdem nicht mehr außer Kraft gesetzt. Drückst du gleichzeitig L2/LT und R2/RT, bewegst du dich schneller und hast dennoch weiterhin den Blick nur auf den ballführenden Spieler gerichtet.

Auch bei hohem Tempo kannst du nun also mit L2/LT super verteidigen. Aber es gibt noch immer Situationen, in denen du kurzzeitig auf L2/LT verzichten solltest. Ein Beispiel: Es kommt an der Außenlinie zu einem Sprintduell und du brauchst dein Maximum an Tempo, um deinen Gegenspieler nicht davon laufen zu lassen. Um ihm in Sachen Geschwindigkeit Paroli zu bieten, drückst du ausschließlich die R2/RT-Taste. Sobald du so viel Tempo nicht mehr benötigst und es in Richtung Zweikampf geht, darfst du dann aber nicht vergessen, zusätzlich zu R2/RT wieder L2/LT zu drücken.

Manuelles Verteidigen auf die 1: Viele Spieler haben in den letzten Jahren das Verteidigen gerne den CPU-Spielern überlassen. Zum einen, weil sie selbst Probleme damit hatten und zum anderen, weil sich die CPU-Spieler größtenteils intelligent verhalten haben. Letzteres ist mittlerweile deutlich abgeschwächt worden. Schon seit FIFA 20 raten wir dir davon ab, dich allein auf die CPU-Verteidigung zu verlassen. Unsere Empfehlung: Mehr manuell verteidigen, weil sich das seitdem mehr lohnt. Diese Entwicklung bestätigt sich auch in FC 25. Die CPU-Spieler machen nicht viel, du musst daher mehr denn je aktiv verteidigen. Nur wenn du absolute Top-Spieler in der Defensive hast - wie zum Beispiel den ehemaligen RB Leipzig-Star Josip Gvardiol - kann die CPU-Verteidigung hin und wieder hilfreich sein. Fazit: Vor allem in Partien auf hohem Niveau wirst du mit optimalem manuellem Verteidigen besser fahren als mit einer vor allem CPU-gesteuerten Defensive. Übe das manuelle Verteidigen mit unseren oben genannten Tipps und verteidige selbst!

Perfektes Zweikampf-Timing: Schon seit FIFA 21 ist das Timing bei Zweikämpfen sehr wichtig. Das liegt daran, dass der Ball nicht direkt wieder zum Gegner springt, wenn dein Tackling im richtigen Augenblick erfolgt. Auch in FC 25 ist das so. Wenn du mit deinem Verteidiger optimal stehst und dann im richtigen Moment tacklest, bekommst du auch den Ball. Das „Ping Pong“ aus früheren Jahren hat ein Ende gefunden. Allerdings kannst du nicht erwarten, dass ein Spieler mit einem Gesamtrating von 60 und einem Tacklingwert von 40 jeden Zweikampf gewinnt - nur, weil du richtig stehst. Es gilt: Je höher der Tacklingwert, desto größer ist die Erfolgschance beim Tackling. Dass du insgesamt für optimale Tacklings auch mit mehr Ballgewinnen belohnt wirstt, spricht übrigens auch wieder dafür, dich selbst um deine Defensive zu kümmern und nicht bloß dem CPU zu vertrauen.

Neues Feature: Professional Foul

Neu in FC 25 ist das Professional Foul. Oder auch: Ein strategisches bzw. taktisches Foul. Damit stoppst du einen vielversprechenden Angriff des Gegners. Du erhältst bei einem Professional Foul zunächst immer eine Gelbe Karte. Nutzt du es zu häufig, kann das Professional Foul in einem Spiel aber auch zu einer Roten Karte führen.

Anwendung: R1+X (PlayStation)/RB+A (Xbox)

05 Spielaufbau

Für einen sicheren Spielaufbau ist es wichtig, dass du die Ruhe bewahrst - auch, wenn dich dein Gegner unter Druck setzt. Agierst du unruhig und bist zu hektisch, ist die Gefahr groß, dass du Fehlpässe spielst, in Konter läufst und unnötige Gegentore kassierst. Gute Ballkontrolle und sicheres Passspiel sind beim Spielaufbau das A und O!

Gute Ballkontrolle: Für eine gute Ballkontrolle brauchst du zunächst einmal die nötige Ruhe. Du darfst nicht schon nervös werden, wenn sich ein Gegenspieler nur nähert. Habe Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten und bleibe gelassen. Wer in Hektik verfällt, hat oft schon verloren. Neben Ruhe, Coolness und Selbstvertrauen braucht es für eine gute Ballkontrolle außerdem ein effektives Dribbling. Wenn du das Dribbling beherrschst, kannst du dem Pressing deines Gegners besser standhalten. Auf engstem Raum führst du den Ball ganz eng am Fuß und kannst mit blitzschnellen Bewegungen den Gegenspieler vom Ball fernhalten.

Sicheres Passspiel: Auch für ein sicheres Passspiel sind Ruhe und Geduld gefragt. Wer zu hektisch die X- bzw. A-Taste drückt, spielt einen ungenauen Pass und im schlimmsten Fall einen Fehlpass. Wichtig: Wenn du einen Pass spielst, sollte die Passrichtung auch die Blickrichtung des Spielers sein. Schaust du mit deinem Spieler beispielsweise nach vorne und passt nach links oder rechts, kommt der Ball womöglich ungenau oder gar nicht bei einem Mitspieler an. Versuche also, erst einen Pass zu spielen, wenn du deinen Mitspieler auch anschaust. Es ist im Endeffekt wie im realen Fußball: Die Spieler haben rechts, links und hinten keine Augen!

06 Offensive

Um zum Torerfolg zu kommen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst durch die Mitte und über die Außen spielen oder es mit Distanzschüssen probieren. Entscheidend ist nur eins: Wähle einen Mix aus all diesen Optionen und spiele nicht zu monoton. Wer immer den gleichen Spielzug wählt, ist zu einfach ausrechenbar und wird langfristig nicht erfolgreich sein. In der Offensive kommt es besonders auf Variabilität an.

Verschiedene Wege zum Torerfolg

Angriff durch die Mitte: Wählst du einen Spielzug durch die Mitte, kannst du dich darauf einstellen, dass du auf engem Raum viele schnelle Entscheidungen treffen musst. Ein schnelles Passspiel sowie Dribbling und Skillmoves sind essentiell, um die vielen Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen. Im richtigen Moment muss dann der Pass in die Schnittstelle kommen, um zu einer Tormöglichkeit zu kommen. Besonders Steilpässe können im richtigen Augenblick sehr effektiv sein - besonders mit Top-Spielern wie Jude Bellingham. Das liegt auch daran, dass die Laufwege von den Spielern mittlerweile sehr intelligent gewählt werden.

Angriff über die Außen: Bei Spielzügen über die Außen hast du oft mehr Platz, als wenn du durch die Mitte spielst. Das ist erst einmal positiv. Allerdings bist du so natürlich weiter vom gegnerischen Tor entfernt und musst dich irgendwann entscheiden, wie du den Ball wieder in die Mitte bringen willst. Dafür gibt es verschiedene Optionen. Entweder du wählst die einfachste Lösung und schlägst von weit außen eine hohe Flanke in die Mitte. Mit hohen Flanken musst du aber oft einen weiten Weg überbrücken und daher lässt die Genauigkeit hin und wieder zu wünschen übrig.

Steht einer deiner Spieler also nicht komplett blank im Strafraum, solltest du dir zweimal überlegen, ob du deinen Ball mit einer Flanke abgeben oder ihn noch am Fuß halten willst. Eine weitere Möglichkeit ist nämlich, von außen wieder in die Mitte zu ziehen - entweder mit schnellen, gezielten Kurzpässen sowie druckvollen Pässen in den Strafraum (X/A + R1/RB) oder aber einem gekonnten Sololauf - gespickt mit Skillmoves. Oft rechnet dein Gegner nicht damit, ist überfordert und die Abwehr ist unsortiert. Von innen zunächst nach außen und dann wieder von außen nach innen zu ziehen kann daher effektiv sein.

Wir möchten aber noch einmal auf hohe Flanken zu sprechen kommen. Das Flankenspiel lohnt sich deutlich mehr als in früheren FC-Spielen! Vor allem, wenn du kopfballstarke Spieler in der Sturmzentrale hast, legen wir dir ans Herz, hin und wieder mit hohen Flanken zu agieren. Bei den Kopfbällen gab es bereits in FIFA 21 eine interessante Neuerung: Mit manuellen Kopfbällen kannst du die komplette Kontrolle übernehmen und besser denn je entscheiden, wohin genau du köpfen willst. Das gilt sowohl für Torversuche als auch für Pässe, die du mit dem Kopf spielst.

Extra-Tipp: Auch bei Ecken solltest du hin und wieder hohe Bälle in die Mitte einstreuen und sie nicht immer nur kurz ausführen!

Schieße mehr aus der Distanz: Wir predigen es seit Jahren und tun es auch in FC 25 noch: Schieße mehr aus der Distanz und versuche nicht immer, den Ball ins Tor zu tragen! Schüsse außerhalb des Strafraums sind effektiver, als du vielleicht denkst. Hinzu kommt, dass es durch die besser gewordenen Torhüter schwieriger geworden ist, innerhalb des Strafraums ein Tor zu erzielen. Allerdings darfst du natürlich nicht aus jeder möglichen Situation draufknallen. Wenn du aus der Distanz schießt, solltest du den richtigen Spieler und Spot dafür haben. Du benötigst genug Platz und der Ball sollte auf dem starken Fuß liegen. Ist beides gegeben? Dann zieh ab!

Extra-Tipp: Vor allem Finesse-Schüsse aufs lange Eck sind ein Mittel zum Torerfolg - der intelligente Einsatz des Timed Finishings erhöht deine Chance auf einen Treffer. Durch das regelmäßige Einstreuen von Fernschüssen wirst du beim Torabschluss noch variabler und du sorgst für Überraschungsmomente. So wird sich dein Gegner schwer damit tun, zu erahnen, was du in deinem Angriffsspiel vorhast.

RB Leipzig gibt auch virtuell in FC 25 Vollgas. © EA Sports

07 Pässe

Dass auch ein sicheres Passspiel entscheidend für euren Erfolg ist, haben wir bereits betont. Grundsätzlich sollte das auch jedem Spieler bewusst sein. Dennoch wird es häufig vernachlässigt, kontrollierte Pässe zu spielen. Stattdessen wird wie wild die X- bzw. A-Taste gedrückt, um so schnell wie möglich nach vorne zu gelangen. Es gab früher sicherlich FIFA- bzw. FC-Spiele, in denen das funktioniert hat. Mittlerweile geht das aber nicht mehr. Über jeden Pass musst du dir Gedanken machen. Fehlt es an Genauigkeit, sind oft Fehlpässe die Folge.

5 Tipps für einen genauen Pass

Schaue deine Anspielstation an und stehe nicht seitlich oder mit dem Rücken zu ihr! Stehe nicht zu weit weg von der Anspielstation! Achte darauf, dass sich kein Gegenspieler im Passweg befindet! Spiele kontrollierte Bälle, sofern möglich mit vorheriger Ballannahme und Ballmitnahme! Drücke die X- bzw. A-Taste nur so lange, wie es der Passweg verlangt (bei einem sehr kurzen Pass reicht es bspw., wenn du die Passtaste nur kurz antippst)

Neu in FC 25: Überarbeitung der Passgenauigkeit

Ein überarbeitetes System für die Passgenauigkeit bringt laut Publisher EA Sports mehr Authentizität auf das virtuelle Spielfeld. Genauer: Es soll die Herausforderungen des realen Fußballs widerspiegeln, wenn es darum geht, genaue Pässe unter Druck, aus verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Situationen zu spielen.

Die Pässe basieren jetzt mehr auf der Persönlichkeit des Spielers und beziehen die Fähigkeiten und Eigenschaften des Spielers mehr ein. Diese Änderung soll den Realismus fördern und dich mehr dafür belohnen, mit deinen Spielern individuell richtige Entscheidungen im Passspiel zu treffen.

Das heißt für dich: Es ist wichtiger denn je, unsere oben genannten Tipps umzusetzen und beim Passspiel auf die Genauigkeit zu achten.

08 Crosses

Es reicht auf dem Weg nach vorne nicht nur, das Passspiel zu beherrschen. Ein effektives Mittel in FC 25, um Räume zu überbrücken und gefährliche Spielsituationen zu erschaffen, sind Seitenwechsel bzw. Crosses. Anders als noch vor ein paar Jahren werden sie mit mehr Tempo geschlagen - die Bälle fliegen nicht mehr so lange durch die Luft und kommen schneller bei deinen Mitspielern an.

Hierbei entscheidend ist vor allem eine gute Übersicht. Du wirst unter Druck gesetzt und siehst auf der anderen Spielfeldseite einen Spieler frei stehen? Dann fackel nicht lange und spiele den Ball in hohem Bogen rüber! Es bietet sich auch an, immer wieder einen Blick auf das Radar zu werfen - hier kannst du genauer sehen, wo sich auf dem Spielfeld freie Räume ergeben.

09 Esport

Es gibt viele Esportler, die Lerninhalte produzieren und dir bei ihren Streams viele Hilfestellungen geben. Wenn du nach unseren Profitipps und den vielen anderen FC 25 Tipps auf redbull.com noch nicht genug hast und mehr lernen willst, dann besuche die YouTube-, Twitch- und TikTok-Kanäle der Pros von RBLZ Gaming - dem FC 25-Team von RB Leipzig und mehrfachen Weltmeisters in FC. Der aktuelle World Champion Anders Vejrgang und seine Teammates bieten dir regelmäßig spannenden und hilfreichen Content zu FC 25 - vor allem zu Ultimate Team.

Konfetti marsch: Anders Vejrgang krönt sich zum EA FC-Weltmeister. © amokphoto.com

Unser Tipp: Schaue nicht bloß Tutorials. Nehme dir die Zeit, komplette Spiele der Leipziger Profis bei YouTube oder Twitch anzusehen. Verfolge beispielsweise hin und wieder den Livestream bei Profi-Turnieren und versuche, selbst zu analysieren und herauszufinden, was die Profis so stark macht. Bestenfalls kannst du dir Defensiv-und Offensiv-Verhalten, Spielzüge, Standardvarianten, Torabschlüsse und vieles mehr abschauen und das Gelernte in deinem eigenen Spiel integrieren.

10 Mindset

Zum Abschluss ein weiteres wichtiges Thema: Das Gameplay zu beherrschen, ist in FC 25 nicht alles. Du musst auch mental auf der Höhe sein. Sei ehrlich - dieses Szenario kennst du: Du dominierst das Spiel, der Ball will aber vorne einfach nicht reingehen. Und dann kassierst du auch noch ein unglückliches Gegentor. Du kochst vor Wut, rastest aus, verlässt das Spiel und/oder zerstörst sogar deinen Controller. Keine Frage: Emotionen - sowohl positive als auch negative - gehören zu F 25 genauso wie im realen Fußball dazu. Jeder will gewinnen - und wenn das nicht klappt, ist man unzufrieden. Aber die Ausraster bringen dich kein Stück weiter! Wer die Nerven verliert, verliert auch das Spiel.

Unser Tipp: Wenn du zurückliegst und nichts zu funktionieren scheint, behalte die Ruhe. Versuche, die Konzentration hochzuhalten und mental stark zu bleiben. FC 25 ist auch Kopfsache! Wenn du anfängst, dich über Spielsituationen, deine Spieler oder FC allgemein aufzuregen, bist du sofort auf der Verliererstraße. Denn dann steigerst du dich rein und bemängelst irgendwann jede Kleinigkeit. Dadurch zerstörst du dein Spiel und kannst nicht das abrufen, was du eigentlich drauf hast. Nur wer mental durchgängig stark ist und das ganze Spiel über fokussiert bleibt, hat das Zeug zum FC 25 Champion.

Let’s go - jetzt kannst du deine Gegner in FC 25 vom Platz fegen. Aber denke daran: Übung macht den Meister - es kann nicht alles sofort funktionieren. Wir wünschen dir viel Erfolg in der FC 25-Saison!

Über den Autor

Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 25. Auf redbull.com begleitet euch Chris auf eurem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig Tipps zu EA FC 25 .