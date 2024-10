FC 25 Ultimate Team: Das perfekte Bundesliga Starter Team

Bevor wir dir das Team näher bringen, erklären wir dir kurz das Chemiesystem, das sich bereits in FIFA 23 Ultimate Team verändert hat. Anders als zuvor kannst du mittlerweile statt 100 Chemiepunkten nur noch eine Teamchemie von 33 erhalten. Die Teamchemie setzt sich aus der Chemie jedes einzelnen Spielers zusammen, die von 0 bis 3 reicht. Hat jeder Spieler eine Chemie von 3, startest du mit der optimalen Teamchemie von 33 in die Partie. Die Chemie eines Spielers hängt von seinen Mitspielern ab. Hierbei gibt es drei Kriterien: Nationalität, Liga und Verein. Stellst du beispielsweise zwei Spieler aus der gleichen Liga und dem gleichen Verein auf, beeinträchtigt das die Chemie bei beiden Akteuren sehr positiv. Wenn aber alle anderen neun Spieler aus anderen Klubs und anderen Ligen stammen und außerdem eine andere Nationalität haben, kann es dennoch sein, dass die Einzelchemie der beiden Spieler mit gleicher Nationalität und Klubzugehörigkeit schwach ist.

Du musst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschließend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Es ist also nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es kann also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich deine Chemie verbessert.

Vor Gulácsi in der Viererkette spielen in der Zentrale Robin Koch von Eintracht Frankfurt und Min-jae Kim vom FC Bayern München. Beide standen bereits im Team of the Week und haben von EA eine Inform-Karte erhalten. Der deutsche Nationalspieler und EM-Teilnehmer Koch begeistert mit Ratings wie 86 Verteidigen und 83 Physis. Bayerns Min-jae Kim ebenfalls - 87 Verteidigen und 85 Physis sind Top-Werte. Links in der Abwehr spielt

Das Mittelfeld wird angeführt von Jamal Musiala. Der Dribbelkünstler des FC Bayern München ist der Spieler mit dem höchsten Gesamtrating in unserem FC 25 Bundesliga Starter Team. Mit Werten wie 90 Dribbling und 84 Tempo wird dir der Star der DFB-Elf große Freude bereiten. Neben Musiala setzen wir in der Mittelfeldzentrale auf die Inform-Version von Aleix Garcia. Der spanische Neuzugang von Bayer 04 Leverkusen ist ein klassischer Allrounder - mit fast ausschließlich Werten von 80 aufwärts.

, der in FC 25 ein Upgrade von +3 erhalten hat, überzeugt mit 93 Pace und 84 Schießen. Der Belgier ist ein Riesengewinn für deine Offensive! Neben Openda stürmt Victor Boniface von Bayer 04 Leverkusen. Der Nigerianer ist der sechste Spieler in unserem FC 25 Bundesliga Starter Team mit einer Inform-Karte. Mit 87 Schießen und 86 Physis ist Boniface die perfekte Ergänzung zum pfeilschnellen Openda.