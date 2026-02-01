FC 26 Ultimate Team: So führt dich Trading zu mehr Erfolg

Auf dem Weg zu einer starken Mannschaft in FC 26 brauchst du erst einmal Münzen. Je schneller du viele davon hast, desto früher kannst du dir dein Wunschteam zusammenstellen. Münzen erhältst du zum Beispiel, indem du Matches spielst. Mehr Siege führen zu mehr Münzen. Außerdem kommst du mit der Erledigung verschiedener Aufgaben an die virtuelle Währung in FC 26 Ultimate Team . Und auch der Verkauf von Spielern auf dem Transfermarkt wird mit Münzen belohnt.

Du hast bereits damit begonnen, dir deine ersten Münzen zu erspielen und diese auch schon in den Squad investiert? Dann ist es nun entscheidend, dass deine Investments nicht ihren Wert verlieren. In FC 26 Ultimate Team verhilft dir strategisches Trading zu mehr Erfolg. Den Markt immer im Blick zu haben und Preisschwankungen von Karten zu deinem Vorteil zu nutzen, gehört zu den wichtigsten Skills eines erfolgreichen Teammanagers in FC 26 Ultimate Team.

Wir haben hier einige Trading Tipps für dich, die dir einen großen Vorteil gegenüber anderen Spielern in FC 26 Ultimate Team verschaffen können. Keine Sorge: Sie sind nicht zu kompliziert und auch nicht zu zeitintensiv. Sie sind simpel, helfen dir aber effizient beim Sammeln von Münzen und beim Aufbau deines Ultimate Teams.

Auch in FC 26 auf Torejagd: Das Team von RB Leipzig © EA Sports

01 FC 26 Ultimate Team Trading: Die Goldkarten-Methode

So funktioniert's: Kaufe beliebte Goldkarten mit einem Rating von 83 bis 86 - zum Beispiel Nuno Mendes und Désiré Doué - ausgestattet mit den richtigen Chemistry Styles günstig und verkaufe sie später teurer. Klingt fast zu einfach, kann aber tatsächlich so easy funktionieren. Es klappt aber nur, wenn du auf dem Transfermarkt geduldig darauf wartest, einen dieser Goldspieler günstiger zu bekommen als normalerweise.

Dazu musst du vorher den Normalpreis kennen, den du auf Seiten wie futbin.com nachschauen kannst. Häufig ist mit dieser Methode ein Gewinn von 2.000 bis 3.000 Münzen pro Karte möglich. Wenn du diese Methode beispielsweise bei 30 Spielern anwendest, hast du also schon bis zu 90.000 Münzen gemacht. Nicht schlecht, oder?

Nuno Mendes in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

02 FC 26 Ultimate Team Trading: SBCs und Aufgaben

Hin und wieder ist es lohnenswert, Spieler in deinem FUT-Kader zu halten und nicht sofort zu verkaufen. Denn: Einige deiner Karten steigen aufgrund von Squad Building Challenges (SBCs) oder Aufgaben zu einem bestimmten Zeitpunkt im Wert. Die Nachfrage nach diesen Karten wird dann größer, weil sie für das Abschließen der jeweiligen SBCs oder Aufgaben benötigt werden.

Habe deshalb immer ein Auge auf aktuelle SBCs und Aufgaben, um den besten Zeitpunkt für den Verkauf deiner Karten nicht zu verpassen. Immer wachsam zu bleiben und die aktuellen Preise und Trends auf dem Transfermarkt im Blick zu haben, lohnt sich beim Trading in FC 26 Ultimate Team. So kommst du schneller an deine persönliche Top-Mannschaft.

Teuerste Karten in FC 26 Ultimate Team (Stand: 01.02.2026) Kylian Mbappé TOTY 14,15 Mio. Münzen Ruud Gullit Icon TOTY 8,45 Mio. Münzen

03 FC 26 Ultimate Team Trading: Die Bronze Pack Methode

Die Bronze Pack Methode ist vor allem zu Saisonbeginn relevant und wird im Saisonverlauf unbedeutender, weil der Münzen-Gewinn kleiner wird. Aber wir machen sie dir dennoch einmal vorstellen. So funktioniert die Bronze Pack Methode in FC 26 Ultimate Team:

Kaufe dir ein Premium-Bronze-Pack im FUT-Shop Verkaufe alle darin enthaltenen Items (weil sie oft mehr wert sind als das Pack) Mache so einen kleinen Münzengewinn

Die Differenz ist nicht allzu groß und du wirst mit dieser Methode keine großen Sprünge machen. Aber besonders zu Beginn deiner Journey in FC 26 Ultimate Team hilft sie dir, dein Münzenkonto etwas voller zu machen.

04 FC 26 Ultimate Team Trading: Fazit

Abschließend möchten wir dir mitgeben: Tradest du erfolgreich in FC 26 Ultimate Team, brauchst du nicht auf Top-Spieler in Packs zu hoffen. Und vor allem: Verzichte darauf, echtes Geld für Packs auszugeben. Das macht wenig Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, in Packs Spieler wie Kylian Mbappé, Erling Haaland oder Florian Wirtz zu haben, ist gering. Viel spannender ist es, mit effizientem Trading zu lernen, wie du ohne Glück und Einsatz von echtem Geld deinem Dream Squad in FC 26 Ultimate näher kommst.

Über den Autor

Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig EA FC 26 Tipps .