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EA FC 27: Alle Icons im Überblick - diese Legenden sind dabei
EA FC 27 Icons: Alle 10 Neuzugänge im Überblick
Christine Sinclair – ST – Bewertung: 91
Ellen White – ST – Bewertung: 89
Formiga – CDM – Bewertung: 90
Hege Riise – CM – Bewertung: 90
Karl-Heinz Rummenigge – ST – Bewertung: 90
Pepe – IV – Rating: 89
Raphael Varane – IV – Rating: 90
Sergio Agüero – ST – Rating: 90
Tobin Heath – RW – Bewertung: 90
Yuki Nagasato – CAM – Bewertung: 89
EA FC 27: Das sind die Upgrades von Heroes zu Icons
Upgrade von Hero zu Icon
EA FC 27 Rating
Lucio (IV)
89
Yaya Touré (ZM)
88
Maicon (RV)
88
Papin (ST)
89
EA FC 27: Alle weiteren Icons
EA FC 27 Icons: Rating 95
EA FC 27 Icons mit Rating 95
Position und Nation
Pelé
ZOM/ST, Brasilien
Diego Maradona
ZOM/ST, Argentinien
EA FC 27 Icons mit Rating 94
Position und Nation
Ronaldo
ST, Brasilien
Zinedine Zidane
ZOM, Frankreich
EA FC 27 Icons: Rating 93
EA FC 27 Icons mit Rating 93
Position und Nation
Johan Cruyff
ZOM/ST, Niederlande
Mia Hamm
ST/ZOM/RM, USA
Paolo Maldini
IV/LV, Italien
Garrincha
RF/RM, Brasilien
Franz Beckenbauer
IV, ZDM, ZM, Deutschland
EA FC 27 Icons: Rating 92
EA FC 27 Icons mit Rating 92
Position und Nation
Ferenc Puskás
ST, Ungarn
Birgit Prinz
ST, Deutschland
Andrés Iniesta
ZM/ZOM/LM, Spanien
Bobby Charlton
ZOM, England
Nadine Angerer
TW, Deutschland
Gerd Müller
ST, Deutschland
Zlatan Ibrahimović
ST, Schweden
Gianluigi Buffon
TW, Italien
EA FC 27 Icons mit Rating 91
Position und Nation
Thierry Henry
ST/LM, Frankreich
Alex Morgan
ST, USA
Zico
ZOM/ZM, Brasilien
Xavi
ZM/ZDM/ZOM, Spanien
Roberto Baggio
ZOM, Italien
Eusébio
ST, Brasilien
Carlos Alberto
RV/IV, Brasilien
Franco Baresi
IV, Italien
Cafu
RV, Brasilien
Marco van Basten
ST, Niederlande
Homare Sawa
ZM/ZOM, Japan
Oliver Kahn
TW, Deutschland
Zlatan Ibrahimović
ST, Schweden
Ruud Gullit
ZOM/ZM/ST, Niederlande
EA FC 27 Icons: Rating 90
EA FC 27 Icons mit Rating 90
Position und Nation
Roberto Carlos
LV, Brasilien
Dennis Bergkamp
ST/ZOM, Niederlande
Rivaldo
LM/ZOM, Brasilien
George Best
RM/ZOM/LM, Nordirland
Raúl
ST, Spanien
Camille Abily
ZM/ZOM, Frankreich
Caroline Seger
ZM/ZDM, Schweden
Andrea Pirlo
ZM/ZDM, Italien
Iker Casillas
TW, Spanien
Aya Miyama
LM/ZM, Japan
Lothar Matthäus
ZM/IV/ZDM, Deutschland
Bobby Moore
IV, England
Julie Foudy
ZM/ZDM, USA
Lotta Schelin
ST/LM, Schweden
Alessandro Del Piero
ZOM/ST, Italien
Toni Kroos
ZM/ZDM/ZOM, Deutschland
Luís Figo
RM/ZOM, Portugal
Rivellino
ZOM, Brasilien
Kenny Dalglish
ST, Schottland
Kaká
ZOM, Brasilien
Wayne Rooney
ST, England
EA FC 27 Icons: Rating 89
EA FC 27 Icons mit Rating 89
Position und Nation
Francesco Totti
ST/ZOM, Italien
Steven Gerrard
ZM/ZDM, England
Marcelo
LV, Brasilien
Philipp Lahm
RM/LM/ZDM
Javier Zanetti
RM/LM/ZM, Argentinien
Alessandro Nesta
IV, Italien
Hugo Sánchez
ST, Mexiko
Hristo Stoichkov
ST/RF/LF, Bulgarien
Jairzinho
RM/ST, Brasilien
Alan Shearer
ST, England
Peter Schmeichel
TW, Dänemark
Gary Lineker
ST, England
Emilio Butragueño
ST, Argentinien
Samuel Eto'o
ST, Kamerun
Fabio Cannavaro
IV, Italien
Sócrates
ZOM, Brasilien
Carles Puyol
IV/RV, Spanien
Didier Drogba
ST, Elfenbeinküste
Eric Cantona
ST, Frankreich
Kelly Smith
ST, England
Jones
IV, Deutschland
Ruud van Nistelrooy
ST, Niederlande
Lilian Thuram
RV/IV, Frankreich
Rio Ferdinand
IV, England
Paul Scholes
ZM/ZOM, England
Gabriel Batistuta
ST, Argentinien
Roy Keane
ZM/ZDM, Irland
Marcel Desailly
IV/ZDM, Frankreich
Pavel Nedvěd
LM/ZOM, Tschechien
Frank Lampard
ZM/ZOM, England
Andriy Shevchenko
ST/RM, Ukraine
EA FC 27 Icons: Rating 88
EA FC 27 Icons mit Rating 88
Position und Nation
Cha Bum-kun
ST/RM, Südkorea
Sissi
ZOM, Brasilien
Michael Owen
ST, England
Petr Čech
TW, Tschechien
Ronald Koeman
IV, Niederlande
David Beckham
RM/ZM, England
Bastian Schweinsteiger
ZM/LM, Deutschland
Franck Ribéry
LM, Frankreich
Elise Pichon
ST, Frankreich
Miroslav Klose
ST, Deutschland
Gheorghe Hagi
ZOM/ZM/LM, Rumänien
Patrick Vieira
ZM/ZDM, Frankreich
Edwin van der Sar
TW, Niederlande
Laurent Blanc
IV/ZOM, Frankreich
Fernando Hierro
IV, Spanien
Michael Laudrup
ZOM/LM, Dänemark
Juan Román Riquelme
ZOM, Argentinien
Robin van Persie
ST, Niederlande
Gareth Bale
RM/ ST/LM, Wales
Fernando Torres
ST, Spanien
Robert Pirès
LM/ZOM, Frankreich
Patrick Kluivert
ST, Niederlande
Ian Wright
ST, England
John Barnes
LM/ZOM, England
Dunga
ZDM, Brasilien
Michael Essien
ZDM/ZM, Ghana
Giorgio Chiellini
IV, Italien
Mario Kempes
ST, Argentinien
Gianluca Zambrotta
RV/LV, Italien
Claude Makélélé
ZDM/ZM/RM, Frankreich
Geoff Hurst
ST, England
Hernán Crespo
ST, Argentinien
Frank Rijkaard
ZDM/IV/ZM, Niederlande
Nemanja Vidić
IV, Serbien
Gennaro Gattuso
ZDM/ZM, Italien
Ashley Cole
LV, England
Emmanuel Petit
ZDM/LV/ZM, Frankreich
Sol Campbell
IV, England
Ian Rush
ST, England