EA FC 27: Alle Icons im Überblick - diese Legenden sind dabei

. Sie ehren einige der größten Spieler:innen, die den Fußball je geprägt haben, verfügen über hohe Ratings und sind in der Regel eine Verstärkung für dein Team.

Als feste Größe der brasilianischen Nationalmannschaft gewann Formiga Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 und erreichte außerdem das WM-Finale 2007. Sie bestritt 234 Länderspiele für Brasilien und ist damit eine der Spielerinnen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen in der Geschichte.

Als feste Größe der brasilianischen Nationalmannschaft gewann Formiga Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 und erreichte außerdem das WM-Finale 2007. Sie bestritt 234 Länderspiele für Brasilien und ist damit eine der Spielerinnen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen in der Geschichte.

Als feste Größe der brasilianischen Nationalmannschaft gewann Formiga Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 und erreichte außerdem das WM-Finale 2007. Sie bestritt 234 Länderspiele für Brasilien und ist damit eine der Spielerinnen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen in der Geschichte.

Bevor er Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern wurde, war Karl-Heinz Rummenigge einer der Leistungsträger des Kultvereins. Er gewann zwei Europapokale, zwei Bundesliga-Titel und zwei Ballon d’Or-Trophäen. Auch in der Nationalmannschaft war Rummenigge torgefährlich und gewann 1980 die Europameisterschaft.

Bevor er Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern wurde, war Karl-Heinz Rummenigge einer der Leistungsträger des Kultvereins. Er gewann zwei Europapokale, zwei Bundesliga-Titel und zwei Ballon d’Or-Trophäen. Auch in der Nationalmannschaft war Rummenigge torgefährlich und gewann 1980 die Europameisterschaft.

Bevor er Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern wurde, war Karl-Heinz Rummenigge einer der Leistungsträger des Kultvereins. Er gewann zwei Europapokale, zwei Bundesliga-Titel und zwei Ballon d’Or-Trophäen. Auch in der Nationalmannschaft war Rummenigge torgefährlich und gewann 1980 die Europameisterschaft.

Die Legende von Real-Madrid war Teil der weltberühmten Abwehrreihe, die drei Champions-League-Titel für den spanischen Verein holte. Auch wenn Pepe auf dem Platz gerne etwas härter in die Zweikämpfe ging, war er ein phänomenaler Verteidiger und gewann 2016 mit Portugal die Europameisterschaft.

Die Legende von Real-Madrid war Teil der weltberühmten Abwehrreihe, die drei Champions-League-Titel für den spanischen Verein holte. Auch wenn Pepe auf dem Platz gerne etwas härter in die Zweikämpfe ging, war er ein phänomenaler Verteidiger und gewann 2016 mit Portugal die Europameisterschaft.

Die Legende von Real-Madrid war Teil der weltberühmten Abwehrreihe, die drei Champions-League-Titel für den spanischen Verein holte. Auch wenn Pepe auf dem Platz gerne etwas härter in die Zweikämpfe ging, war er ein phänomenaler Verteidiger und gewann 2016 mit Portugal die Europameisterschaft.