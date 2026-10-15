Ein Screenshot aus EA FC 27, der eine Statue der Ikone Zinedine Zidane zeigt.
© EA Sports
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EA FC 27: Alle Icons im Überblick - diese Legenden sind dabei

10 neue Icons erweitern in EA Sports FC 27 die Riege der Fußball-Legenden. Wir zeigen dir alle Neuzugänge und verraten, welche Icons dich in diesem Jahr erwarten.
Von: Tom Hopkins
6 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    EA FC 27 Icons: Alle 10 Neuzugänge im Überblick
  2. 2
    EA FC 27: Das sind die Upgrades von Heroes zu Icons
  3. 3
    EA FC 27: Alle weiteren Icons
Icons gehören zu den begehrtesten Items in EA FC 27. Sie ehren einige der größten Spieler:innen, die den Fußball je geprägt haben, verfügen über hohe Ratings und sind in der Regel eine Verstärkung für dein Team.
In diesem Jahr wächst die Auswahl erneut. Neben zehn neuen Icons kehren auch zahlreiche bekannte Legenden aus EA FC 26 zurück. Außerdem wurden einige ehemalige Heroes zu Icons aufgewertet. Hier findest du die vollständige Liste aller Icons in EA FC 27 – inklusive der zehn Neuzugänge.
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01

EA FC 27 Icons: Alle 10 Neuzugänge im Überblick

Ein Screenshot aus EA FC 27, der die Werte der Icon Hege Riise zeigt.

EA FC 27 Icon Hege Riise trug zum Sieg Norwegens bei der WM 1995 bei

© EA Sports

Christine Sinclair – ST – Bewertung: 91

Christine Sinclair ist die Rekordtorschützin im internationalen Frauenfußball. Sie bestritt über 300 Länderspiele für Kanada, gewann Gold bei den Olympischen Spielen 2020 und beendete ihre Karriere mit 190 Toren für ihr Land. Im Vereinsfußball gewann sie 2013, 2017 und 2022 die MWSL-Meisterschaften mit den Portland Thorns.

Ellen White – ST – Bewertung: 89

Ellen White ist eine Legende der europäischen Fußballszene und mit 52 Toren die Rekordtorschützin der englischen Frauen-Nationalmannschaft. Außerdem gewann sie zweimal die Women’s Super League mit Arsenal und jeweils einmal den FA Cup mit Arsenal und Manchester City.

Formiga – CDM – Bewertung: 90

Als feste Größe der brasilianischen Nationalmannschaft gewann Formiga Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 und erreichte außerdem das WM-Finale 2007. Sie bestritt 234 Länderspiele für Brasilien und ist damit eine der Spielerinnen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen in der Geschichte.

Hege Riise – CM – Bewertung: 90

Die norwegische Mittelfeldspielerin war maßgeblich am Sieg ihres Landes bei der EM 1993 sowie bei der WM 1995 beteiligt. Vor dem Ende ihrer Karriere gewann sie außerdem 2000 olympisches Gold.

Karl-Heinz Rummenigge – ST – Bewertung: 90

Bevor er Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern wurde, war Karl-Heinz Rummenigge einer der Leistungsträger des Kultvereins. Er gewann zwei Europapokale, zwei Bundesliga-Titel und zwei Ballon d’Or-Trophäen. Auch in der Nationalmannschaft war Rummenigge torgefährlich und gewann 1980 die Europameisterschaft.
Vier Icons aus EA SPORTS FC 27 - Sergio Aguero, Pepe, Karl-Heinz Rummenigge und Raphael Varane.

Agüero, Pepe, Rummenigge und Varane gehören zu den Icons in EA FC 27.

© EA Sports

Pepe – IV – Rating: 89

Die Legende von Real-Madrid war Teil der weltberühmten Abwehrreihe, die drei Champions-League-Titel für den spanischen Verein holte. Auch wenn Pepe auf dem Platz gerne etwas härter in die Zweikämpfe ging, war er ein phänomenaler Verteidiger und gewann 2016 mit Portugal die Europameisterschaft.

Raphael Varane – IV – Rating: 90

Eine weitere Legende der Königlichen: Der französische Innenverteidiger gewann insgesamt vier Champions-League-Titel. Im Vergleich zu seinem portugiesischen Teamkollegen galt Raphael Varane als deutlich ruhiger und wechselte später zu Manchester United, wo er seine Erfahrung in die Abwehr einbrachte. Mit der französischen Nationalmannschaft krönte er seine Karriere außerdem mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 - und stand dabei in jedem Spiel über die volle Distanz auf dem Platz.

Sergio Agüero – ST – Rating: 90

Auch bekannt für sein Tor in der 94. Minute gegen die Queens Park Rangers, das Manchester City den Premier-League-Titel sicherte, ist der Argentinier eine absolute Legende des englischen Ligafußballs. Sergio Agüero gewann zahlreiche Titel mit Man City und dazu noch die Copa América mit der Nationalelf im Jahr 2021.

Tobin Heath – RW – Bewertung: 90

Obwohl sie mit den Portland Timbers zwei NWSL-Titel gewann, ist Tobin Heath vor allem für ihre Zeit in der Nationalmannschaft bekannt. Als feste Größe der US-Mannschaft gewann sie sowohl die 2015 als auch 2019 die WM.

Yuki Nagasato – CAM – Bewertung: 89

Yuki Nagasato spielte eine Schlüsselrolle beim Sieg Japans über die USA im WM-Finale 2011. Im Gegensatz zu vielen anderen weiblichen Ikonen war sie weltweit aktiv und spielte in Deutschland, England, den USA und sogar in Australien.
02

EA FC 27: Das sind die Upgrades von Heroes zu Icons

Ein Screenshot aus EA FC 27, der die Attribute von Icon Maicon zeigt.

Maicon ist Icon: Eine von vier Heroes, die zur Legende aufgewertet wurden

© EA Sports

Zusätzlich zu den zehn brandneuen Icons wurden vier Spieler, die in EA FC 26 noch Heroes waren, für EA FC 27 zu Icons aufgewertet.

Upgrade von Hero zu Icon

EA FC 27 Rating

Lucio (IV)

89

Yaya Touré (ZM)

88

Maicon (RV)

88

Papin (ST)

89

Das bedeutet auch: Papin ist ab EA FC 27 nicht mehr der einzige Ballon-d’Or-Gewinner, der im Game noch kein Icon war.
03

EA FC 27: Alle weiteren Icons

Ein Screenshot aus EA FC 27, der die Attribute der Legende Samuel Eto'o zeigt.

Samuel Eto'o hat Legendenstatus mit einem Rating von 89

© EA Sports

Hier findest du eine vollständige Liste aller weiteren Icons in EA FC 27. Viele Spieler bekamen außerdem ein Upgrade verpasst, damit du sie noch besser spielen kannst.

EA FC 27 Icons: Rating 95

EA FC 27 Icons mit Rating 95

Position und Nation

Pelé

ZOM/ST, Brasilien

Diego Maradona

ZOM/ST, Argentinien

EA FC 27 Icons: Rating 94

EA FC 27 Icons mit Rating 94

Position und Nation

Ronaldo

ST, Brasilien

Zinedine Zidane

ZOM, Frankreich

EA FC 27 Icons: Rating 93

EA FC 27 Icons mit Rating 93

Position und Nation

Johan Cruyff

ZOM/ST, Niederlande

Mia Hamm

ST/ZOM/RM, USA

Paolo Maldini

IV/LV, Italien

Garrincha

RF/RM, Brasilien

Franz Beckenbauer

IV, ZDM, ZM, Deutschland

EA FC 27 Icons: Rating 92

EA FC 27 Icons mit Rating 92

Position und Nation

Ferenc Puskás

ST, Ungarn

Birgit Prinz

ST, Deutschland

Andrés Iniesta

ZM/ZOM/LM, Spanien

Bobby Charlton

ZOM, England

Nadine Angerer

TW, Deutschland

Gerd Müller

ST, Deutschland

Zlatan Ibrahimović

ST, Schweden

Gianluigi Buffon

TW, Italien

EA FC 27 Icons: Rating 91

EA FC 27 Icons mit Rating 91

Position und Nation

Thierry Henry

ST/LM, Frankreich

Alex Morgan

ST, USA

Zico

ZOM/ZM, Brasilien

Xavi

ZM/ZDM/ZOM, Spanien

Roberto Baggio

ZOM, Italien

Eusébio

ST, Brasilien

Carlos Alberto

RV/IV, Brasilien

Franco Baresi

IV, Italien

Cafu

RV, Brasilien

Marco van Basten

ST, Niederlande

Homare Sawa

ZM/ZOM, Japan

Oliver Kahn

TW, Deutschland

Zlatan Ibrahimović

ST, Schweden

Ruud Gullit

ZOM/ZM/ST, Niederlande

EA FC 27 Icons: Rating 90

EA FC 27 Icons mit Rating 90

Position und Nation

Roberto Carlos

LV, Brasilien

Dennis Bergkamp

ST/ZOM, Niederlande

Rivaldo

LM/ZOM, Brasilien

George Best

RM/ZOM/LM, Nordirland

Raúl

ST, Spanien

Camille Abily

ZM/ZOM, Frankreich

Caroline Seger

ZM/ZDM, Schweden

Andrea Pirlo

ZM/ZDM, Italien

Iker Casillas

TW, Spanien

Aya Miyama

LM/ZM, Japan

Lothar Matthäus

ZM/IV/ZDM, Deutschland

Bobby Moore

IV, England

Julie Foudy

ZM/ZDM, USA

Lotta Schelin

ST/LM, Schweden

Alessandro Del Piero

ZOM/ST, Italien

Toni Kroos

ZM/ZDM/ZOM, Deutschland

Luís Figo

RM/ZOM, Portugal

Rivellino

ZOM, Brasilien

Kenny Dalglish

ST, Schottland

Kaká

ZOM, Brasilien

Wayne Rooney

ST, England

EA FC 27 Icons: Rating 89

EA FC 27 Icons mit Rating 89

Position und Nation

Francesco Totti

ST/ZOM, Italien

Steven Gerrard

ZM/ZDM, England

Marcelo

LV, Brasilien

Philipp Lahm

RM/LM/ZDM

Javier Zanetti

RM/LM/ZM, Argentinien

Alessandro Nesta

IV, Italien

Hugo Sánchez

ST, Mexiko

Hristo Stoichkov

ST/RF/LF, Bulgarien

Jairzinho

RM/ST, Brasilien

Alan Shearer

ST, England

Peter Schmeichel

TW, Dänemark

Gary Lineker

ST, England

Emilio Butragueño

ST, Argentinien

Samuel Eto'o

ST, Kamerun

Fabio Cannavaro

IV, Italien

Sócrates

ZOM, Brasilien

Carles Puyol

IV/RV, Spanien

Didier Drogba

ST, Elfenbeinküste

Eric Cantona

ST, Frankreich

Kelly Smith

ST, England

Jones

IV, Deutschland

Ruud van Nistelrooy

ST, Niederlande

Lilian Thuram

RV/IV, Frankreich

Rio Ferdinand

IV, England

Paul Scholes

ZM/ZOM, England

Gabriel Batistuta

ST, Argentinien

Roy Keane

ZM/ZDM, Irland

Marcel Desailly

IV/ZDM, Frankreich

Pavel Nedvěd

LM/ZOM, Tschechien

Frank Lampard

ZM/ZOM, England

Andriy Shevchenko

ST/RM, Ukraine

EA FC 27 Icons: Rating 88

EA FC 27 Icons mit Rating 88

Position und Nation

Cha Bum-kun

ST/RM, Südkorea

Sissi

ZOM, Brasilien

Michael Owen

ST, England

Petr Čech

TW, Tschechien

Ronald Koeman

IV, Niederlande

David Beckham

RM/ZM, England

Bastian Schweinsteiger

ZM/LM, Deutschland

Franck Ribéry

LM, Frankreich

Elise Pichon

ST, Frankreich

Miroslav Klose

ST, Deutschland

Gheorghe Hagi

ZOM/ZM/LM, Rumänien

Patrick Vieira

ZM/ZDM, Frankreich

Edwin van der Sar

TW, Niederlande

Laurent Blanc

IV/ZOM, Frankreich

Fernando Hierro

IV, Spanien

Michael Laudrup

ZOM/LM, Dänemark

Juan Román Riquelme

ZOM, Argentinien

Robin van Persie

ST, Niederlande

Gareth Bale

RM/ ST/LM, Wales

Fernando Torres

ST, Spanien

Robert Pirès

LM/ZOM, Frankreich

Patrick Kluivert

ST, Niederlande

Ian Wright

ST, England

John Barnes

LM/ZOM, England

Dunga

ZDM, Brasilien

Michael Essien

ZDM/ZM, Ghana

Giorgio Chiellini

IV, Italien

Mario Kempes

ST, Argentinien

Gianluca Zambrotta

RV/LV, Italien

Claude Makélélé

ZDM/ZM/RM, Frankreich

Geoff Hurst

ST, England

Hernán Crespo

ST, Argentinien

Frank Rijkaard

ZDM/IV/ZM, Niederlande

Nemanja Vidić

IV, Serbien

Gennaro Gattuso

ZDM/ZM, Italien

Ashley Cole

LV, England

Emmanuel Petit

ZDM/LV/ZM, Frankreich

Sol Campbell

IV, England

Ian Rush

ST, England

Im Laufe der EA FC 27 Saison könnten weitere Legenden hinzukommen. Wir halten dich hier up to date - und ergänzen neue Icons, sobald sie dem Spiel hinzugefügt werden.
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