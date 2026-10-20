EA FC 27: Diese Mittelfeldtalente bringen Magie auf den Platz

Egal, ob du in EA Sports FC 27 im Karrieremodus langfristig ein Spitzenteam aufbauen oder dein Ultimate-Team verstärken willst: Die richtigen Verpflichtungen können den entscheidenden Unterschied machen. Besonders junge Mittelfeldtalente bieten enormes Potenzial für die Zukunft.

Du suchst nach vielversprechenden Nachwuchsstars, die dein Mittelfeld auf ein neues Level heben? Wir stellen dir 10 Spieler:innen unter 21 Jahren sowie einige zusätzliche Geheimtipps vor, die sich zu echten Superstars entwickeln können.

01 Alyssa Thompson – LM (21 Jahre alt, USA, Chelsea)

Alyssa Thompson ist pfeilschnell. © EA Sports

Gesamtbewertung: 85

Potenzial: 90

Alyssa Thompson führt unsere Liste an. Auch wenn ihr Entwicklungspotenzial von +5 vielleicht nicht besonders beeindruckend wirkt, machen ihre Startwerte von 92 bei der Beschleunigung und 93 bei der Sprintgeschwindigkeit sie zu einer hervorragenden Option für die großen Spiele. Ihr größter Nachteil? Sie steht bis 2030 bei Chelsea unter Vertrag, also musst du wahrscheinlich eine saftige Ablösesumme zahlen.

02 Olivia Moultrie – CAM (21 Jahre alt, USA, Portland FC)

Olivia Moultrie kann Abwehrreihen knacken. © EA Sports

Gesamtbewertung: 83

Potenzial: 88

Bei unserer nächsten Wahl bleiben wir in den USA: Olivia Moultrie . Diesmal haben wir es mit einer eher klassischen Nummer 10 zu tun. Vergiss Sprintgeschwindigkeitswerte von 90 oder mehr – Moultries Stärken liegen in ihrer Spielübersicht, ihren Kurzpässen und ihren Fernschüssen. Wenn du auf der Suche nach dem nächsten weiblichen Iniesta bist, könnte es sich lohnen, bei den Portland Thorns anzuklopfen.

03 Victor Froholdt – CM (20 Jahre alt, Dänemark, FC Porto)

Victor Froholdt ist einer der vielseitigsten Mittelfeldspieler. © EA Sports

Gesamtbewertung: 82

Potenzial: 88

Ein aufstrebendes Talent bei Porto oder Benfica? Eine echte Klassiker-Story in EA Sports FC! Victor Froholdt passt perfekt in dieses Muster. Der junge Däne überzeugt mit einem starken Gesamtpaket: Dribbling (81), Tempo (79), Ausdauer (93), Balleroberungen (83) und Fernschüsse (76). Mit einem Potenzial von 88 Gesamtpunkten ist er eine hervorragende Wahl, wenn du ein vielseitiges und zukunftssicheres Mittelfeld für deinen Karrieremodus aufbauen möchtest.

04 Dudinha – LM (21 Jahre alt, Brasilien, San Diego Wave FC)

Dudinha könnte ein echtes Schnäppchen sein. © EA Sports

Gesamtbewertung: 81

Potenzial: 88

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dir ein potenzielles Schnäppchen zu sichern. Dudinhas Vertrag läuft nur noch ein Jahr, und da die Vertragsverhandlungen verbessert wurden , könnte sie eine interessante Verstärkung sein. Die Brasilianerin ist nicht besonders schnell (72 bei der Geschwindigkeit), macht das aber mit ihrer Technik, ihren Pässen und ihrem Abschluss (80) wieder wett. Ein weiterer großer Vorteil ist ihre Vielseitigkeit: Sie kann links, rechts oder in der Mitte spielen.

05 Claire Hutton – CDM (20 Jahre alt, USA, Bay FC)

Claire Hutton ist eine Defensivstrategin mit Weltklasse-Potenzial. © EA Sports

Gesamtbewertung: 81

Potenzial: 91

Möchtest du deinem Mittelfeld etwas mehr defensive Stabilität verleihen? Claire Hutton hat alles, was du brauchst, um die Rolle der defensiven Mittelfeldspielerin in deiner Startelf zu besetzen – egal, welche Formation du bevorzugst. Ein Sprung von einer Gesamtbewertung von 81 auf ein Potenzial von 91 ist schon beeindruckend. Dazu kommen ihre ausgewogenen Attribute (81 beim Dribbling, 78 in der Verteidigung, 74 beim Passspiel, 71 bei der Schnelligkeit und 71 bei der Körperlichkeit) – damit hast du die Grundlage für eine herausragende Mittelfeldspielerin.

06 Jaedyn Shaw – LM (21 Jahre alt, USA, Gotham FC)

Jaedyn Shaw ist eine hervorragende Wahl für den linken Flügel. © EA Sports

Gesamtbewertung: 80

Potenzial: 90

Kommen wir zurück zu den Optionen im offensiven Mittelfeld mit Jaedyn Shaw vom Gotham FC. Wenn sie regelmäßig Spielzeit bekommt, könnte sie sich zu einer Spielerin mit einer Gesamtbewertung von 90 entwickeln. Mit 82 bei Sprintgeschwindigkeit und Beschleunigung sowie einer respektablen Dribbling-Bewertung von 78 hat sie alles, was es braucht, um am linken Flügel Weltklasse zu werden. Und wenn das den USA hilft, eine weitere Weltmeisterschaft zu gewinnen, umso besser!

07 Estêvão – RM (19 Jahre alt, Brasilien, Chelsea)

Estêvão wird nicht billig sein. © EA Sports

Gesamtwertung: 80

Potenzial: 90

Auf dem rechten Flügel verfügt Estêvão bereits über einige beeindruckende Werte, obwohl er erst 19 ist. Kann er seinem Potenzialwert von 90 gerecht werden? Mit 79 bei der Schusskraft und 89 bei der Sprintgeschwindigkeit hat er auf jeden Fall einiges zu bieten. Wir überlassen es euch, herauszufinden, wie gut er noch werden kann, aber wir würden nicht gegen ihn wetten.

08 Ayyoub Bouaddi – CDM (18 Jahre alt, Marokko, Manchester City)

Ayyoub Bouaddi ist gerade für 95 Millionen Euro zu City gewechselt. © EA Sports

Gesamtbewertung: 80

Potenzial: 88

Ayyoub Bouaddi ist ein Spieler, den viele als den nächsten Sergio Busquets oder Rodri tippen. Wie wir bei der letzten Weltmeisterschaft mit Marokko gesehen haben, ist er bereits in der Lage, das Mittelfeld auf höchstem Niveau zu dominieren. Er verfügt über alle Eigenschaften, die nötig sind, um ein außergewöhnlicher defensiver Mittelfeldspieler zu werden: Er hat bereits 81 bei den langen Pässen, 82 bei den kurzen Pässen, 80 bei der Spielübersicht, 83 bei der Ballkontrolle, 80 bei den Zweikämpfen im Stehen und 81 bei der Ausdauer – und das alles mit gerade mal 18 Jahren. Das ist ein ziemlich beeindruckender Sechser.

09 Kennet Eichhorn – CDM (17 Jahre alt, Deutschland, Bayer Leverkusen)

Kennet Eichhorn hat das größte Entwicklungspotenzial auf der Liste. © EA Sports

Gesamtbewertung: 68

Potenzial: 88

Kennet Eichhorn ist der jüngste Spieler auf unserer Liste und hat zugleich das größte Entwicklungspotenzial: beeindruckende +20. Er braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln, vor allem angesichts seiner aktuellen Dribbling-Bewertung von 71, aber bleib bei ihm, und du wirst einen technisch begabten defensiven Mittelfeldspieler an deiner Seite haben, sobald er sein volles Potenzial erreicht hat.

10 Nathan De Cat – CDM (18 Jahre alt, Belgien, TSG Hoffenheim)

Auch Nathan De Cat hat noch viel Luft nach oben. © EA Sports

Gesamtbewertung: 71

Potenzial: 88

Für unsere letzte Wahl begeben wir uns nach Hoffenheim, um uns Nathan De Cat genauer anzusehen. Wird er in ein paar Jahren denselben Spitznamen wie Karim Benzema bekommen (El Gato, was auf Spanisch „die Katze“ bedeutet)? Wer weiß. Was wir wissen, ist, dass er jede Menge Potenzial hat, sich in FC 27 einen Namen zu machen. Mit 76 bei den langen Pässen, 75 bei den kurzen Pässen und 70 bei den stehenden Zweikämpfen ist er ein weiterer vielversprechender Neuzugang in einer Generation von Sechser, die besonders stark zu werden scheint.

11 Bonus-Spieler: João Neves, Warren Zaïre-Emery, Arda Güler, Kobbie Mainoo

João Neves © EA Sports Warren Zaïre-Emery © EA Sports Arda Güler © EA Sports Kobbie Mainoo © EA Sports

Vielleicht fragst du dich, wo sich João Neves, Warren Zaïre-Emery, Arda Güler und Kobbie Mainoo bisher versteckt haben. Nun, da alle vier bereits für große Vereine spielen und regelmäßig in ihren jeweiligen Mannschaften zum Einsatz kommen, passen sie nicht ganz in die traditionelle Kategorie der aufstrebenden Talente. Wenn du jedoch das nötige Budget hast, würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, sie für deinen Kader in Betracht zu ziehen!

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Mit all diesen Optionen zur Auswahl musst du dir nie wieder Sorgen machen, den Kampf im Mittelfeld zu verlieren.