EA FC 27 Formationen: Das perfekte Setup für das 4-3-3 (2)

Von der Couch und deiner Uni über Hamburg bis nach Miami: Der

in EA FC 27 geht in die heiße Phase! Nach der University League und der Open League steht am 14. November das National Final in Hamburg an.

, wenn die besten Spieler um den Titel und das begehrte Ticket für das

kämpfen. Wer setzt sich durch und kommt dem Traum vom Wings Cup Champion einen Schritt näher?