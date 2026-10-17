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So verpasst du deinem Ultimate Team in EA FC 27 den Red Bull-Style
Bist du bereit, deinem Ultimate Team ein Red Bull-Makeover zu verpassen? Scanne spezielle Wings Cup-Dosen, um Items und weitere FC 27-Belohnungen freizuschalten.
Das Trikot deines Teams ist ein wichtiger Teil der individuellen Gestaltung deines Spielerlebnisses in EA FC 27. In diesem Jahr kannst du dein Team unter anderem mit eigenen Red Bull-Trikots und zahlreichen weiteren Items ausstatten. Hier erfährst du, wie du sie freischaltest.
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So bekommst du die Red Bull Wings-Trikots in EA FC 27
Die Red Bull-Trikots sind an den Red Bull Wings Cup gebunden. Die Teilnahme steht allen offen und bietet dir die Chance, dich für das nationale Finale deiner Region und das Red Bull Wings Cup World Final in Miami zu qualifizieren.
Bis dahin kannst du die Red Bull Wings-Trikots für EA FC 27 freischalten, indem du den QR-Code auf einer entsprechend gekennzeichneten Red Bull Dose scannst. Nach dem Kauf und Scan der Dose wirst du aufgefordert, dich auf der Einlöseseite bei deinem EA-Konto anzumelden und den achtstelligen Code einzugeben, den du auf der Dose findest.
Sobald du den Code eingelöst hast, werden die folgenden Belohnungen deinem Konto gutgeschrieben:
- 1 Leihspieler-Item für 7 Spiele
- 250 Saisonpunkte
- 2x Red Bull Wings Cup-Trikots
Sobald du eine Dose hast, musst du die Codes bis zum 27. August 2027 einlösen.
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So bekommst du Red Bull-Stadion- und Vereins-Items
Ausgewählte FC 27-Spieler:innen dürfen sich automatisch über das Red Bull VIP-Bereich-Banner, zwei themenbezogene Trikots und das Red Bull Tifo freuen.
Wenn du EA SPORTS FC 26 und EA SPORTS FC 27 vor dem 1. November 2026 mit demselben EA-Konto gespielt hast, werden die Cosmetics automatisch deinem Konto hinzugefügt. Starte dafür einfach FC 27. Wenn du bereits gespielt hast und die Voraussetzungen erfüllst, findest du die Items im Bereich „Stadion“ auf der Registerkarte „Ultimate Team Club“.
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So nimmst du am Red Bull Wings Cup teil
Es gibt zwei Ligen, an denen du teilnehmen kannst, um Belohnungen im Spiel zu erhalten. Das sind die Open League, die es nur auf PlayStation gibt (über den Bereich „Turniere“), und die University League, die im Rush-Modus von EA FC 27 gespielt wird.
Um in der Open League zu spielen, gehst du im „Ultimate Team“-Modus zum „Spielen“-Menü, wählst den Reiter „Turniere“ aus und trittst der Liga bei. Über den Rush-Modus kannst du auf die gleiche Weise an der University League teilnehmen. Die Turniere haben am 28. September begonnen.
Wenn du genug Spiele gewinnst, wirst du von Red Bull bezüglich der Teilnahme am nationalen Finale kontaktiert – viel Glück!