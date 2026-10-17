So verpasst du deinem Ultimate Team in EA FC 27 den Red Bull-Style

Bis dahin kannst du die Red Bull Wings-Trikots für EA FC 27 freischalten, indem du den QR-Code auf einer entsprechend gekennzeichneten Red Bull Dose scannst. Nach dem Kauf und Scan der Dose wirst du aufgefordert, dich auf der

bei deinem EA-Konto anzumelden und den achtstelligen Code einzugeben, den du auf der Dose findest.