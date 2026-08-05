Über den Autor Aykut Özbey Aykut ist Content Creator und das Gesicht hinter 30minkicken . Er ist seit vielen Jahren Redakteur und war als Experte für FIFA/EA FC schon vor und hinter der TV-Kamera im Einsatz. Auf redbull.com versorgt dich Aykut mit Analysen, Tipps und den heißesten Updates zu EA FC 27 .

Seit dem offiziellen Reveal Trailer von Publisher EA Sports Ende Juli ist klar, dass EA FC 27 mit "The Grounds" einen komplett neuen Modus liefert. Doch auch Football Ultimate Team (FUT) bekommt laut EA Sports einige der größten Änderungen seit Jahren. Anfang August veröffentlichte der Publisher den FUT Deep Dive mit allen Details. Wir stellen euch die wichtigsten Neuerungen vor!

01 FUT Gallery: Dein Club bekommt ein Gedächtnis

Die größte Neuerung in FUT 27 soll die FUT Gallery sein. EA Sports verspricht, dass du damit eine Art Club-Archiv aufbauen kannst, in dem Profi-Items dauerhaft festgehalten werden, auch wenn sie längst verkauft oder in SBCs eingetauscht wurden. Die Galerie soll rund um Sets organisiert sein, die auf Nationen, Ligen, Vereinen und Kampagnen basieren. Das Galerie-Level soll Belohnungen freischalten, darunter Kits, Badges und historische Items aus der neuen Hall of FUT. Auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 soll der Gallery Hub die Karten und Sets zusätzlich als dreidimensionale Umgebung darstellen.

Die Gallery ist ein neues Feature in FC 27 Ultimate Team © EA Sports

Unsere Einschätzung zur FUT Gallery: Sie ist das Feature mit dem größten Langzeit-Potenzial. Wer viel in FUT investiert, bekommt endlich ein sichtbares Ergebnis, das über den aktuellen Kader hinausgeht. Die Gefahr liegt darin, dass dich das System dich dazu verleiten könnte, mehr Packs zu kaufen, nur um das Galerie-Level zu steigern.

02 Neu in FUT Evolutions: Pathways und Vorschau

Evolutions bekommen in EA FC 27 zwei wichtige Neuerungen. Erstens sollen sogenannte Pathways bei ausgewählten Evos eine Wahlmöglichkeit bieten, etwa zwischen einem Dribbling-fokussierten und einem defensiv ausgerichteten Upgrade. Zweitens soll eine Evolution-Kettenvorschau zeigen, welche weiteren Evos nach einem abgeschlossenen Upgrade folgen können, bevor du dich festlegst.

Werden Evolutions dank Pathways in EA FC 27 Ultimate Team noch spannender? © EA Sports

Unsere Einschätzung zu den neuen Evolutions-Features: Pathways ist das Feature, das Evolutions endlich interessanter machen könnte. Bisher fühlten sich Evos oft wie ein vorgeschriebener Weg an. Die Vorschau auf Evo-Ketten ist genau das, was die Community seit Jahren fordert und bisher nur über Drittplattformen erhielt. Ob das in der Praxis so reibungslos funktioniert wie versprochen, wird sich erst nach dem Launch zeigen.

03 Roles und Attacking Spatial Awareness: Mehr taktische Freiheit?

Alle Spezialkarten in EA FC 27 sollen automatisch Role++ in allen Positionen ihrer primären und sekundären Rolle bekommen, was deutlich mehr taktische Freiheit verspricht. Dazu kommt Attacking Spatial Awareness - ein neues System, das dir helfen soll, Räume besser zu erkennen und Läufe ohne starre Positionsbindung anzutreten.

Unsere Einschätzung zu Roles und Attacking Spatial Awareness: Es ist ein direkter Eingriff ins Gameplay und einer der spannendsten Punkte des gesamten FUT 27 Deep Dives. Role++ auf allen Spezialkarten löst eines der größten Ärgernisse der letzten Jahre, nämlich Karten, die man nicht in der gewünschten Position einsetzen konnte. Attacking Spatial Awareness klingt nach mehr Kreativität im Angriffsspiel, birgt aber die Gefahr, dass das Spiel unberechenbarer und schwerer zu verteidigen wird. In der Vergangenheit wurden solche Neuerungen auch schnell wieder rückgängig gemacht.

04 Item-Balance: Weniger Inflation über die Saison

EA Sports gibt an, die Spanne zwischen Basiskarten und den stärksten Saisonkarten gegenüber EA FC 26 deutlich reduzieren zu wollen. Die maximale Anzahl an PlayStyle+ pro Karte soll von fünf auf drei sinken, und die Zahl der Wochen mit neuen Kampagnenkader-Veröffentlichungen soll um rund fünf reduziert werden.

Unsere Einschätzung zur Item-Balance: Die Karten-Inflation war eines der größten Probleme in EA FC 26. Wer im Dezember kurz ausgestiegen ist, hatte gegen Spieler mit Karten aus dem Februar schon kaum mehr eine Chance. Weniger Kampagnenwochen und eine kleinere Spanne zwischen Basis- und Topkarten klingt nach einem Schritt in die richtige Richtung.

05 Von Streamlined SBCs bis Event Tokens: Weitere Neuerungen in FUT 27

EA Sports kündigt darüber hinaus weitere Änderungen an - hier einmal im knackigen Überblick:

FUT 27 Feature Erklärung Streamlined SBCs Ermöglicht dir einen vereinfachten Einstieg in Squad Building Challenges Holografische Karten Bringen eine neue Seltenheits-Stufe ohne Einfluss auf die Attributwerte Single Player Live Events Erweitern den Modus erstmals um thematische Offline-Herausforderungen End-of-Match-Rewards Schütten Belohnungen direkter nach jedem Spiel aus Event Tokens Kehren als modusübergreifendes Belohnungssystem zurück

First Look: Das Karten-Design in EA FC 27 Ultimate Team © EA Sports Neu in FUT 27: Holografische Karten © EA Sports Tokens in FC 27 Ultimate Team © EA Sports

06 EA FC 27 Ultimate Team Deep Dive: Alle Infos im Video