EA Sports FC: Wie sich die Landkarte des virtuellen Fußballs verändert

Die FIFA-Serie von EA ist wohl auch den meisten Nicht-Gamern oder Fußballfans ein Begriff. Doch wie hier schon einmal angekündigt, wird FIFA 23 der letzte Ableger sein - zumindest unter diesem Namen. Auch andere Studios arbeiten derzeit an neuen Games, was dafür sorgt, dass sich die Landkarte des virtuellen Fußballs deutlich verändern wird.

Du suchst die passende Roadmap, um nicht den Überblick zu verlieren? Here you go: Alle Updates und Leaks zum FIFA-Nachfolger plus eine Analyse, welche Wege die anderen Entwicklern mit ihren Games einschlagen.

Aus FIFA wird EA Sports FC

Das neue Logo ist an das Dreieck angelehnt, das über den Spielern erscheint © RB Leipzig/EA Sports FC

Das Ende der Partnerschaft von EA und dem Weltverband FIFA war ein echter Paukenschlag. Bei vielen Fans der Serie schürte dies sofort die Sorge, dass wir uns demnächst noch häufiger an Vereine wie das berüchtigte „Piemonte Calcio“ gewöhnen müssen, welcher als Placeholder für Juventus Turin herhalten musste, nachdem EA die Lizenz für die „Alte Dame“ zwischenzeitlich verloren hatte.

Doch hier können wir alle erstmal beruhigen. Auf der offiziellen Seite bestätigt EA selbst, dass die Top 5-Ligen Europas, die UEFA Champions League und noch viele weitere Ligen im Spiel bleiben. Auch bekannt ist bereits, dass die bekannten Modi wie Ultimate Team oder - bei der Community heiß beliebt - der Pro Clubs Modus weiter dabei sein werden.

Zuletzt haben wir das offizielle Logo von EA Sports FC präsentiert bekommen und erwarten im Laufe des Jahres wie gewohnt häppchenweise mehr Infos zum neuen Game zu bekommen. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden!

Wenn Infantino zockt: Was plant die FIFA ohne EA?

Auch ohne den langjährigen Partner will die FIFA sich weiter mit dem Thema eFootball beschäftigen. Ob Gianni Infantino („Unser Spiel - FIFA 25, 26, 27 und so weiter - wird immer das beste für Jungs und Mädchen sein“) Ernst macht und wie diese Engagement in Zukunft aussieht? Denkbar wäre sowohl eine Kooperation mit anderen Publishern als auch ein ganz eigener Weg. In beiden Fällen scheint jedoch kein Release in naher Zukunft darstellbar.

Weniger Zweifel gibt es allerdings bei einem anderen Entwickler, von dem ein Release in der zweiten Hälfte 2023 bereits angekündigt wurde: UFL von Strikerz Inc.

UFL und Goals: Welcher Newcomer hat Platzhirsch-Potenzial?

Dass es bisher extrem schwierig war, dem Platzhirsch aus der Kombination von FIFA und EA nahezukommen, haben wir am Beispiel von Pro Evolution Soccer jahrelang gesehen. Da der für viele gewohnte Griff im Gaming-Regal nach FIFA 24 wegfällt, könnte dies eine echte Chance sein, viele Gamer von einem neuen Spiel zu überzeugen.

Die Entwickler setzen dabei auf ein Free-to-Play Model, was wir bereits aus vielen anderen Genres kennen, sodass die Hürde zum Reinschnuppern sehr klein ist. Auch an der Lizensierungsfront gab es bereits einige Ankündigungen: Bundesliga-Clubs wie Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen sind offizielle UFL-Partner. Dazu konnte mit Cristiano Ronaldo ein absoluter Weltstar an Board geholt werden. Wir können uns hier also schon in diesem Jahr auf frischen Wind in der Szene freuen!

Frischen Wind? Wer hier GOALS in den Raum wirft, sprach viel über heiße Luft. Auch, wenn bekannte Gesichter der FIFA-Szene - unter anderem der ehemalige Weltklassespieler und Enfant Terrible Kurt Fenech und der Content Creator „Italian Stallion“ - zum Entwicklerteam von GOALS zählen. Der Fokus soll dabei auf Online-Gameplay liegen und die Community in den Vordergrund stellen. Wie das letztendlich umgesetzt wird, ist genauso offen wie ein Release noch im Jahr 2023.

Ob EA in Zukunft die jahrelange Vormachtstellung an einen der genannten Konkurrenzen abgeben muss, wird die Zeit zeigen. Sicher ist: Konkurrenz belebt das Geschäft und am Ende profitieren wir als Gamer davon!