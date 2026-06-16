EA FC 26: Revolutionieren Tokens das Belohnungssystem in Ultimate Team?

Über den Autor Aykut Özbey Aykut ist Content Creator und das Gesicht hinter 30minkicken . Er ist seit vielen Jahren Redakteur und war als Experte für FIFA/FC schon vor und hinter der TV-Kamera im Einsatz. Auf redbull.com versorgt dich Aykut mit Analysen, Tipps und den heißesten Updates zu EA FC 26.

Seit Anfang Juni läuft das Festival of Football in EA FC 26 Ultimate Team . Enthalten ist auch ein brandneues Belohnungssystem. Tokens sollen dir laut Publisher EA Sports mehr Kontrolle darüber geben, wie du spielst und was du in Ultimate Team verdienst.

01 FoF Tokens: So funktioniert das System

Tokens lassen sich in mehreren Spielmodi verdienen, darunter Rivals, Squad Battles, Rush, Live Events sowie ausgewählte Objectives und SBCs. Der entscheidende Unterschied zum bisherigen System: Tokens werden beim Festival of Football zum primären Weg, um wöchentliche Rewards in FUT zu verdienen. Unabhängig vom Modus sollst du dich künftig besser für die gespielte Zeit belohnt fühlen, weil sich dieselben Belohnungen über jeden beliebigen Modus erreichen lassen.

Verdiene Tokens mit dem Absolvieren von SBCs in FC 26 Ultimate Team © EA Sports

Obergrenze pro Woche

Ganz ohne Limit bleibt das System nicht. Während des Festival of Football lassen sich bis zu 1.000 Tokens pro Woche und insgesamt 5.000 Tokens verdienen. EA Sports rechnet damit, dass geübte Spieler:innen diesen Wochenwert durch Squad Battles, Rivals oder Live Events sowie Objectives und SBCs erreichen können.

Tokens sind brandneu in FC 26 Ultimate Team © EA Sports

Der neue Token-Store

Tokens lassen sich ausschließlich durch das Spielen von Ultimate Team verdienen und werden nicht innerhalb von Store-Pack-Angeboten verfügbar sein. Der Store selbst staffelt sich nach Preis:

Rewards bis 300 Tokens: Sofort einlösbar

Rewards bis 1.000 Tokens: Mehrere Sessions werden benötigt

Rewards bis 2.500 Tokens: Fortschritt über die gesamte Season hinweg erforderlich

Blick auf den Token Shop in FC 26 Ultimate Team © EA Sports

02 Woran der Token-Vorgänger "FUT Moments" scheiterte

Tokens sind nicht die erste Idee, der FUT-Community mehr Wahlfreiheit über ihre Rewards zu geben. Schon seit FIFA 23 existiert FUT Moments, ein Modus mit eigener Währung (FUT-Sterne). Das Prinzip dahinter ist fast identisch: Aufgaben abschließen, Sterne sammeln, im eigenen Tempo gegen Packs oder Spieler eintauschen, unabhängig von festen Ausschüttungs-Tagen wie bei Rivals oder Squad Battles.

Das Problem war nicht die Idee, sondern die Umsetzung der Aufgaben selbst. FUT Moments bestand aus extrem kurzen Spielsituationen:

Ein bestimmtes historisches Tor nachspielen

Zehn Pässe in einer vorgegebenen Sequenz spielen

Einen Elfmeter in einem vordefinierten Szenario verwandeln

Jede einzelne Aufgabe dauerte nur wenige Sekunden, was sich auf Dauer weniger wie Fußball anfühlte - und mehr wie Fließbandarbeit. Wer FUT Moments über längere Zeit konsequent gespielt hat, erinnert sich an genau dieses Gefühl der Monotonie.

03 FoF Tokens: Gleiche Freiheit mit mehr Auswahl

Das eigentliche Potenzial von Tokens liegt nicht im neuen Namen, sondern in der Entscheidungsfreiheit, die FUT Moments bereits einmal angedeutet hatte. Unabhängig vom Modus Belohnungen sammeln und selbst entscheiden, wann und wofür du sie einlöst: Das war schon bei den FUT-Sternen die starke Idee dahinter. Was jetzt zurückkommt, ist die übliche FUT-Erfahrung samt Reward-System, nur mit einer breiteren Modus-Auswahl statt Mikro-Challenges.