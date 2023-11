Baue dein eigenes Rallye-Fahrzeug in EA Sports WRC

EA Sports WRC ist der erste Auftritt des legendären Rennspielentwicklers Codemasters in der World Rally Championship-Serie. Obwohl sie das WRC-Rad gerade erst in die Hand bekommen haben, ist dies keineswegs ihr erstes Rallye-Spiel. Codemasters kann auf eine lange Geschichte von Rennspielen zurückblicken, zu denen Micro Machines,

Inspiriert von Colin McRaes Projekt, sein eigenes Rallyeauto zu entwickeln, aus dem der McRae R4 hervorging, enthält EA Sports WRC einen Builder-Modus , in dem die Spieler ihr eigenes Rallye-Fahrzeug entwerfen und bauen können. Wir verraten, was es in dem Modus zu beachten gibt.