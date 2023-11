Die 18 Locations von EA Sports WRC im Überblick

Über 600 Kilometer einzigartige Straßen auf unterschiedlichem Terrain wie Asphalt, Schotter und Schneeerwarten euch in der Sim. Gefahren wird in mehr als 200 Etappen in 18 realen Locations . Wir zeigen dir, an welchen Orten um den Globus du das Gaspedal voll durchdrücken kannst.