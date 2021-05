The Filer Creek Expedition: 20 Minuten pure Kajak-Action in Kanada

denkt, weiß hoffentlich ganz genau, was er tut!

In den Coast Mountains von British Columbia befinden sich einige der wildesten und abgelegensten Flüsse der Welt. Der schmelzende Schnee von den vergletscherten Berggipfeln fließt durch ein System von Schluchten und Canyons in den Pazifik - und auf dem Weg dorthin bilden sich schäumende und steile Wildwasserabschnitte. Wer dabei an