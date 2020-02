Das passiert mit deinem Gehirn, während du läufst

Fitness Wings for Life World Run

Wir alle haben uns diese eine Frage schon einmal gestellt: Was passiert in unserem Gehirn, während wir Woche für Woche unser Lauftraining absolvieren?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns nach Paris aufgemacht und mit Neurowissenschaftler Ben Martynoga gesprochen. Er weiß, dass das Laufen nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist in Schwung bringt.

Hüpf in die Laufschuhe, schnapp dir Headphones und ab an den Strand.

1. Das Laufen regt die Ausschüttung von Endorphinen an

„Es ist ganz natürlich, sich während des Laufens müde zu fühlen. Wenn du aber weitermachst, kannst du zu dem Punkt kommen, an dem dein Körper Endorphine und Endocannabinoide ausschüttet“, erklärt Ben. „Der Körper entwickelt in gewisser Weise seine eigenen Drogen, die physisch natürlich nicht süchtig machen. Sie sorgen nur für ein Hochgefühl und machen das Laufen zu etwas Schönem.“

2. Dein Gehirn schrumpft, während du läufst

3. Der Stress sitzt nicht nur in deinem Kopf

„Wenn du in einem stressigen Arbeitstag steckst, dann beansprucht dieser deinen gesamten Körper. Der Hypothalamus sendet die entsprechenden Signale, wodurch dein Körper Adrenalin und Cortisol ausschüttet, um dich durch diese Phase hindurch zu bringen. Dein Puls steigt, deine Pupillen erweitern sich, und auch dein Blutdruck und deine Atmung werden schneller. Für die Präsentation, die du machen musst, wird das nicht viel bringen. Schaffst du es aber, diesen Zustand bewusst zu erkennen, kannst du etwas Produktiveres damit anstellen – etwa Laufen gehen.“

Es geht nicht nur darum, der Schwerkraft zu folgen! So kommst du effektiv von oben nach unten!

4. Du wurdest zum Laufen geboren

„Wenn man die Entwicklung der Menschheit näher betrachtet, dann wird klar, dass der Körper laufen will. Und immerhin bietet sich damit eine großartige Möglichkeit, die Kontrolle über deine mentalen Fähigkeiten zurückzuerlangen. Das Laufen hilft dir erwiesenermaßen dabei, deine Aufmerksamkeit dorthin lenken zu können, wo du sie brauchst, Ablenkungen auszuschalten und kognitive Probleme zu lösen.“

5. Das Laufen wirkt meditativ