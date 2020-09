25 Jahre ist PES alt und konnte bereits mehr als 100 Millionen Stück der Fußballserie verkaufen. Auch wenn man im Mainstream nie mit FIFA mithalten konnte, unter den eingeschworenen Gamern hatte PES lange die Nase vorn. Doch irgendwann kam der Bruch. Kaum Verbesserung an der Lizenz-Front und Gameplay-technisch nicht mehr weit genug vorne - dazu wurden einige in der Community besprochenen Glitches spät oder nie behoben. Ein guter Zeitpunkt für ein Fußball-untypisches Time-Out.

Weniger Verstärkungen in diesem Jahr

Konami macht in diesem Jahr eine Art Spielpause und präsentiert das neue PES erstmals als Season Update. Das heißt, spielerisch bleibt alles wie im Vorjahr, lediglich die Kader und Trikots werden einem Update unterzogen. Außerdem konnte man sich die Lizenz für die verschobene Europameisterschaft sichern.

Natürlich sind die Lizenzen immer eines der größten Fragezeichen in jedem PES-Release. In diesem Jahr sind zwar große Clubs wie Barcelona, Juventus und Manchester United mit von der Partie, jedoch tröden die nicht über das Fehlen der meisten anderen Top-Teams hinweg. Kein Real Madrid, kein Manchester City, u.s.w. Aus Deutschland findet ihr immerhin drei Teams im Spiel. Bayern München, Schalke 04 und Bayer Leverkusen, die Schweizer Liga ist vollständig erhalten, während die Österreichischen Fans leer ausgehen. Hier findet ihr die volle Liste der vorhandenen

„Da wir uns die nötige Zeit nehmen, um den Grundstein für die Zukunft des eFootball PES-Franchise zu legen, ist es wichtig für uns, auf unser Vermächtnis zurückzublicken und kontinuierlich danach zu streben, alle Aspekte des Spiels zu verbessern.” hieß es vorab seitens Konami. Im Klartext: Voller Fokus auf PES Next Gen im Jahr 2021. Weniger Ressourcen auf den aktuellen Release, aber dank der EURO-Lizenz zumindest nicht ganz in Vergessenheit geraten.

Für jeden Spieler die richtige Taktik

Transferfenster geöffnet

Schon im Spiel enthalten sind alle Daten zur UEFA EURO 2020 inkl. der 55 teilnehmenden Mannschaften, die ihr offline alleine oder mit Freunden spielen könnt. Die Inszenierung ist dabei dem Event entsprechend aufwendig und bringt schnell Turnier-Stimmung in die eigenen vier Wände!

Mit den “Iconic-Moments” könnt ihr legendäre Situationen der Fußball-Geschichte nachspielen. Aufgrund der späten Liga-Starts in Europa gibt es am Release-Tag des Spiels ein großes Kaderupdate.

Belohnungen in Form von myClub-Boni oder zusätzlichen Trikots gibt es, wenn man die diversen Extra-Editionen des Spiesl kauft oder das Spiel erkennt, dass ihr auch in der Vergangenheit myClub gespielt habt.

Rückspiel im kommenden Jahr

Ob der Plan aufgeht und das “Pausejahr” der Serie ausreichend gut tut, um 2021 wieder anzugreifen bleibt abzuwarten. EA weiß um die Relevanz ihrer Vorzeigeserie FIFA und wird schon dieses Jahr Erfahrungen mit der neuen Hardware von Sony und Microsoft sammeln können. 2021 wird man diese dann auswerten und ein besseres, an die neuen Möglichkeiten angepasstes FIFA releasen.

