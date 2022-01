Eileen Gu: Das US-Freeski-Wunderkind im Porträt

ist eine jener seltenen Sportlerinnen, die wohl nur einmal pro Generation in Erscheinung treten. Die 18-jährige chinesisch-amerikanische Ski-Sensation gewann bei ihrer ersten X-Games-Teilnahme als erste Frau überhaupt drei Medaillen, modelt nebenbei für einige der berühmtesten Modemarken der Welt und wurde an der namhaften Stanford University angenommen. Sie definiert ständig neu, was es bedeutet, Sportlerin zu sein.

erfährst du mehr darüber, wie Gu es in ihrem jungen Alter geschafft hat, in den Disziplinen Halfpipe, Slopestyle und Big Air auf absolutem Weltklasseniveau zu fahren. Außerdem verrät sie, wie sie ihre Modelkarriere begann und warum sie eine Inspiration für eine gesamte Generation chinesischer Frauen sein möchte.

Vor jedem großen Freeski-Event werden die Teilnehmer*innen in der Regel von den Kommentator*innen in Form einer kurzen Biografie kurz vorgestellt. Meistens werden dabei die sportlichen Leistungen und Erfolge der Athlet*innen hervorgehoben; oder einzigartige Comeback-Stories erzählt.

Ein Ergebnis von 1580 Punkten beim SAT bedeutet, dass von 2,12 Millionen Testteilnehmer*innen nur 3.260 Personen ein noch höheres Ergebnis als Gu erzielten -- damit zählt sie zu den besten 99 Prozent in Amerika. Bei einer solchen Punktzahl ist es keine Überraschung, dass sie als erste Schülerin überhaupt ein Jahr früher ihren Highschool-Abschluss machte und an der Stanford University zugelassen wurde.

Nach ihren beeindruckenden Auftritten bei den X-Games und der WM nahm sie die gewonnen Goldmedaillen erfreut entgegen -- doch die beiden dritten Plätze in den Big Air-Bewerben entfachten ein Feuer in ihr.

Ein großer Teil von Gus Erfolg kommt davon, dass sie extrem vielseitig ist und sie die Fähigkeit besitzt, sich in jede Richtung zu drehen -- sei es links oder rechts, switch oder vorwärts -- und die Judges lieben es, wenn eine Athletin eine Vielzahl an unterschiedlichen Tricks in ihren Run einbauen kann.

Wenn man sich ihren siegreichen Slopestyle-Lauf bei den X-Games 2021 einmal genauer ansieht, erkennt man, dass jeder Trick einzigartig ist. Sie dreht sich in drei verschiedene Richtungen über vier Sprünge, darunter ein Misty und ein Cork Spin, sowie ein Alley Oop Rodeo und ein Alley Oop Cork. Dieses hohe Maß an Variation während des gesamten Runs macht sie zu einer Ausnahmeerscheinung.

Das erste Mal in Berührung mit dem Modeln kam Gu als sie 2019 von einer chinesischen Modemarke zur Pariser Fashion Week eingeladen wurde. Seitdem wurde sie für die chinesischen Ausgaben von Elle und Vogue abgelichtet und arbeitet kontinuierlich mit prominenten Unternehmen wie Tiffany & Co, Louis Vuitton und Victoria's Secret.

Gu hat mit ihren 18 Jahren bereits Legendenstatus in der spektakulären Welt des Freeskiing erreicht. Die herausragende Saison 2020-21 war ihre erste Saison nach der Highschool, die wie ein Fulltime-Job war. Zuvor war Gu nie mehr als 65 Tage im Jahr auf Skiern unterwegs, während ihre Konkurrentinnen im Durchschnitt doppelt so viel fahren.

