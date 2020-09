Doppeltes Prestige-Duell gegen den EHC Red Bull München

Was war das für ein Duell – Emotionen pur! Wir bekommen noch heute Gänsehaut, wenn wir an das letzte Duell zwischen dem

und dem

denken. Es waren zwei denkwürdige

um den Einzug in das Champions League Finale 2019. Damals setzte sich der EHC Red Bull München in zwei Spielen knapp durch. Dieses Mal geht es in den beiden Testspielen am Freitag (19.15 Uhr) und Sonntag (17.30 Uhr) in der Salzburger Eisarena "nur" um Ruhm und Ehre, aber die Cracks werden bis in die Haarspitzen motiviert sein, im "Schwesternduell" vor dem

nicht den Kürzeren zu ziehen.