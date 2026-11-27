kennt sich mit kontrolliertem Übersteuern aus. Doch was passiert, wenn er statt seines Drift-BMW plötzlich in einem Race Truck, einem Bagger oder einer Badewanne sitzt?

Auf dem Hockenheimring stellt Eli acht ziemlich unterschiedliche Fahrzeuge auf die Probe. Die Frage ist simpel: Will it drift?

Auf dem Hockenheimring stellt Eli acht ziemlich unterschiedliche Fahrzeuge auf die Probe. Die Frage ist simpel: Will it drift?

Auf dem Hockenheimring stellt Eli acht ziemlich unterschiedliche Fahrzeuge auf die Probe. Die Frage ist simpel: Will it drift?

Elias Hountondji ist bekannt für Drift-Action der Extraklasse.

Elias vor seinem Fuhrpark und der Frage: Will it drift?

Hannes Roth hält mit dieser Badewanne einen Guiness World Record