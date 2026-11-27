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Drifting
Drift oder nicht? Elias Hountondjis Fahrzeug-Test auf dem Hockenheimring
BMW M2, Race Truck, Bagger oder sogar eine Badewanne: Driftbrother Elias Hountondji testet auf dem Hockenheimring acht Fahrzeuge in drei Challenges auf ihre Drift-Tauglichkeit.
Red Bull Driftbrother Elias Hountondji kennt sich mit kontrolliertem Übersteuern aus. Doch was passiert, wenn er statt seines Drift-BMW plötzlich in einem Race Truck, einem Bagger oder einer Badewanne sitzt?
Auf dem Hockenheimring stellt Eli acht ziemlich unterschiedliche Fahrzeuge auf die Probe. Die Frage ist simpel: Will it drift?
Und weil einfach nur querfahren zu einfach wäre, muss sich jedes Gefährt in drei Challenges beweisen:
Die drei Challenges
Diese 8 Fahrzeuge stellt Eli auf die Probe:
- BMW M2 Drift Competition – 1.100 PS, Top Speed: 280 km/h
- Driftpappe – 120 PS, Top Speed: 130 km/h
- Race Truck – 1.150 PS und 5.800 Nm, Top Speed: 160 km/h, vom Tankpool24 Racing Team von Steffen Faas
- Piaggio Ape 50 – 54 PS, Top Speed: 100 km/h, umgebaut vom RidinSmoke Team
- E-Kart – 80 PS, Top Speed: 180 km/h. Der Prototyp von Henrik Hyrkamera, powered by STARK FUTURE und mit den gleichen Motoren wie die STARK VARG
- Yanmar B95W Mobilbagger von M&V Veit Baumaschinen
- Deutz-Fahr 8280 TTV Traktor - 190 PS, Top Speed: 50 km/h
- Rekord-Badewanne – 130 PS, Top Speed: 189 km/h. Das Gefährt von Hannes Roth, der mit 189,9 km/h den Guinness-Weltrekord für die schnellste Badewanne hält
Drei Challenges, eine Frage: Elias Hountondji muss herausfinden, wie viel Drift-Potenzial tatsächlich in den acht Kandidaten steckt.
Welches Fahrzeug schlägt sich am besten? Schau dir die Challenge an und finde es heraus.