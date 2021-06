Das sind die 6 besten Slopestyle-Videos von Emil Johansson

Mit seinem technisch herausragenden Fahrstil, der daneben mit jeder Menge Flow daherkommt, hat der schwedische Slopestyle-Rider Emil Johansson in den letzten Jahren Judges, Fans und Teilnehmer zutiefst beeindruckt. Obwohl er noch sehr jung ist, ist es ihm gelungen, die Szene auf den Kopf zu stellen, womit er nicht umsonst als einer der besten Athleten der Welt gilt.

Scroll weiter und erlebe seine besten Bike-Videos der letzten Jahre!

1. Sound of Speed, Järvsö

Martin Söderström und Emil Johansson

Emil und Martin Söderström , der Held seiner Kindheit, besuchen den Bikepark in ihrer Heimat Järvsö (Schweden), um sich dort köstlich auszutoben. Das Duo testet die Trails und geht dabei keine Kompromisse ein - ein Trick folgt dem nächsten. Wie klingt ein verrückter 540 für dich? Oder ein massiver Flat-Spin von einem Felsen? So viel ist klar: Dich erwartet eine wilde Fahrt!

2. MTB-Perfektion im Süden: Emil in Neuseeland

Emil Johansson in Neuseeland

Es brauchte drei Trips in das wunderschöne Land Neuseeland, um die besten Locations dort adäquat erkunden zu können. In diesem Edit bekommt Emil endlich die Gelegenheit, all die großartigen Trails zu befahren, die Queenstown und die nähere Region zu bieten haben. Drück auf Play und erlebe rasantes Shredding voller Tricks vom Slopestyle-Magier höchst persönlich.

3. Emils Run bei Crankworx Innsbruck 2020

Emil Johansson in Innsbruck

Bei wenig idealen Bedingungen packte Emil all seine großen Tricks aus, darunter einen 360-Windshield-Wiper-To-Downship, einen Opposite-Truck-Driver-To Downside-Whip und einen Opposite-360-Tailwhip-To-Topside-Barspin auf dem abschließenden Jump. Im wahren Johansson-Style beeindruckte er die Judges und die Teilnehmer mit der progressiven Art seiner Performance gleichermaßen. Am Ende standen unglaubliche 94 Punkte auf seinem Konto. Keiner konnte mehr mithalten und Emil hatte die Goldmedaille sicher in der Tasche.

4. XXII XI

Wo liegen die Wurzeln von Emils technischem Fahrstil? Manche sagen, dass er das Resultat der vielen und langen Sessions im Skatepark ist, die er in den kalten schwedischen Wintern absolvierte. In den Indoor-Parks ist es eng, womit die Rider dazu gezwungen sind, extrem präzise vorzugehen, um die schmalen Lines zu erwischen. In Emils eigenen Worten: "Es ist klein und man muss beweglich bleiben. Du hast nicht viel Zeit, dich groß vorzubereiten. Du musst in jedem Moment einfach eine perfekte Technik abrufen."

5. EMIL: Every Mystery I’ve Lived (Dokumentation)

EMIL – Every Mystery I’ve Lived

Der Weg an die Spitze war für den Schweden kein einfacher. Nach seinem Durchbruch im Jahr 2017 plagten ihn Schmerzen im Rücken, die so stark waren, dass er beinahe ein Jahr lang sein Bike nicht mehr fahren konnte. Die Dokumentation zeigt, wie Emil versucht herauszufinden, wo die Ursache für seine Schmerzen liegt, und wie er sich wieder zurück kämpft. Hier erlebst du eine inspirierende Geschichte, die beweist, dass Aufgeben keine Option ist.

6. Ride with the Swedes 2, Episode 5: Rampage

Red Bull Rampage, Utah

Red Bull Rampage ist einer der größten und herausforderndsten MTB-Wettbewerbe der Welt. Hier sind die Rider aufgefordert, sich ihre eigenen Lines zu bauen und diese zu befahren - und das im gnadenlosesten Terrain der Welt: der Wüste Utah! Vor allem Freerider treten hier an, doch 2019 gelang es Emil Johansson mit einer späten Wildcard mit dabei zu sein. Er war zuvor noch nie in der Wüste gefahren, doch er machte das scheinbar Unmögliche möglich und sorgte mit seinem Rampage-Debüt für rege Aufmerksamkeit. Kommentatoren bezeichneten die wilde Performance als "Rookie-Run für die Geschichtsbücher" - und das nicht ohne Grund!

In Episode 5 der Serie "Ride with the Swedes" wirfst du einen Blick hinter die Kulissen, während Emil sich vorbereitet, die Line seines Lebens baut und diese befährt.