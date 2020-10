Emil Johansson und sein Geheimrezept zum Slopestyle-Sieg in Innsbruck

Es ist enorm wichtig, eine Vielzahl unterschiedlicher Tricks in einen Run zu packen, wie Flips, Spins und Opposites. An einem Tag wie in Innsbruck, wenn der Wind verrücktspielt, ist es wichtig, zu akzeptieren, dass man nicht seinen absoluten Traumlauf zeigen kann. Man sollte klug sein und kleine, aber wichtige Änderungen am geplanten Run vornehmen und schließlich so gut es geht mit dem arbeiten, was man hat.