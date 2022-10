Erlebe Emil Johanssons 8 Siege in Folge bei der Crankworx World Tour

Nach acht Siegen in Folge ist es der unumstrittene Slopestyle-King und natürlich der Mann, den es zu schlagen gilt. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn der Schwede leistet sich so gut wie keine Fehler und legt einen Traumlauf nach dem anderen hin. Seinen letzten Sieg holte er sich im September beim spektakulären Red Bull District Ride in der Altstadt von Nürnberg.

Vor dem heiß erwarteten Crankworx-Event in Cairns, Australien, wo der Schwede alles geben wird, um Sieg Nummer 9 zu holen, haben wir uns gedacht, dass wir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen sollten. Viel Spaß mit allen 8 Winning-Runs in Folge von Johansson!

Vor dem heiß erwarteten Crankworx-Event in Cairns, Australien, wo der Schwede alles geben wird, um Sieg Nummer 9 zu holen, haben wir uns gedacht, dass wir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen sollten. Viel Spaß mit allen 8 Winning-Runs in Folge von Johansson!

Vor dem heiß erwarteten Crankworx-Event in Cairns, Australien, wo der Schwede alles geben wird, um Sieg Nummer 9 zu holen, haben wir uns gedacht, dass wir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen sollten. Viel Spaß mit allen 8 Winning-Runs in Folge von Johansson!