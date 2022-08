Erik Fedko: Hey, das ist aktuell tatsächlich noch ein Prototyp. Es ist bereits der zweite von insgesamt vier Prototypen, die ich testen werde, aber wir sind da mittlerweile schon sehr weit, was das finale Rad angeht. Einige Änderungen sind noch in der Pipeline, aber das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Es bleibt also noch etwas spannend!

Erik Fedko: Wir arbeiten seit knapp einem dreiviertel Jahr an dem Rad und natürlich bin ich bei meinem Pro-Model in die Entwicklung eingebunden. Da geht es ja viel um Details, aber natürlich auch um grundlegende Dinge wie die Geometrie. Das Rad soll für alle gut funktionieren, aber wichtig ist natürlich auch, dass ich damit gut klarkomme und mein fahrerisches Level weiter optimieren kann. Deswegen war es mir hierbei schon sehr wichtig, in die ganzen Prozesse eingebunden zu sein, damit das Rad auch genau so wird, wie ich es mir vorstelle.

Erik Fedko: Ich freue mich unglaublich darauf nach Kanada zu fliegen und Zeit in Whistler zu verbringen, nachdem das Event ja nun mehrfach wegen Corona abgesagt wurde. Aber Whistler ist auch so einfach eine Reise wert, deswegen bin ich auch schon einige Tage vor dem Event da, um möglichst viel Zeit auf meinen Bikes zu verbringen. Und das neue Dirt Jump Rad direkt bei einem solchen Event einzufahren ist schon etwas besonderes. Wenn man sich anschaut, was für eine Crowd beim Red Bull Joyride am Streckenrand steht, dann könnte es eigentlich nicht geiler sein.

Erik Fedko: Die Frage kann ich eigentlich nicht auf ein einzelnes Anbauteil herunterbrechen. Alle verbauten Teile müssen für mich genau so montiert sein, da sie für mich perfekt funktionieren. Die Industry Nine Laufräder, die Sram- und Rock Shox Parts, die Title Components und die Continental Speed King Reifen – das Rad ist einfach exakt so, wie ich mir das vorstelle.

Erik Fedko: Der Red Bull District Ride in Nürnberg ist absolut ein Highlight für mich. Ich bin 2017 mit einer Wild Card in die Profi-Szene gerutscht und das war definitiv ein guter Start dort. Die Atmosphäre ist einfach besonders, wenn man seine Tricks mitten durch die Stadt zieht und tausende Zuschauer am Straßenrand stehen. Vor allem der Marktplatz hat es diesbezüglich in sich. Auf jeden Fall ein großes Highlight für mich, neben dem Joyride in Whistler.

Erik Fedko: Genau, ich gehe da mit demselben Modell an den Start wie auch in Kanada und hoffe, dass er mir bei beiden Events gute Dienste erweisen wird – aber davon gehe ich aus!

ist das größte, urbane MTB Slopestyle Event der Welt, der mit bis zu 80.000 Zuschauern über das Wochenende vom 2.-3. September in der Nürnberger Altstadt stattfindet. Highlights des Red Bull District Ride sind der Best Trick Contest am Freitagabend und der Slopestyle Contest am Samstag,