Raising the Bar: Emil Johansson und Erik Fedko ganz nah

. Emil Johansson war die Überraschung in der FMB World Saison 2017, als er sich im zarten Alter von 18 Jahren den WM-Titel sicherte. Erik Fedko zeigte im selben Jahr erstmals auf, als er es in das Finale des Red Bull District Ride schaffte. Vier Jahre später stehen sie gemeinsam an der Spitze des

In der vierteiligen Video-Serie "Raising the Bar" begleitest du Emil und Erik vom Crankworx Rotorua 2020, durch ein von Covid-19 geprägtes Jahr bis zur „Comeback“-Season 2021. Dabei siehst du hautnah, was die beiden antreibt, was ihre Familien, Freunde und Mitstreiter über sie denken und wie sie es an die Spitze ihres Sports geschafft haben.