Crankworx, District Ride und neue Tricks – Erik Fedko und die Saison 2022

in Nürnberg sicherte. Seine dortige Teilnahme brachte seine erfolgreiche Karriere dann so richtig ins Rollen. Zweifelsohne ein besonders wichtiges Event für Fedko. Umso mehr freut er sich darauf, dass es Anfang September 2022 nach zwei Jahren Pause endlich wieder durch die Nürnberger Gassen geht.

Neben der eigenen Teilnahme am Pro Contest sorgte Fedko aber auch für ein weiteres Highlight: Zusammen mit Lukas Knopf hostete er den Amateur Contest und hatte für die besten Fahrer VIP-Tickets für den Red Bull District Ride in Nürnberg dabei – so schließt sich also der Kreis der District Ride Geschichte von Erik Fedko.

Neben der eigenen Teilnahme am Pro Contest sorgte Fedko aber auch für ein weiteres Highlight: Zusammen mit Lukas Knopf hostete er den Amateur Contest und hatte für die besten Fahrer VIP-Tickets für den Red Bull District Ride in Nürnberg dabei – so schließt sich also der Kreis der District Ride Geschichte von Erik Fedko.

Neben der eigenen Teilnahme am Pro Contest sorgte Fedko aber auch für ein weiteres Highlight: Zusammen mit Lukas Knopf hostete er den Amateur Contest und hatte für die besten Fahrer VIP-Tickets für den Red Bull District Ride in Nürnberg dabei – so schließt sich also der Kreis der District Ride Geschichte von Erik Fedko.

Zu guter Letzt präsentierte Erik in Winterberg auch noch seine eigenen Klamotten Kollektion unter dem Namen TYPE: "Seit Jahren arbeite ich schon daran, etwas eigenes auf die Beine zu stellen. Ich persönlich bin schon immer ein großer Streetwear Fan und da war es langsam an der Zeit, meinen eigenen TYPE rauszubringen! Und die Fans scheinen es zu lieben – wir wurden nahezu überrannt auf dem Festival. Neue Kollektionen sind auf jeden Fall schon in der Pipeline."

Zu guter Letzt präsentierte Erik in Winterberg auch noch seine eigenen Klamotten Kollektion unter dem Namen TYPE: "Seit Jahren arbeite ich schon daran, etwas eigenes auf die Beine zu stellen. Ich persönlich bin schon immer ein großer Streetwear Fan und da war es langsam an der Zeit, meinen eigenen TYPE rauszubringen! Und die Fans scheinen es zu lieben – wir wurden nahezu überrannt auf dem Festival. Neue Kollektionen sind auf jeden Fall schon in der Pipeline."

Zu guter Letzt präsentierte Erik in Winterberg auch noch seine eigenen Klamotten Kollektion unter dem Namen TYPE: "Seit Jahren arbeite ich schon daran, etwas eigenes auf die Beine zu stellen. Ich persönlich bin schon immer ein großer Streetwear Fan und da war es langsam an der Zeit, meinen eigenen TYPE rauszubringen! Und die Fans scheinen es zu lieben – wir wurden nahezu überrannt auf dem Festival. Neue Kollektionen sind auf jeden Fall schon in der Pipeline."

gefeiert. Erik ist selbstverständlich mit von der Partie und freut sich vor allem darauf, nach der Offseason alle internationalen Fahrer wiederzutreffen. Zahlreiche Freunde wohnen zudem in Innsbruck und sind am Kursbau der Slopestyle Tracks beteiligt.

Das alles sorgt für einen besonderen Crankworx Vibe in Innsbruck, so dass Erik besonders heiß auf das Event ist. Auf die Frage mit welchen neuen Tricks er denn die Judges von sich überzeugen möchte, antwortete er nur:

Das alles sorgt für einen besonderen Crankworx Vibe in Innsbruck, so dass Erik besonders heiß auf das Event ist. Auf die Frage mit welchen neuen Tricks er denn die Judges von sich überzeugen möchte, antwortete er nur:

Das alles sorgt für einen besonderen Crankworx Vibe in Innsbruck, so dass Erik besonders heiß auf das Event ist. Auf die Frage mit welchen neuen Tricks er denn die Judges von sich überzeugen möchte, antwortete er nur: