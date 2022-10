How I Fuel: So ernährt sich Ultradistanz-Radfahrer Michi Strasser

Während der Belastung musst du drauf achten, nichts zuzuführen was das Verdauungssystem zu sehr belastet, bzw. fordert. Das fängt schon in den Stunden vor der Belastung an. Die Verdauung nimmt dem Körper viele Ressourcen weg, die man während der Belastung an anderer Stelle dringender benötigt. Im Wettkampf hat es sich für mich bewährt, gerade im letzten Viertel sehr gezielt ein Red Bull zu trinken. Das wirkt wie einen Joker, den ich mir bis kurz vor Schluss aufbewahre, weil ich weiß, mit der Dose kommt nochmal ein richtig solider Energieschub.