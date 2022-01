How I Fuel: So ernährt sich Short-Track-Ass Anna Seidel

mit Nachdruck. "Ich hatte mal eine Phase, in der ich krampfhaft versucht habe, einen strikten Ernährungsplan durchzuziehen. Das war aber viel zu stressig und hat am Ende nicht funktioniert." Statt Dogmen folgt Anna Seidel bei ihrer Ernährung seither buchstäblich vor allem ihrem Bauchgefühl.

Selbst auf Reisen achtet Anna darauf, dass ihre Ernährung sichergestellt ist. "Mein Müsli und mein Soyajoghurt nehme ich mir eigentlich immer mit", lacht Seidel: "Gerade, wenn man in Hotels unterwegs ist, in denen man sich nicht sicher sein kann, was es dort zum Frühstück oder Abendessen gibt, nehme ich mir die wichtigsten Zutaten selbst mit." Frei nach dem Motto: Better safe, than sorry!