How I Fuel: So ernährt sich Vinzenz Geiger

muss performanceorientierte Ernährung vor allem eins leisten: sie muss ausgewogen sein. „Das Wichtigste ist, dass man von allem was isst, aber von nichts zu viel", so Geiger. "Eine ausgewogene Ernährung ist das A und O. Man sollte es mit nichts übertreiben, aber zu viel weglassen, davon halte ich auch nichts.“

Als Nordischer Kombinierer, der die Hälfte seiner Wettkampfpunkte im Skispringen sammelt, also mit seiner Schnellkraft und die andere Hälfte mit seiner Ausdauer beim Skilanglauf, ist Geiger auch in Sachen Ernährung zu einem Balanceakt gezwungen: Auf der einen Seite muss er seinem Körper alle nötigen Nährstoffe in ausreichender Menge zuführen, auf der anderen Seite muss er als Skispringer notgedrungen auf sein Gewicht achten. Was kompliziert klingt, ist für Geiger scheinbar ein Leichtes...