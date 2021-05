How I Fuel: So ernährt sich Rennradfahrer Anton Palzer

startet. Hier verrät das Ausdauer-Ass, wie er sich als Radrenn-Profi ernährt, mit was er sich nach harten Trainingstagen belohnt und zu welcher Geheimwaffe er greift, wenn es in die rennentscheidende Phase geht.

an seiner Form, fährt täglich 5 Stunden Rad. „Bissl was hab‘ ich noch zu tun“, scherzt der Ex-Skibergsteiger, der ab April als Rennrad-Profi im Team

Gesunde Ernährung. Für Ausdauer-Ass Toni Palzer bedeutet das "Industriezucker weitestgehend vermeiden, wenig Fett, viel Frisches". Wenn man sich daran halte, so Toni, mache man schon sehr viel richtig. "Das eigene Körpergefühl ist da in der Regel ein guter Gradmesser", sagt Toni.

, Performance Nutritionist am APC in Thalgau. "Extreme Ausdauerathleten wie Toni, die so lange und intensiv unterwegs sind, benötigen sogar während des Trainings und Wettkampfs etwas zu essen und zu trinken!" Anders gesagt: Besondere Leistungen, bedürfen besonderer Nährstoffaufnahme!

"Bei längeren Einheiten kommen zusätzlich zu dem, was ich vorher gegessen habe, natürlich zusätzlich High-Carb-Getränke, -Gels und -Riegel zum Einsatz", erklärt Toni. Die haben zwar auch einen gewissen Zuckeranteil, doch in Tonis Fall, wenn es um langanhaltende, intensive Belastungen geht, ist ein gewisser Anteil an Zucker dringend notwendig.

So sorgt Toni in der entscheidenden Phase für den Extra-Kick Energie

"Wenn ich intensiv trainiere oder einen Wettkampf fahre, trinke ich gegen Ende der Einheit oder in der rennentscheidenden Phase des Wettkampfes ein Red Bull", erklärt Toni. Hat er zwei Trainings-Einheiten am Tag trinkt er zudem vor der zweiten Einheit ein Red Bull.

